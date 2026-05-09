Lautaro Martinez Ciptakan Gol Pembuka Kemenangan Inter Milan vs Lazio

Striker beralias Il Toro, Lautaro Martinez, mencetak gol pembuka kemenangan Inter Milan saat Lazio bertanding melawan mereka di Stadio Olimpico, Roma, pada 9 Mei 2026. Pemain berusia 22 tahun itu mencetak gol sepakan voli pada menit ke-6, setelah lemparan ke dalam disundul Marcus Thuram dan disambut Lautaro. Skuad Inter Milan, tanpa nama seperti Yann Sommer, Denzel Dumfries, Federico Dimarco, dan Manuel Akanji, tetap menunjukkan keganasan mereka, dan hanya enam menit setelah pertandingan dimulai, mereka berhasil membuka skor berkat sepakan voli Lautaro. Skuad Lazio, asuhan Maurizio Sarri, saat ini menempati peringkat delapan berkat raihan 58 angka. Perubahan skuad tak mengubah keganasan Inter Milan.

