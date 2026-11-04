Laporan IDEAS: 90 Persen Ojol Terjerat Utang demi Kelangsungan Hidup Harian

Studi Institute for Demographic and Affluence Studies mengungkap fakta bahwa mayoritas pengemudi ojek online terjebak dalam utang konsumtif, bukan ekspansi bisnis, akibat pendapatan yang tak cukup.

Sebuah laporan terbaru dari Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) membongkar realitas kelam di balik industri transportasi daring di Indonesia. Studi yang berjudul Di Bawah Bayang-Bayang Jerat Utang ini menyoroti bahwa kebijakan pemerintah memasukkan pengemudi ojek online ke dalam skema Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perluasan akses kredit telah menciptakan jebakan finansial yang berbahaya bagi pekerja platform.

Fakta paling mengejutkan dari penelitian tersebut adalah bahwa sebagian besar pengemudi tidak menggunakan utang sebagai alat untuk mengembangkan modal usaha atau memperluas operasional bisnis. Sebaliknya, utang tersebut sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme bertahan hidup untuk menutupi kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak tercukupi oleh pendapatan harian mereka.

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Fenomena 90,96 Persen Pengemudi Berutang

Mayoritas absolut pengemudi ojek online saat ini berada dalam status berutang dengan beban cicilan yang masih berjalan. Data dari IDEAS mencatat angka yang sangat signifikan, yaitu sebanyak 90,96% pengemudi menanggung beban hutang ini secara simultan.

Fenomena ini menggambarkan rapuhnya kesejahteraan pekerja platform di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Di tengah tekanan tarif yang ketat, tingginya potongan komisi aplikasi, serta biaya operasional yang terus membengkak, fungsi utang telah bergeser drastis. Utang tidak lagi dilihat sebagai instrumen pembiayaan strategis, melainkan menjadi cara utama pengemudi untuk tetap bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan dasar.

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Gap Pendapatan Bersih vs Beban Cicilan Harian

Kesenjangan antara pendapatan yang diterima dan biaya hidup yang harus dibayar menciptakan tekanan finansial yang luar biasa bagi para pekerja ini. Studi mengungkap bahwa sebanyak 73,07% pengemudi hanya mengantongi pendapatan bersih di bawah Rp100.000 per hari. Angka ini telah dikurangi dengan berbagai biaya operasional penting seperti bahan bakar minyak, konsumsi makanan dan minuman selama shift, serta kuota internet untuk aplikasi.

Padahal, pendapatan bersih di bawah Rp100.000 tersebut jauh di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di berbagai wilayah. Situasi ini diperparah oleh kewajiban cicilan harian yang terus mengejar. Sebanyak 37,89% pengemudi yang berutang harus menyisihkan setidaknya Rp80.000 hingga lebih dari Rp100.000 setiap harinya hanya untuk membayar angsuran.

Keadaan yang terdesak inilah yang memaksa sebagian besar pekerja untuk mencari jalan pintas. Data IDEAS mencatat bahwa sebanyak 85,71% pengemudi mengaku terpaksa berutang dalam tiga bulan terakhir karena pendapatan kerja mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup harian. Ketidakmampuan menutupi kebutuhan dasar menjadi pendorong utama siklus utang yang terus berputar.

Jaringan Pinjaman Formal dan Informal

Mengakses berbagai jalur pembiayaan, pengemudi ojol beralih ke sumber pinjaman formal maupun informal untuk menutupi defisit pendapatan. Lembaga penelitian mencatat dua sumber pinjaman terbesar yang paling banyak diakses. Pertama adalah leasing alat kerja dengan porsi 43,89% dan kedua adalah Pinjaman Online atau Pinjol dengan porsi 43,27%.

Setelah kedua sumber tersebut, pengemudi juga sering meminjam dari teman atau keluarga dengan persentase 40,58%. Selain itu, aplikasi Paylater diakses oleh 30,06% pengemudi, diikuti oleh pinjaman bank sebesar 26,71%, dan terakhir adalah pinjaman dari rentenir sebesar 7,45%.

Ketergantungan yang tinggi pada pinjaman dari kerabat sebesar 40,58% mengindikasikan sebuah masalah serius. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengemudi telah kehilangan kelayakan kredit atau creditworthiness di lembaga keuangan formal. Akibatnya, mereka terpaksa memindahkan beban ekonomi dan stres finansial ke jaringan sosial sesama masyarakat rentan.

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Kondisi ini diperburuk oleh tingginya tingkat ketertundaan pembayaran. Dalam tiga bulan terakhir, sebanyak 79,71% pengemudi yang berutang mengaku pernah terlambat membayar cicilan. Dari jumlah tersebut, 38,18% di antaranya mengalami keterlambatan secara berulang kali, yaitu mencapai empat kali atau lebih. Siklus keterlambatan ini memperdalam krisis kesehatan mental dan stabilitas finansial mereka.

Kerentanan Struktur Algoritma Platform

Selain faktor finansial, struktur kerja di platform digital juga berkontribusi pada kerentanan tersebut. Tidak seperti pemilik usaha fisik atau pemilik warung yang memiliki wewenang penuh untuk menentukan harga jual dan mengelola operasional bisnis, pengemudi ojol tidak memiliki kendali atas pasar.

Mereka tidak memiliki kontrol atas tarif yang ditetapkan oleh sistem, algoritma pembagiannya, maupun aturan pemutusan kemitraan yang bisa menyebabkan akun mereka ditangguhkan atau suspend oleh pihak aplikasi. Keterbatasan otonomi ini membuat mereka sangat bergantung pada kebijakan sepihak dari perusahaan teknologi.

Memberikan kredit baru kepada pengemudi yang pendapatannya belum memadai dinilai berpotensi menciptakan beban ganda atau double burden. Intervensi utama yang dibutuhkan oleh pekerja platform bukanlah pinjaman baru yang justru menambah utang, melainkan kepastian perbaikan pendapatan bersih yang layak.

Dibutuhkan pula jaminan kerja yang lebih transparan serta perlindungan sosial-ekonomi yang memadai. Tanpa solusi struktural yang menyentuh inti permasalahan pendapatan dan kondisi kerja, siklus utang konsumtif bagi jutaan pengemudi ojek online diperkirakan akan terus berlanjut dan semakin memberatkan di masa depan.