Langkah Mudah Cek Kesehatan Baterai Laptop agar Performa Tetap Optimal

Pelajari cara mengecek kesehatan baterai laptop menggunakan fitur bawaan Windows tanpa aplikasi tambahan, serta kenali tanda-tanda penurunan kapasitas baterai agar performa laptop tetap terjaga.

Banyak pengguna laptop mengira kondisi baterai masih baik hanya karena indikator daya menunjukkan angka tinggi. Seiring waktu, setiap baterai akan mengalami penurunan kapasitas akibat siklus pengisian dan penggunaan.

Akibatnya, baterai yang terlihat terisi 100 persen bisa saja tidak lagi mampu menyimpan energi sebanyak saat perangkat masih baru. Oleh karena itu, memantau kesehatan baterai menjadi penting, terutama ketika laptop mulai lebih sering diisi daya atau daya tahannya terasa berkurang dibanding sebelumnya. Tanda-tanda baterai laptop mulai menurun bisa diamati dari beberapa hal. Pertama, baterai lebih cepat habis dibanding sebelumnya.

Waktu penggunaan tanpa charger semakin pendek. Kedua, laptop tiba-tiba mati meskipun indikator baterai masih menunjukkan angka di atas 10 persen. Ketiga, persentase baterai melompat-lompat tidak stabil. Keempat, baterai mengembung secara fisik yang bisa menyebabkan keyboard atau touchpad terangkat.

Jika tanda-tanda ini muncul, segera lakukan pengecekan kesehatan baterai. Untuk mengecek kesehatan baterai di Windows, pengguna tidak perlu aplikasi tambahan. Cukup buka Command Prompt sebagai administrator, ketik perintah powercfg /batteryreport, lalu tekan Enter. Sistem akan membuat laporan baterai dalam format HTML yang disimpan di folder pengguna.

Buka file tersebut di browser untuk melihat informasi detail seperti kapasitas desain, kapasitas saat ini, siklus pengisian, dan perkiraan daya tahan. Informasi ini membantu pengguna mengetahui apakah penurunan kapasitas masih dalam batas wajar atau sudah perlu penggantian baterai. Selain menggunakan fitur bawaan, pengguna juga bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti BatteryInfoView atau HWMonitor untuk melihat detail lebih lanjut. Namun, untuk keperluan dasar, laporan dari Windows sudah cukup.

Disarankan untuk melakukan pengecekan secara berkala, misalnya setiap tiga bulan, agar performa laptop tetap optimal. Jika kapasitas baterai sudah turun di bawah 50 persen dari kapasitas desain, pertimbangkan untuk mengganti baterai agar laptop tetap nyaman digunakan. Tips tambahan untuk menjaga kesehatan baterai: hindari mengisi daya hingga 100 persen secara terus-menerus, usahakan menjaga level baterai antara 20 hingga 80 persen. Jangan biarkan laptop terhubung ke charger sepanjang hari.

Jika laptop jarang digunakan, simpan dengan baterai sekitar 50 persen di tempat yang sejuk. Dengan perawatan yang baik, umur baterai bisa lebih panjang. Demikian cara mudah mengecek kesehatan baterai laptop. Dengan memantau kondisi baterai secara rutin, Anda bisa mengantisipasi penurunan performa dan merencanakan penggantian sebelum baterai benar-benar rusak.

Semoga bermanfaat. Perlu diingat bahwa setiap baterai lithium-ion memiliki siklus hidup terbatas, biasanya sekitar 300-500 siklus pengisian penuh. Setelah itu, kapasitas akan berkurang secara signifikan. Dengan mengetahui kondisi baterai sejak dini, Anda dapat mengambil langkah tepat seperti mengganti baterai atau menyesuaikan kebiasaan penggunaan.

Untuk pengguna Windows 11, fitur battery report juga tersedia dengan perintah yang sama. Jangan ragu untuk mencobanya





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