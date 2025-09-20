LAPD Perluas Penyelidikan: Penggeledahan Rumah Musisi Terkait Penemuan Jasad di Tesla

Departemen Kepolisian Los Angeles (LAPD) memperluas penyelidikan kasus penemuan jasad seorang perempuan di dalam mobil Tesla yang disimpan di tow yard, dengan melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang diduga pernah ditinggali oleh seorang musisi terkenal. Penyelidikan dilakukan setelah ditemukannya jasad remaja perempuan yang dilaporkan hilang sejak April 2024. Polisi terus berupaya mengungkap penyebab kematian dan mengidentifikasi pelaku.

Departemen Kepolisian Los Angeles ( LAPD ) kini memperluas penyelidikan terkait penemuan jasad seorang perempuan di dalam mobil Tesla yang disimpan di tow yard. Penyelidikan ini mencakup penggeledahan di sebuah rumah yang diduga pernah menjadi tempat tinggal musisi terkenal. Berita ini pertama kali dilaporkan oleh TMZ pada Sabtu, 20 September 2025. Rumah tersebut, yang lokasinya berdekatan dengan tempat penyimpanan mobil Tesla , menjadi fokus utama penyelidikan.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa musisi tersebut pernah mengunggah foto dirinya sedang berada di rumah tersebut pada Februari 2025 melalui media sosial. Penggeledahan yang dilakukan oleh detektif LAPD menghasilkan pengumpulan barang bukti penting, termasuk komputer dan beberapa tas yang diduga berisi barang-barang terkait dengan kasus tersebut. Penyelidikan kasus ini bermula dari laporan warga sekitar yang mencium bau menyengat dari mobil Tesla yang disimpan di tow yard. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan jasad seorang perempuan dalam kondisi yang sudah membusuk di dalam mobil. Kondisi penemuan jenazah ini sangat memprihatinkan, dengan NY Post melaporkan pada Rabu lalu bahwa mayat tersebut adalah seorang remaja perempuan. Jenazah ditemukan mengenakan tube top, legging hitam, serta aksesoris seperti gelang kuning dan anting stud. Terdapat pula tato bertuliskan 'Shhhh' pada jari telunjuk kanan korban. Proses identifikasi jenazah menjadi sangat sulit karena kondisi kerusakan yang parah. Berdasarkan ciri fisik yang masih terlihat, polisi memperkirakan tinggi korban sekitar 157 cm dan memiliki rambut bergelombang. Korban diduga adalah seorang remaja berusia 15 tahun yang dilaporkan hilang sejak April 2024 di kawasan Lake Elsinore, California. Pihak kepolisian terus bekerja keras untuk mengumpulkan bukti dan informasi guna mengungkap penyebab kematian korban dan mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tragis ini. Mereka juga memeriksa riwayat hidup korban dan mencari kemungkinan adanya keterkaitan dengan musisi tersebut atau orang lain yang terkait. Kasus ini telah menarik perhatian publik yang luas, terutama karena melibatkan sosok publik yang terkenal dan temuan yang sangat mengerikan. Pihak berwenang berjanji akan memberikan informasi terbaru seiring dengan perkembangan penyelidikan. Selain itu, penyelidikan juga melibatkan pemeriksaan forensik yang mendalam terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah tersebut dan di dalam mobil Tesla. Hal ini termasuk analisis DNA, sidik jari, dan data digital untuk mengidentifikasi korban dengan pasti dan mengungkap petunjuk yang mengarah pada pelaku. Penyelidikan juga mencakup wawancara dengan saksi mata, teman, dan keluarga korban, serta penelusuran catatan komunikasi dan aktivitas online untuk menemukan petunjuk penting. Keberadaan tato 'Shhhh' pada jari korban kemungkinan akan menjadi fokus utama dalam upaya identifikasi dan pencarian pelaku. Analisis menyeluruh terhadap tato tersebut mungkin akan memberikan petunjuk tentang afiliasi korban, kemungkinan kelompok pertemanan, atau bahkan pesan tersembunyi yang dapat membantu memecahkan kasus ini. Seluruh proses penyelidikan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena kompleksitas kasus dan tingkat kerusakan pada jenazah. Namun, pihak kepolisian berkomitmen penuh untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya. Masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan memberikan dukungan penuh kepada pihak berwenang dalam menjalankan tugasnya. Informasi lebih lanjut akan disampaikan seiring dengan kemajuan penyelidikan, dan publik diimbau untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi guna menghindari kesalahpahaman dan spekulasi yang tidak perlu. Penemuan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya keamanan dan keselamatan, serta perlunya perhatian lebih terhadap kasus-kasus orang hilang, terutama yang melibatkan remaja. Pihak kepolisian terus menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan melaporkan setiap kegiatan mencurigakan yang dapat mengarah pada tindakan kriminal





LAPD Penemuan Jasad Tesla Musisi Penyelidikan Kriminal

