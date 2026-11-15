Lapor Mas Wapres Gibran Terima 16.505 Laporan Pendidikan dan Sosial

Lapor Mas Wapres mencatat 16.505 laporan dalam satu tahun, didominasi masalah pendidikan dan sosial. Gibran mengarahkan optimasi kanal untuk rumusan kebijakan pemerintah.

Layanan Lapor Mas Wapres di bawah naungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mencatatkan serangkaian penerimaan laporan masyarakat yang signifikan sejak peluncurannya pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Layanan digital dan langsung ini dirancang untuk menjembatani aspirasi warga terkait kebutuhan mendasar seperti pendidikan, bantuan sosial, dan administrasi kependudukan.

Volume Laporan dan Dominasi Masalah Pendidikan

Refleksi satu tahun yang diterbitkan oleh Sekretariat Wakil Presiden pada 27 November 2025 mencatat total 16.505 laporan masuk dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Substansi keluhan yang masuk mencakup isu pendidikan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, hingga pertanahan dengan jumlah yang beragam.

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Menurut data resmi dari lembaga tersebut, seluruh 16.505 laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, otonomi daerah, serta kementerian dan lembaga teknis terkait. Penting untuk dicatat bahwa status "ditindaklanjuti" dalam laporan resmi ini berbeda secara konseptual dengan penyelesaian tuntas atau akhir dari setiap kasus yang dilaporkan.

Persoalan terkait tanah atau lahan menjadi kategori yang mendominasi volume pengaduan, diikuti oleh klaim mengenai akses pendidikan, layanan kesehatan, serta jaminan sosial nasional. Angka tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan publik terhadap mekanisme penyampaian aspirasi yang disediakan oleh Kantor Wakil Presiden.

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Mekanisme Verifikasi dan Integrasi Sistem LAPOR!

Pelaksanaan penanganan laporan melibatkan verifikasi ketat oleh petugas sebelum tindakan lanjut diambil. Petugas bertugas menginventarisasi dan memverifikasi setiap aduan untuk memastikan keabsahan fakta sebelum meneruskannya kepada instansi berwenang atau kementerian spesifik.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan saat itu, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa laporan yang diterima melalui Lapor Mas Wapres juga dicatat secara paralel dalam sistem resmi LAPOR!. Hal ini menciptakan integrasi data antara kanal wakil presiden dan saluran pengaduan umum pemerintah.

Gibran meminta pimpinan instansi terkait untuk segera menangani pengaduan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme ini menempatkan koordinasi lintas instansi sebagai inti dari pelayanan publik yang responsif dan cepat.

Dominasinya Kanal WhatsApp dan Contoh Kasus Dinda Rosita

Preferensi masyarakat terhadap kanal digital sangat terlihat dari data hingga 10 November 2025, di mana sebanyak 66,07 persen laporan disampaikan melalui WhatsApp. Angka ini memperlihatkan adaptasi cepat publik terhadap layanan berbasis aplikasi pesan instan.

Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, menyampaikan arahan Gibran untuk mengoptimalkan peta jalan Lapor Mas Wapres sebagai muatan dalam memformulasi kebijakan publik. Aspirasi warga diharapkan bukan hanya ditindaklanjuti secara个案, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan makro.

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Sebagai contoh konkret, laporan yang disampaikan oleh Dinda Rosita, mahasiswi Universitas Widyagama Malang yang terkendala tunggakan biaya pendidikan, diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar. Setelah proses verifikasi, Baznas Kabupaten Blitar menyalurkan bantuan pendidikan langsung kepada perguruan tinggi tersebut.

Dialog Langsung dan Isu Bahan Bakar Nelayan

Selain melalui kanal digital, Gibran melakukan penyerapan aspirasi melalui pertemuan langsung di daerah. Pada 26 Oktober 2026, ia menemui nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Tegalkatilayu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah untuk membahas keterbatasan akses solar bersubsidi.

Nelayan bernama Temu menyampaikan bahwa keterbatasan solar menjadi kendala utama bagi kapal berukuran 30 gross tonnage atau GT ke bawah. Gibran menegaskan bahwa solar adalah kebutuhan penting dan kewajiban pemerintah memastikan kuota sesuai kebutuhan di lapangan.

Untuk menindaklanjuti isu ini, Gibran meminta Staf Khusus Wapres, Tina Talisa, mengawal distribusi solar bersubsidi. Ia juga meminta pendataan nelayan yang belum memperoleh surat rekomendasi pembelian agar persoalannya diteruskan kepada BPH Migas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.