Lapas Cipinang Tegaskan Komitmen dalam Memberantas Narkoba, Handphone Ilegal, dan Pelanggaran Lainnya

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Wachid Wibowo, menegaskan komitmen dan tanpa kompromi dalam memberantas narkoba, handphone ilegal, serta berbagai bentuk pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan. Komitmen tersebut kembali dibuktikan melalui respons cepat Lapas Cipinang dalam mendukung pengungkapan dugaan peredaran vape etomidate yang dikembangkan oleh Bareskrim Polri di salah satu tempat hiburan malam kawasan Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada 16 Mei 2026.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas mengamankan alat komunikasi yang diduga berkaitan dengan perkara dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Selain itu, Warga Binaan yang diduga terkait langsung ditempatkan di Blok Restoratif guna kepentingan pengamanan, pengawasan, serta pendalaman lebih lanjut sebagai langkah antisipatif dan pengendalian situasi internal. Saat ini proses masih terus dikembangkan oleh Bareskrim Polri





