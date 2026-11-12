Laporan Pungli Terhadap FIFA dan Gianni Infantino Ditinjau IRS

Laporan pengaduan kepada IRS mengancam status pajak FIFA akibat tuduhan dana organisasi digunakan untuk layanan pribadi Gianni Infantino di Miami.

Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA berada dalam situasi krisis hukum yang serius setelah sebuah pengaduan formal diajukan kepada Badan Pendapatan Dalam Negeri Amerika Serikat atau IRS. Laporan tersebut menuduh Presiden FIFA, Gianni Infantino, secara pribadi memanfaatkan dana organisasi untuk membayar gaji seorang pembantu rumah tangga yang bekerja eksklusif di kediaman pribadinya. Jika penyelidikan IRS membuktikan kebenaran tuduhan ini, organisasi olahraga global berpusat di Zurich ini berisiko kehilangan status pembebasan pajaknya sebagai entitas nirlaba berklasifikasi 501(c)(4) di Amerika Serikat. Kehilangan status tersebut akan mengubah posisi finansial FIFA secara fundamental dan memaksa organisasi untuk membayar pajak penghasilan dan properti seperti layaknya korporasi komersial biasa.

Mekanisme Pengaduan dan Dampak Pajak FIFA

Pengaduan yang telah divalidasi oleh dokumen-dokumen internal ini mengklaim bahwa seorang individu dalam daftar gaji FIFA sebenarnya hanya bekerja untuk Infantino dan istrinya, Lina Infantino. Tuduhan menyatakan bahwa gaji dan tunjangan pembantu rumah tangga tersebut dialirkan melalui entitas yang berafiliasi langsung dengan struktur keuangan FIFA. Para pelapor berargumen bahwa tindakan ini merupakan penyalahgunaan status pembebasan pajak yang hanya diperuntukkan bagi organisasi yang memajukan kesejahteraan masyarakat demi tujuan amal, pendidikan, atau rekreasi. Jika otoritas pajak AS menetapkan bahwa sumber daya organisasi digunakan untuk membayar biaya layanan yang hanya menguntungkan keluarga pemimpin puncak, maka klaim tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai keuntungan pribadi dan tata kelola keuangan.

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Posisi Stakeholder dan Tanggapan Resmi

Juru bicara FIFA dengan tegas menanggapi tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa segala hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi dan rumah tangga presiden FIFA merupakan urusan privat. Namun, untuk menghindari kesalahpahaman publik, juru bicara itu menegaskan bahwa biaya pegawai rumah tangga mana pun sebenarnya ditanggung sepenuhnya oleh Gianni Infantino secara pribadi tanpa menggunakan dana organisasi. Di sisi lain, pengacara Abed Ayoub yang berdomisili di Washington D.C. dan merupakan spesialis hukum imigrasi mengajukan pengaduan ini. Ayoub, yang pernah menjabat sebagai direktur eksekutif nasional Komite Amerika-Arab Anti-Diskriminasi, menuntut pihak terkait untuk menyelidiki catatan asli ketenagakerjaan, pajak, dan imigrasi. Ia mendesak investigasi menyeluruh untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi di balik laporan gaji yang mencurigakan tersebut.

Implikasi Politik dan Tekanan Partai Demokrat

Situasi ini muncul pada momen yang sangat sensitif bagi FIFA, yaitu saat aktivitas Infantino dan proyek FIFA Forward Enterprise yang gagal menjadi sorotan intensif para politisi Demokrat di Amerika Serikat. Pasca gelombang kemenangan dalam pemilu sela, pengawasan terhadap hubungannya dengan pemerintahan Trump semakin ketat. Jamie Raskin, anggota senior Komite Yudisial DPR AS, melalui juru bicaranya menyatakan bahwa komite tersebut sedang mencermati perkembangan ini dari dekat. Meskipun komite belum meminta dokumen spesifik mengenai pembantu rumah tangga tersebut, keberadaan laporan ini menambah tekanan politik yang sudah ada terhadap otoritas olahraga global. Proses penyelidikan oleh IRS kemungkinan besar akan memakan waktu berbulan-bulan untuk dirampungkan, dan hasil akhirnya jarang dipublikasikan secara publik.

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Kritik Tajam Sepp Blatter Terhadap Manajemen Infantino

Di luar masalah hukum pajak, mantan presiden FIFA, Sepp Blatter, turut mencampuri perdebatan dengan memberikan kritik keras terhadap kepemimpinan Infantino. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Der Spiegel, Blatter menggambarkan Infantino sebagai sosok yang bertindak layaknya seorang diktator yang tidak lagi mengakui adanya batasan-batasn otoritas. Blatter, yang memimpin organisasi selama 17 tahun sebelum mengundurkan diri akibat skandal korupsi, menyinggung pembatalan larangan bermain bagi Folarin Balogun setelah menerima kartu merah di Piala Dunia. Mantan presiden FIFA tersebut juga mengkritik skema FIFA Peace Prize, menyebutnya memalukan karena penghargaan diberikan kepada individu yang melancarkan perang terhadap Iran tak lama setelah penerimanya mendapatkan hadiah tersebut. Blatter menyatakan bahwa organisasi sedang menderita karena dipimpin oleh orang yang membiarkan dirinya buta terhadap realitas.

Peringatan FIFA Terhadap Media dan Pelapor

FIFA merespons segala tuduhan dan pelaporan media dengan sikap defensif dan tegas. Organisasi tersebut mendesak media untuk bersikap bertanggung jawab atas setiap berita yang mereka sebarkan. FIFA mengklaim bahwa ada upaya berkelanjutan dan terkoordinasi dari sejumlah pihak untuk melemahkan otoritas mereka dan posisi presiden Infantino. Meskipun organisasi menyambut baik pengawasan yang sah dari pihak berwenang, FIFA menegaskan bahwa pengawasan bukanlah pembenaran untuk membesar-besarkan tuduhan palsu. Jika laporan-laporan tersebut terbukti tidak akurat atau menyesatkan, FIFA berjanji akan menghadapinya secara langsung dan tegas melalui jalur hukum yang tersedia. Kontroversi ini tidak hanya mengancam reputasi keuangan organisasi, tetapi juga menyoroti dinamika kekuasaan internal dan eksternal yang kompleks dalam sepak bola global.