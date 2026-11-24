Larry Ellison kehilangan 10,9 miliar dolar AS akibat anjloknya saham Oracle hingga 7,5 persen. Kekayaan miliarder ini menurun drastis dan membuatnya keluar dari daftar 10 orang terkaya di dunia versi Bloomberg. Ketakutan investor terhadap utang dan arus kas negatif memicu penurunan valuasi perusahaan teknologi tersebut.

Larry Ellison, pendiri Oracle, kehilangan sekitar 10,9 miliar dolar AS dalam satu hari perdagangan setelah harga saham perusahaannya anjok tajam. Penurunan nilai ini sekaligus menumbangkan posisi Ellison dari jajaran 10 orang terkaya di dunia versi daftar kekayaan Bloomberg. Kekayaan miliarder tersebut menyusut signifikan seiring dengan berlanjutnya tekanan pasar terhadap saham perusahaan teknologi besar ini di akhir pekan lalu.

Mekanisme Penurunan Nilai Saham Oracle

Berdasarkan data Bloomberg Billionaires Index yang dilansir Fortune pada Selasa (24/11/2026), harga saham Oracle turun sekitar 7,5 persen dan menyentuh level 102 dolar AS per lembar. Angka ini merupakan titik terendah yang dicatat sejak Januari 2024 dan mencerminkan pelemahan yang cukup dalam bagi emiten cloud computing tersebut. Secara tahunan, saham Oracle telah merosot sebesar 47 persen dari puncaknya.

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Sebagai catatan, saham perusahaan ini pernah melonjak tinggi hingga mencapai 345 dolar AS per lembar pada masa lalu. Kenaikan tersebut sebelumnya didorong oleh lonjakan permintaan luar biasa untuk infrastruktur komputasi kecerdasan buatan (AI). Saat ini, investor mengkhawatirkan belanja infrastruktur AI yang masif, penambahan utang perusahaan, serta arus kas bebas yang masih bernilai negatif. Ketiga faktor inilah yang menjadi pemicu utama pelemahan harga saham dan erosi kekayaan Ellison.

Posisi Ellison vs Pewaris Walmart dan Ketakutan Investor

Kehilangan miliaran dolar tersebut membuat kekayaan Ellison diperkirakan mencapai 139 miliar dolar AS atau sekitar 2.527,21 triliun rupiah dengan asumsi kurs 18.190 per dolar AS. Meskipun tetap menjadi salah satu orang terkaya, posisinya kini berada di bawah tiga pewaris Walmart, yaitu Jim Walton, Rob Walton, dan Alice Walton. Ini menandakan pergeseran signifikan dalam hierarki kekayaan global.

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Hubungan erat antara valuasi perusahaan teknologi dan kekayaan pribadi pendirinya terlihat jelas dari fluktuasi yang terjadi. Pada September 2025, Ellison sempat menggeser Elon Musk dari posisi orang terkaya dunia. Saat itu, laporan kinerja kuartalan Oracle melampaui ekspektasi, membuat kekayaan Ellison melonjak 101 dolar AS semalam menjadi 393 miliar dolar AS. Nilai ini melampaui kekayaan Musk yang saat itu tercatat 385 miliar dolar AS.

Namun, dominasi tersebut tidak bertahan lama. Bloomberg mencatat kekayaan Ellison kembali menyusut 34 miliar dolar AS hanya dalam waktu dua hari setelah lonjakan saham tersebut. Ekonom dari University of California, Berkeley, J. Bradford DeLong, menjelaskan kepada Fortune bahwa pembalikan nasib ini dipicu oleh munculnya "keraguan kedua" di kalangan investor. Keraguan ini spesifik terhadap kesepakatan bisnis komputasi awan antara Oracle dengan OpenAI, menunjukkan betapa cepatnya persepsi pasar berubah.

Dampak Keuangan dan Prospek Jangka Panjang

Kekhawatiran terhadap pembiayaan ekspansi Oracle juga menjadi perhatian serius pelaku pasar. Laporan Reuters pada Juni 2026 mencatat bahwa perusahaan memperkirakan belanja modal untuk tahun fiskal 2027 akan mencapai 95 miliar dolar AS. Angka ini jauh di atas perkiraan analis sebesar 67,66 miliar dolar AS. Untuk menutupi kekurangan dana tersebut, Oracle berencana menghimpun hampir 40 miliar dolar melalui penerbitan utang dan saham baru.

Analis eMarketer, Jacob Bourne, memberikan peringatan kepada Fortune mengenai situasi ini. Ia menyatakan bahwa permintaan pasar memang nyata dan terlihat dari pertumbuhan pendapatan serta pesanan infrastruktur cloud. Namun, masalah pendanaan semakin sulit karena belanja modal jauh melampaui perkiraan dan arus kas bebas masih negatif. Risiko ini bukan hanya milik Oracle, tetapi menjadi perhatian bagi perusahaan teknologi lain yang berlomba membangun pusat data dan kapasitas komputasi AI.

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Chief Investment Officer Morgan Stanley Wealth Management, Lisa Shalett, sebelumnya menekankan pentingnya memantau kesehatan utang. Ia mengatakan kepada Fortune bahwa setiap pagi ia memeriksa perkembangan selisih imbal hasil credit default swap atas utang Oracle. Shalett menambahkan bahwa jika investor mulai khawatir tentang kemampuan Oracle membayar utangnya, itu akan menjadi indikator awal bahwa pasar keuangan mulai gelisah. Ketakutan ini berdampak langsung pada penurunan harga saham dan hilangnya kekayaan pribadi para pemegang saham mayoritas seperti Ellison.