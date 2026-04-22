Laporan Faizal Assegaf ke Polisi Dinilai Upaya Serangan Balik ke KPK

Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri, Faizal Assegaf, melaporkan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Mantan penyidik KPK, Praswad Nugraha, menilai laporan ini berpotensi sebagai serangan balik untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan mendesak agar proses pelaporan tidak dilanjutkan jika berpotensi mengarah pada kriminalisasi.

Faizal Assegaf , Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri, telah melaporkan Budi Prasetyo , Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik .

Laporan ini, yang terdaftar dengan nomor STTLP/B/2592/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada tanggal 14 April 2026, memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk mantan penyidik KPK, Praswad Nugraha. Praswad menilai bahwa laporan tersebut berpotensi menjadi sebuah serangan balik yang bertujuan untuk melemahkan upaya penegakan hukum di Indonesia. Ia menekankan pentingnya melihat secara kritis setiap tekanan atau langkah hukum yang ditujukan kepada KPK, termasuk kepada juru bicaranya.

Menurut Praswad, segala bentuk upaya yang dapat menghambat kerja-kerja pemberantasan korupsi patut dicurigai sebagai bagian dari strategi untuk melemahkan institusi tersebut. Praswad menjelaskan bahwa pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Budi Prasetyo dalam kapasitasnya sebagai juru bicara KPK merupakan bagian dari tugas resminya untuk memberikan informasi kepada publik. Ia menegaskan bahwa Budi tidak memasuki substansi perkara atau mengungkapkan detail-detail sensitif yang dapat mengganggu proses hukum.

Sebagai mantan penyidik KPK yang telah bertugas selama 15 tahun, Praswad tidak menemukan adanya kesalahan dalam keterangan yang disampaikan oleh Budi. Ia menekankan bahwa Budi tidak mengungkapkan barang bukti, motif, atau memberikan kesimpulan mengenai apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan. Lebih lanjut, Praswad menyoroti bahwa komunikasi publik yang dilakukan oleh juru bicara KPK dilindungi oleh undang-undang sebagai bagian dari tugas institusi penegak hukum.

Pernyataan Budi hanya menjelaskan bahwa penyidik sedang dalam proses penggalian keterangan dan pengumpulan alat bukti, yang merupakan prosedur hukum yang sah dan berlaku. Dengan demikian, Praswad berpendapat bahwa tidak ada pelanggaran dalam komunikasi yang disampaikan kepada publik. Ia juga mengingatkan bahwa kriminalisasi terhadap insan KPK yang sedang menjalankan tugasnya tidak dapat diterima. Praswad menegaskan bahwa Koalisi Masyarakat Sipil akan berada di garis depan untuk membela insan KPK dari berbagai bentuk tekanan yang berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi.

Ia mendesak agar proses pelaporan terhadap Budi Prasetyo tidak dilanjutkan apabila berpotensi mengarah pada kriminalisasi. Praswad menekankan bahwa tidak boleh ada upaya untuk mengintimidasi atau mengancam juru bicara KPK atau petugas KPK lainnya yang sedang menjalankan tugasnya. Ia berpendapat bahwa tindakan melaporkan Budi Prasetyo ke polisi dapat menciptakan efek menakutkan dan menghambat komunikasi publik yang transparan dan akuntabel.

Hal ini dapat merugikan upaya pemberantasan korupsi karena dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap KPK dan membuat para penyidik enggan untuk memberikan informasi kepada publik. Laporan ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi serangan balik terhadap KPK dan upaya untuk membungkam suara-suara kritis yang memperjuangkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Situasi ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak untuk memastikan bahwa KPK dapat menjalankan tugasnya secara independen dan efektif tanpa tekanan atau intimidasi





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Seskab terima laporan Menpora terkait deregulasi 191 aturan jadi empatSekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima laporan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin, mengenai ...

Read more »

Jangan Tergiur Promo Medsos, 20 Laporan Penipuan Haji dan Umrah Masuk Kemenhaj Tiap HariPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Annisa Bahar dan Ratu Meta Jalani Pemeriksaan Terkait Laporan Dugaan Kasus PenipuanPedangdut Annisa Bahar dan Ratu Meta menyambangi Polres Metro Tangerang, untuk menindaklanjuti laporan dugaan kasus penipuan serta penggelapan uang.

Read more »

KBRI Tokyo Belum Dapat Laporan Ada WNI Terkena Dampak Gempa Magnitudo 7,4 di JepangKBRI di Tokyo, Jepang, memantau secara intensif kondisi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di daerah terdampak gempa besar bermagnitudo 7,4 di Jepang Utara.

Read more »

KPPU Proses Laporan Dugaan Monopoli TikTok Shop, Terkuak Ini PemicunyaBerita KPPU Proses Laporan Dugaan Monopoli TikTok Shop, Terkuak Ini Pemicunya terbaru hari ini 2026-04-20 21:22:27 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Kemendiktisaintek: Peningkatan Laporan Kekerasan Seksual di Kampus Bukti Meningkatnya Kepercayaan PublikKemendiktisaintek menilai kenaikan laporan kekerasan seksual di kampus mencerminkan keberanian korban untuk melapor dan efektivitas Satgas PPKPT yang mulai aktif bekerja di perguruan tinggi.

Read more »