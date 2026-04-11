LavAni Tumbangkan Jakarta Garuda Jaya di Final Four Proliga 2026: Rangkuman Hasil Pertandingan dan Sorotan Berita Lainnya

Rangkuman berita olahraga dan nasional, termasuk hasil Final Four Proliga 2026, kemenangan Persija, pengungkapan narkoba, pemeriksaan ASN, upaya Bapenda, dan pernyataan tentang APBN.

Hasil Final Four Proliga 2026, yang digelar pada Sabtu, 11 April, menampilkan pertandingan penutup hari ketiga seri Solo antara LavAni melawan Jakarta Garuda Jaya . Bertanding di GOR Sritex, Solo, Jawa Tengah, LavAni, yang memuncaki klasemen, kembali menunjukkan dominasinya atas Jakarta Garuda Jaya . Sejak awal set pertama, LavAni telah menunjukkan keunggulan yang signifikan. Mereka berhasil mengamankan set pertama dengan skor 25-19.

Keunggulan ini berlanjut, meskipun Jakarta Garuda Jaya berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan. Usaha Jakarta Garuda Jaya untuk membalikkan keadaan tidak berhasil. Di set ketiga, meskipun sempat menyamakan kedudukan, Jakarta Garuda Jaya harus mengakui keunggulan LavAni dengan skor 25-18. Kemenangan ini memastikan LavAni meraih kemenangan keempatnya dalam babak final four. Pertandingan ini menegaskan kembali dominasi LavAni dalam kompetisi Proliga. Kemenangan ini menjadi bukti nyata dari performa konsisten dan kemampuan tim dalam menguasai permainan. Para pemain LavAni menunjukkan kemampuan individu yang luar biasa, ditambah dengan kerja sama tim yang solid, sehingga mampu mengungguli lawan-lawannya. Kemenangan LavAni ini juga menjadi penanda penting dalam perjalanan mereka menuju babak selanjutnya dalam kompetisi Proliga. Prestasi yang membanggakan ini tentu saja menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk terus meningkatkan performa mereka. \Selain pertandingan bola voli tersebut, berita olahraga juga diramaikan dengan beberapa sorotan lainnya. Persija meraih kemenangan 3-0 atas Persebaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Eksel Runtukahu menjadi bintang lapangan dalam pertandingan tersebut, membawa Macan Kemayoran memperpendek jarak dengan Persib dalam persaingan juara musim ini. Hasil pertandingan ini menjadi dorongan semangat bagi Persija untuk terus berjuang dalam mencapai target mereka. Kemenangan ini menunjukkan konsistensi Persija dalam mempertahankan performa terbaik mereka. Kinerja para pemain Persija yang solid dan strategi yang matang menjadi kunci keberhasilan mereka. Pertandingan ini juga menjadi tontonan menarik bagi para penggemar sepak bola di Indonesia, yang menyaksikan perjuangan kedua tim dengan antusias. Semangat juang yang tinggi dan permainan yang atraktif menjadi ciri khas pertandingan sepak bola yang selalu dinantikan oleh para penggemar. \Berita lain yang tak kalah penting adalah pengungkapan kasus penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 2 Kg oleh petugas Bandara Silangit yang bekerja sama dengan Satuan Narkoba Polres Tapanuli Utara (Taput). Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba. Selain itu, Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melakukan pemeriksaan terhadap 14 aparatur sipil negara (ASN) terkait dugaan praktik jual beli jabatan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas dan profesionalisme birokrasi. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun, Jawa Timur, melakukan program jemput bola berupa pelayanan pajak keliling untuk meningkatkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Upaya ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka dan meningkatkan penerimaan daerah. Wakil Ketua Banggar DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wijanto, menegaskan bahwa fondasi dan kinerja APBN kuat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan kenaikan harga energi global. Pernyataan ini memberikan keyakinan bahwa pemerintah mampu menghadapi tantangan ekonomi global. Berita olahraga lainnya menyebutkan Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mengakui keunggulan Thailand jelang final Piala AFF Futsal 2026. Ia bahkan menyebut lawannya sebagai favorit kuat





