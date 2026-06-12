Latihan Argentina, Korea Selatan, dan Tradisi Bali Aga di Piala Dunia 2026

Artikel membahas sesi latihan Argentina, Korea Selatan, dan tradisi sakral Bali Aga di Piala Dunia 2026.

Penyerang Argentina Lionel Messi, gelandang Leandro Paredes, dan gelandang Giovani Lo Celso mengambil bagian dalam sesi latihan selama turnamen sepak bola Piala Dunia 2026 di Sporting KC Training Center, Kansas City.

Gelandang Timnas Argentina Rodrigo De Paul, penyerang Julian Alvarez, dan pemain depan Lionel Messi juga mengikuti sesi latihan. Pelatih kepala Timnas Argentina Lionel Scaloni memberi isyarat saat sesi latihan. Selain itu, tradisi sakral suku Bali Aga di Desa Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali, dan kemenangan Korea Selatan di Piala Dunia 2026 juga dibahas





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Argentina Korea Selatan Piala Dunia 2026 Tradisi Bali Aga Gelandang Leandro Paredes Gelandang Giovani Lo Celso Gelandang Rodrigo De Paul Penyerang Julian Alvarez Pelatih Kepala Timnas Argentina Lionel Scaloni

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