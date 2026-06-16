Latihan Kesiagaan II Kodau III Maleo Perkasa 2026 Resmi Dibuka

Kaskoopsudnas Marsda TNI Purwoko Aji Prabowo membuka Latihan Kesiagaan II Kodau III Maleo Perkasa TA 2026 dengan melibatkan lebih dari 500 personel untuk menguji kesiapan komando dan kendali serta interoperabilitas satuan di wilayah Indonesia timur.

Kepala Staf Komando Operasi Udara Nasional (Kaskoopsudnas) Marsda TNI Purwoko Aji Prabowo secara resmi membuka Latihan Kesiagaan II Komando Operasi Udara III (Kodau III) dengan sandi Maleo Perkasa Tahun Anggaran 2026.

Acara pembukaan berlangsung di Markas Komando Operasi Udara Nasional (Makoopsudnas), Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin, 15 Juni 2026. Latihan yang digelar secara hybrid ini dijadwalkan berlangsung hingga 18 Juni 2026 dan melibatkan lebih dari 500 personel dari berbagai satuan di bawah Kodau III. Tujuan utama latihan ini adalah untuk menguji kesiapan komando dan kendali, interoperabilitas antarsatuan, serta kemampuan dalam menghadapi berbagai ancaman dan kontinjensi di wilayah Indonesia bagian timur.

Dalam sambutannya, Marsda Purwoko menekankan pentingnya latihan ini sebagai sarana untuk memastikan kesiapan operasional personel dan alutsista dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi. Beliau juga mengingatkan bahwa wilayah timur Indonesia memiliki karakteristik geografis yang menantang, sehingga diperlukan kesiapsiagaan yang tinggi. Puncak latihan akan berupa geladi lapangan yang digelar di sejumlah pangkalan udara di Papua. Skenario yang diujikan meliputi penanganan pendaratan darurat, pencarian dan pertolongan (search and rescue), penanggulangan huru-hara, serta evakuasi medis menggunakan jalur udara.

Berbagai alutsista andalan TNI AU akan diterjunkan dalam latihan ini, antara lain pesawat angkut C-130 Hercules, C-295, helikopter H225M Caracal, dan NAS-332 Super Puma. Kehadiran alutsista tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan pengiriman logistik dan personel ke lokasi-lokasi terpencil serta daerah konflik. Latihan ini juga menjadi ajang untuk menguji prosedur standar operasi dan koordinasi antarunsur, termasuk kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam penanganan bencana alam maupun ancaman keamanan.

Selain aspek teknis, latihan ini juga menekankan pentingnya faktor manusia dalam menjaga kesiapsiagaan. Personel yang terlibat telah menjalani pembekalan dan simulasi sebelum pelaksanaan geladi lapangan. Marsda Purwoko berharap melalui latihan ini, seluruh prajurit Kodau III semakin profesional dan siap menghadapi tugas nyata di lapangan. Beliau juga menegaskan bahwa latihan seperti ini harus dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan untuk menjaga kepercayaan diri serta kemampuan tempur satuan.

Dengan demikian, TNI AU khususnya Kodau III dapat terus berkontribusi dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di kawasan timur yang rawan terhadap berbagai gangguan keamanan. Latihan Kesiagaan II Kodau III Maleo Perkasa tahun ini menjadi bukti nyata komitmen TNI AU dalam meningkatkan kemampuan operasional dan kesiapsiagaan. Melalui latihan ini, diharapkan seluruh personel dapat menginternalisasi nilai-nilai kedisiplinan, kerja sama tim, dan ketangguhan dalam menghadapi segala situasi.

Dengan alutsista modern dan personel yang terlatih, TNI AU siap menghadapi setiap tantangan yang mungkin timbul di wilayah udara Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara satuan TNI AU dengan komando operasi lainnya serta instansi sipil dalam rangka mendukung pertahanan negara yang tangguh dan responsif





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Latihan Kesiagaan Kodau III Maleo Perkasa TNI AU Kesiapan Tempur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Timnas Inggris Jadi Korban Pencurian Perlengkapan Sebelum Latihan di Piala Dunia 2026Wali Kota Kansas City Quinton Lucas mengonfirmasi pencurian perlengkapan Timnas Inggris menjelang latihan perdana di Piala Dunia 2026. Insiden tersebut melibatkan aparat lokal, negara bagian, hingga federal dalam memburu pelaku. Barang yang dicuri termasuk bola dan sepatu.

Read more »

Bikin Penasaran, Kiper Arab Saudi Latihan Pakai Kacamata Hitam Unik Jelang Piala Dunia 2026Kiper Arab Saudi mencuri perhatian jelang Piala Dunia 2026 setelah berlatih menggunakan kacamata visual khusus untuk meningkatkan refleks dan konsentrasi.

Read more »

2 Kebo Bule Adu Banteng saat Latihan Kirab Malam 1 Suro 20265 Kebo Bule sudah dipisahkan antara jantan dan betina sebelum gladi untuk mengantisipasi hal tak diinginkan.

Read more »

Tim Nasional Iran Melakukan Sesi Latihan di Amerika Serikat Sebelum Pertandingan Piala Dunia 2026Tim Nasional Iran sedang melakukan sesi latihan di Carson Sports Park, California, Amerika Serikat, sebelum pertandingan Piala Dunia 2026 melawan Selandia Baru. Pemain Iran dipimpin oleh pelatih Amir Ghalenoei dan akan melakoni laga perdana di Grup G Piala Dunia 2026.

Read more »