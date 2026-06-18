Kondisi lapangan di Stadion MetLife, venue Piala Dunia 2026, menuai kritik setelah laga Perancis melawan Senegal. Rumput yang tidak seragam dan terasa keras menjadi isu utama, dipsGK oleh pemain dan pelatih. Stadion yang biasanya untuk NFL ini perlu mengnapkan permukaan untuk sepak bola level dunia.

Stadion MetLife, yang menjadi salah satu venue Piala Dunia 2026 dengan nama Stadion New York New Jersey, menyisipkan kesan megah dengan empat layar besar, suara musik yang menggelegar, dan-suara tribune yang ramai saat laga Perancis kontra Senegal pada Selasa 16 Juni 2026.

Namun, perhatian cepat beralih ke kondisi lapangan yang tidak seragam. Hamparan rumput tampak belang-belang, dengan bagian yang lebih tua dan lebih muda, menyebar di hampir seluruh lapangan. Meski pertandingan berjalan lancar dan Perancis menang 3-1 grazie kepada dua gol Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola, sementara Senegal hanya responded透过 satu gol dari anak muda 18 tahun Ibrahim Mbaye, keluhan atas permukaan lapangan muncul setelah laga. Gelandang Perancis Adrien Rabiot menggambarkan lapangan terasa seperti rumput buatan yang keras dan kaku.

Pelatih Perancis Didier Deschamps, ketika ditanya dalam konferensi pers, awalnya tampak enggan, tetapi pun menyampaikan dugaan bahwa mungkin ada semen di bawah rumput dengan pemotongan yang sangat pendek. Ia mengaku beberapa pemain Perancis yang pernah main di stadion itu, terutama mereka yang tampil di Piala Dunia Antarklub tahun sebelumnya, juga mengeluh. Namun, Deschamps menegaskan tim sudah menyesuaikan diri dan menekankan importancia memiliki lapisan tanah yang cukup dalam untuk memastikan kelenturan.

Keluhan serupa disampaikan Vinicius Junior setelah laga Brasil lawan Maroko yang berakhir 1-1. Pemain Real Madrid itu merasa kondisi panas membuat lapangan kering, menghambat ritme permainan timnya, meski sistem penyiraman telah digunakan selama jeda. Di panggung Piala Dunia, kondisi rumput yang tidak merata menimbulkan pertanyaan kesiapan lapangan untuk kompetisi level tertinggi. Soal ini nyata bukan hanya untuk Piala Dunia, karena Stadion MetLife sebenarnya bukan stadion khusus sepak bola, melainkan markas dua tim NFL: New York Jets dan New York Giants.

Sepanjang tahun, lapangan lebih dikenal untuk sepak bola Amerika, olahragakeras dengan banyak benturan. Untuk Piala Dunia, FIFA sementara mengubah lapangan sintetis normally used for NFL menjadi lapangan rumput alami. Namun, reputasi buruk stadion sebagai ACL Killer-merujuk pada cedera ligamen lutut yang sering menimpa pemain NFL-tambah mengkhawatirkan. Setidaknya 15 bintang NFL seperti Wan'Dale Robinson, Sterling Shepard, Jabrill Peppers, Nick Bosa, dan Jaelan Phillips mengalami cedera diMetLife.

Persatuan pemain NFL (NFLPA) bahkan menunjukkan 92 persen dari 1.700 pemain lebih memilih rumput alami. Meski untuk Piala Dunia situasi lebih baik, ketidaksempurnaan lapangan di venue prestisius ini tetap menjadi bulan-bulanan





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