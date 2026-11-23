Jobstreet oleh SEEK mengungkap jutaan iklan palsu di Indonesia dan Asia pada periode 2025-2026. Sektor manufaktur dan administrasi menjadi target utama penipuan kerja bagi pelamar.

Data terbaru dari Jobstreet by SEEK mengungkap adanya hampir 11.000 iklan lowongan kerja berisiko tinggi yang dihapus secara proaktif di Indonesia. Laporan ini mencakup periode analisis Juli 2025 hingga Juni 2026 yang dilakukan oleh tim Trust & Safety. Temuan ini menandakan adanya peningkatan signifikan dalam aktivitas penipuan yang menargetkan pencari kerja di berbagai sektor industri nasional. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan lowongan kerja resmi. Pencari kerja perlu memahami bahwa sektor-sektor populer justru sering menjadi sasaran utama para penipu. Data ini menjadi peringatan keras bagi seluruh profesional dan fresh graduate yang sedang aktif mencari peluang karir baru. Kepercayaan pada platform rekrutmen tetap penting, namun verifikasi mandiri juga harus dilakukan dengan ketat. Setiap langkah proses aplikasi harus selalu diperiksa keabsahannya oleh kandidat itu sendiri.

Sektor Manufaktur dan Administrasi Jadi Target Utama

Kategori manufaktur, transportasi, dan logistik mendominasi daftar target penipuan dengan porsi sebesar 25% dari total iklan unik yang teridentifikasi. Analisis data menunjukkan bahwa sektor ini konsisten menempati posisi teratas dalam jumlah lowongan palsu selama dua periode berturut-turut. Kategori administrasi dan dukungan perkantoran tidak jauh di belakang dengan menyumbang 24% dari total temuan. Kedua sektor ini menunjukkan tren yang sama di kawasan Asia Pasifik sebagai area dengan angka penipuan tertinggi. Kategori kesehatan dan medis serta perhotelan dan pariwisata masing-masing mencakup sekitar 8% dari total iklan dalam analisis tersebut. Porsi ini menunjukkan bahwa hampir semua bidang industri memiliki risiko terpapar iklan palsu.

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Perubahan signifikan terjadi pada peringkat kategori jika dibandingkan dengan periode Juli 2024 hingga Juni 2025. Kategori ritel dan produk konsumen melonjak drastis dari posisi keenam menjadi peringkat ketiga. Hal ini menunjukkan pergeseran strategi penipu yang mulai menargetkan sektor penjualan ritel secara agresif. Sementara itu, kategori keterampilan dan jasa juga naik tajam dari posisi kesepuluh menjadi peringkat keempat. Sebaliknya, kategori hospitality dan pariwisata mengalami penurunan peringkat dari posisi ketiga menjadi kelima. Kategori pemasaran dan komunikasi juga bergeser dari posisi keempat menjadi posisi keenam dalam daftar tertinggi.

Tom Rhind Ingatkan Risiko Pekerjaan On-Site

Head of Trust & Safety SEEK, Tom Rhind, menjelaskan bahwa banyak orang memiliki persepsi keliru mengenai modus penipuan lowongan kerja. Ia menyoroti bahwa sekitar 95% iklan dalam data Indonesia mencantumkan pengaturan kerja di lokasi atau on-site. Hanya sekitar 3% yang mencantumkan sistem kerja jarak jauh dan 2% lainnya menggunakan sistem kerja hibrida. Temuan ini mengonfirmasi bahwa tawaran pekerjaan yang mengharuskan karyawan datang langsung ke kantor belum tentu aman dari risiko penipuan. Pengaturan kerja saja tidak menentukan keaslian sebuah kesempatan karir bagi para pelamar potensial. Pencari kerja perlu tetap waspada dalam setiap proses melamar tanpa memandang jenis kontrak kerja.

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Tom Rhind juga menekankan bahwa kategori administrasi dan dukungan perkantoran sering menjadi sasaran karena jenis pekerjaan ini sangat banyak diiklankan. Pekerjaan tingkat pemula ini menjangkau lebih banyak pelamar potensial dibandingkan kategori lain secara keseluruhan. Hal itu memudahkan penipu untuk menyebarkan banyak tawaran yang tampak meyakinkan dan menipu calon kandidat. Kategori tersebut mencakup 17,7% dari seluruh iklan penipuan yang dianalisis di seluruh kawasan Asia. Call center dan layanan konsumen berada di posisi kedua dengan porsi 16,6% di pasar Asia secara keseluruhan.

Pergeseran Strategi Penipu dan Langkah Keamanan

Jumlah iklan penipuan pada kategori call center dan layanan konsumen meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kategori ini melonjak dari peringkat ke-10 menjadi posisi kedua dalam daftar tertinggi di kawasan Asia. Kategori teknologi informasi dan komunikasi atau ICT juga mengalami kenaikan signifikan dari peringkat ke-13 menjadi kelima. Perubahan peringkat ini menunjukkan adaptasi cepat para penipu terhadap dinamika pasar tenaga kerja regional. Sumber daya manusia dan perekrutan masuk dalam daftar 10 besar pada periode terbaru ini. Kategori ini menggantikan posisi kesehatan dan medis yang turun dari daftar besar.

Jobstreet juga memberikan peringatan keras mengenai pengalihan proses perekrutan ke luar platform resmi. Sebagian besar pelaku penipuan berupaya melanjutkan komunikasi melalui email, panggilan telepon, atau pesan WhatsApp yang tidak diminta. Dalam komunikasi tersebut, pelaku dapat meminta data pribadi hingga sejumlah uang dengan dalih proses perekrutan. Pencari kerja harus memastikan seluruh komunikasi berlangsung melalui saluran resmi perusahaan atau platform yang terpercaya. Verifikasi identitas perusahaan dan keabsahan lowongan harus dilakukan sebelum membagikan informasi sensitif. Kewaspadaan terus menerus adalah kunci utama untuk menghindari kerugian finansial dan data pribadi.