Lansia 51 Tahun Hilang di Hutan Palopo, Tim SAR Dikerahkan

Seorang lansia berusia 51 tahun dilaporkan hilang di hutan Kelurahan Battang Barat, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Basarnas Makassar telah mengerahkan tim untuk melakukan operasi pencarian.

Operasi pencarian seorang warga lanjut usia berusia 51 tahun tengah berlangsung di hutan Kelurahan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo , Sulawesi Selatan . Pria bernama Indo Rampa ini dilaporkan hilang saat menuju kebunnya, sebuah aktivitas yang rutin ia lakukan.

Namun, kali ini, ia tidak kunjung kembali seperti biasanya, menimbulkan kekhawatiran di kalangan keluarga dan warga sekitar. Kejanggalan semakin terasa ketika seorang warga setempat mengaku sempat melihat Indo Rampa berjalan menuju arah hutan, namun sejak saat itu, jejaknya seolah lenyap tanpa meninggalkan petunjuk yang jelas. Keluarga dan warga telah berupaya melakukan pencarian secara mandiri, menyisir jalur-jalur yang sering dilalui oleh korban.

Sayangnya, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang diharapkan, sehingga laporan resmi akhirnya diajukan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Makassar. Mendapatkan laporan tersebut, Basarnas Makassar segera merespons dengan mengirimkan tim dari Pos SAR Palopo untuk melakukan operasi pencarian. Tim SAR langsung bergerak menuju lokasi kejadian dan mulai menyisir area yang diduga menjadi titik terakhir korban terlihat. Selain itu, koordinasi intensif juga dilakukan dengan masyarakat setempat dan berbagai unsur potensi SAR lainnya untuk memperluas jangkauan pencarian dan mengumpulkan informasi yang relevan.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyatakan bahwa setelah menerima laporan, tim rescue segera disiapkan dan dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melaksanakan operasi pencarian terhadap korban yang diduga hilang di kawasan hutan. Beliau menekankan pentingnya kecepatan respons dalam situasi seperti ini untuk meningkatkan peluang keberhasilan pencarian.

Operasi pencarian ini tidak hanya mengandalkan kemampuan tim SAR, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo, petugas pemadam kebakaran, Babinsa, dan masyarakat setempat yang dengan sukarela membantu dalam proses pencarian. Medan hutan yang lebat dan kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaan operasi pencarian. Vegetasi yang rimbun menyulitkan visibilitas dan pergerakan tim SAR, sementara perubahan cuaca yang cepat dapat membahayakan keselamatan personel di lapangan.

Meskipun demikian, tim SAR tetap berupaya maksimal dengan mengoptimalkan penggunaan peralatan yang ada dan menerapkan strategi pencarian yang efektif. Sinergi dan koordinasi yang baik antara seluruh unsur yang terlibat menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan tersebut. Muhammad Arif Anwar menambahkan bahwa dalam pelaksanaan operasi, sinergi dengan seluruh unsur yang terlibat sangat diutamakan, serta keselamatan personel di lapangan menjadi prioritas utama, mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu.

Operasi pencarian ini diharapkan dapat segera membuahkan hasil dan membawa Indo Rampa kembali ke keluarganya dengan selamat. Pihak Basarnas terus memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan operasi pencarian kepada keluarga korban dan masyarakat luas, serta mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di hutan, terutama saat kondisi cuaca buruk. Keberhasilan operasi ini sangat bergantung pada kerjasama dan dukungan dari semua pihak





Palopo Sulawesi Selatan Hilang Di Hutan Basarnas Pencarian Lansia

