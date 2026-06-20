Latihan Kesiagaan II Kodau III Maleo Perkasa 2026 Tingkatkan Profesionalisme dan Respons Cepat Prajurit

Latihan Kesiagaan II Kodau III Maleo Perkasa 2026 dilaksanakan 15-18 Juni di Papua dengan melibatkan lebih dari 500 personel, menampilkan skenario evakuasi medis, penanganan kecelakaan pesawat, dan pengendalian huru‑hura. Kaskoopsudnas memuji profesionalisme prajurit dan menekankan pentingnya kesiapan operasional serta kerja sama lintas unsur dalam menghadapi situasi darurat.

Kegiatan latihan kesiagaan II Kodau III yang diberi nama kode Maleo Perkasa 2026 kembali disorot setelah penutupan resmi oleh Kaskoopsudnas pada akhir pekan tanggal 18 Juni 2026.

Acara tersebut dilaksanakan selama empat hari, yakni 15 hingga 18 Juni, di sejumlah pangkalan udara dan wilayah operasional strategis di Papua, antara lain Lanud Yku Timika, Lanud Dma Mersuke, Lanud Spr Jayapura, Lanud Mna Biak dan wilayah Ilaga. Lebih dari lima ratus personel jajaran Kodau III turut ambil bagian, melaksanakan serangkaian skenario yang dirancang untuk menguji kesiapan operasional, kemampuan respons cepat, serta koordinasi lintas unsur dalam menghadapi situasi darurat di wilayah timur Indonesia.

Salah satu skenario utama melibatkan simulasi korban terluka di medan operasi yang memerlukan evakuasi medis darurat menggunakan dua helikopter H225M. Helikopter tersebut tidak hanya bertugas mencari lokasi korban, mengamankan area, dan memberikan pertanggungan pertama, tetapi juga mengevakuasi korban ke tempat aman untuk perawatan lanjutan. Simulasi tersebut memperkuat kemampuan penerbangan medis serta prosedur koordinasi antar satuan. Selain evakuasi medis, latihan juga menyertakan skenario penanganan kecelakaan pesawat, pengendalian huru‑hura, serta penanganan pesawat asing yang mendarat tanpa izin.

Semua unsur tersebut dijalankan secara simultan untuk menciptakan lingkungan latihan yang realistis dan menuntut kecepatan serta ketepatan pengambilan keputusan. Dalam penutupannya, Marsda TNI Purwoko Aji Prabowo selaku Kepala Staf Koopsudnas menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh elemen yang terlibat, menekankan pentingnya dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Ia menegaskan bahwa latihan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan operasional, memperkuat kerja sama antar unsur, serta mempercepat respons dalam misi pertahanan udara maupun operasi kemanusiaan.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bagi seluruh satuan TNI Angkatan Udara untuk terus menajamkan kemampuan teknis dan taktis guna menanggapi tantangan keamanan di masa mendatang. Latihan Maleo Perkasa 2026 tidak hanya menjadi ajang uji coba peralatan dan taktik, namun juga menjadi sarana pembelajaran bagi prajurit untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan rasa tanggung jawab dalam melindungi kedaulatan negara di wilayah yang rawan konflik dan bencana alam.

Dengan berakhirnya latihan, Koopsudnas berkomitmen untuk melanjutkan evaluasi menyeluruh, menyusun rekomendasi perbaikan, serta memperkuat jaringan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk lembaga penanggulangan bencana dan otoritas sipil, demi memastikan kesiapsiagaan yang berkelanjutan di seluruh wilayah operasional TNI AU





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Latihan Kesiagaan Kodau III Maleo Perkasa TNI Angkatan Udara Kesiapan Operasional

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