Langit Mengambil: Potret Luka dan Trauma dalam Novel Ika Natassa

Novel 'Langit Mengambil' karya Ika Natassa mengisahkan perjuangan Tara setelah mengalami trauma mendalam akibat pemerkosaan dan kekerasan. Buku ini mengeksplorasi tema trauma, kehilangan, dan upaya penyembuhan, serta menggambarkan bagaimana peristiwa traumatis dapat memengaruhi hubungan antara suami istri dan posisi perempuan dalam mengelola duka.

Kisah dalam buku ' Langit Mengambil ' karya Ika Natassa menyelami kedalaman trauma dan kehilangan yang dialami Tara setelah mengalami peristiwa keji. Lebih dari 24 hari setelah keluar dari rumah sakit, Tara memilih untuk tidak membicarakan kejadian tersebut, seolah tidak ada yang terjadi.

Kehidupan rumah tangga Tara dan Raka tampak normal di permukaan, dengan Raka berusaha menyenangkan istrinya dan menciptakan suasana harmonis. Namun, di balik senyum dan canda, tersembunyi perasaan tertahan dan luka yang mendalam. Mereka berdua terus melanjutkan aksi pura-pura mereka, menghindari percakapan terbuka tentang trauma yang menghantui. Tara berjuang untuk tidak menyerah pada takdir, berpegang pada kata-kata dokter Rizal untuk terus hidup.

Meskipun Tara mencoba kembali ke rutinitasnya di kantor, trauma terus menggerogoti jiwanya, meninggalkan retakan yang tak tersembuhkan. Raka, di sisi lain, merasa bingung dan tidak tahu bagaimana seharusnya bersikap sebagai seorang suami yang menghadapi trauma istrinya. Pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk dalam benaknya ditelan kembali setiap kali melihat Tara berusaha tegar. Hari demi hari, mereka semakin lihai dalam berpura-pura, membangun tembok di antara mereka yang semakin tinggi.

Novel ini dimulai dengan manis, menggambarkan pertemuan dan pernikahan Tara dan Raka yang tampak sempurna. Namun, kebahagiaan itu sirna setelah kejadian traumatis yang mengubah hidup mereka. Ika Natassa dengan piawai menggambarkan bagaimana seorang penyintas pemerkosaan menjalani hari-hari setelahnya, termasuk keputusan pahit untuk mengangkat rahimnya. Novel ini menekankan pentingnya memberi diri waktu dan ruang untuk berduka tanpa terburu-buru atau menghakimi proses penyembuhan.

Dunia korban terasa menyempit, bahkan tidak muat untuk mereka sendiri.

'Langit Mengambil' berhasil menggambarkan perjuangan terdalam jiwa perempuan yang menghadapi trauma dan kehilangan, serta aspek sosial yang sering terabaikan, seperti kegamangan orang terdekat si penyintas. Novel ini juga menyoroti usaha penyintas untuk terlihat normal di mata dunia, sembari mempertanyakan posisi perempuan dalam mengelola duka: apakah mereka harus terlihat kuat atau diizinkan menjadi lemah? Bahkan, ucapan-ucapan sederhana dan doa yang tulus pun bisa menjadi sangat menyakitkan setelah semua luka yang tidak sempat sembuh.

Struktur novel yang unik, tanpa daftar isi atau prakata, mencerminkan urgensi cerita yang ingin segera disampaikan. Penempatan nomor halaman di sisi kiri dan kanan menciptakan ritme baca yang tidak biasa, mungkin sebagai metafora visual tentang sulitnya mengenali identitas di tengah trauma





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

