Lando Norris Raih Kemenangan Ketiga di GP Brasil 2026

Lando Norris finis pertama di Sirkuit Autodromo Jose Carlos Pace, sementara Mercedes mengunci gelar juara konstruktor Formula 1 2026.

Lando Norris berhasil mengamankan kemenangan ketiganya di musim Formula 1 2026 dengan memunggungi podium juara di Sirkuit Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo, Brasil pada Minggu (8/11/2026). Pembalap McLaren ini menyelesaikan balapan dramatis selama 71 putaran dengan total waktu 1 jam 35 menit 23 detik, mengungguli lawan terdekatnya dengan selisih waktu 14,6 detik.

Prestasi spektakuler ini diraih setelah Norris menaklukkan Max Verstappen di tengah kondisi cuaca yang sangat tidak menentu di lintasan. Kemenangan tersebut menjadi bukti konsistensi McLaren, sekaligus memastikan bahwa tim Mercedes telah mengunci gelar juara konstruktor untuk musim 2026 ini dengan performa konsisten dari anak asuh mereka.

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Strategi Norris Menaklukkan Lintasan Berubah Kondisi

Norris memulai strategi balapan dari posisi terdepan atau pole position, sebuah keunggulan strategis yang ia manfaatkan dengan sangat baik sejak tiup awal. Balapan yang diawali dengan permukaan lintasan basah menuntut keputusan timing pit stop yang tepat sebelum kondisi trek berubah menjadi kering di tengah-tengah sesi.

Mendekati akhir pertarungan, hujan kembali turun dan menciptakan tantangan ekstra bagi para pembalap, namun Norris tetap mampu menjaga kestabilan mobilnya. Keputusan untuk bertahan di sirkuit tersebut menunjukkan kemampuan adaptasi tinggi yang akhirnya memberinya margin kemenangan cukup lebar atas pembalap Red Bull lainnya.

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Prestasi Verstappen dan Peran Kunci Mercedes

Max Verstappen tampil impresif dengan merebut posisi kedua meskipun harus memulai balapan dari urutan start ke-21 yang sangat buruk. Perjalanan panjang dari belakang grid menuju podium ini menunjukkan kekuatan daya saing tinggi dari mesin Red Bull di bawah tekanan cuaca ekstrem.

Sementara itu, keberhasilan Mercedes dalam mengamankan posisi konstruktor sangat bergantung pada konsistensi finis dari anak asuh mereka. Rekan setim Norris, Oscar Piastri, finis di posisi keenam, sementara George Russell dan Kimi Antonelli masing-masing berhasil menempati posisi keempat dan kelima. Kimi Antonelli sempat memimpin jalannya balapan sebelum mengalami dua kali spin, termasuk satu insiden terjadi sebelum start berlangsung.

Posisi Poin Lainnya dan Insiden Start Balapan

Pembalap Red Bull Isack Hadjar melengkapi podium dengan finis di posisi ketiga, menambah akumulasi poin penting bagi timnya. Di belakang podium, Charles Leclerc dari Ferrari berhasil naik peringkat dengan menyalip Liam Lawson pada putaran ke-69, setelah Lawson sempat menempati posisi kedua di awal pertarungan.

Lewis Hamilton mencatatkan pencapaian bersejarah dengan finis di posisi kesembilan, menandai penampilan ke-400 dalam kariernya di ajang Formula 1. Pembalap asal Inggris tersebut berhasil meraih poin meski memulai balapan dari posisi ke-20 dan sempat mengalami spin di trek basah.

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Nico Hulkenberg finis di posisi ke-10, mempersembahkan poin berharga bagi Audi. Sebaliknya, Lance Stroll gagal menyelesaikan balapan setelah kembali mengalami masalah teknis yang memaksanya mengundurkan diri lebih awal dari trek.

Kendala Mekanik dan Peringkat Akhir Pembalap Lain

Valtteri Bottas bahkan tidak sempat memulai balapan setelah mobil Cadillac miliknya mengalami kendala mekanik, sehingga harus didorong keluar dari grid sebelum start berlangsung. Di zona luar poin, Nico Hulkenberg berhasil mempertahankan posisi poin untuk Audi, sementara Arvid Lindblad dari Racing Bulls harus puas finis di luar zona poin.

Peringkat di belakangnya ditempati oleh Fernando Alonso dari Aston Martin, Franco Colapinto, dan Pierre Gasly dari Alpine. Alex Albon menempati posisi ke-15 untuk Williams, diikuti oleh pebalap tuan rumah Gabriel Bortoleto yang mewakili Audi di urutan ke-16.

Di urutan paling belakang, Ollie Bearman dari Haas finis di posisi ke-17, disusul Sergio Perez dari Cadillac di posisi ke-18, dan Carlos Sainz yang juga memperjuangkan Williams finis di posisi ke-19. Ketegangan di setiap putaran menunjukkan betapa kompetitifnya medan laga Sirkuit Autodromo Jose Carlos Pace tahun ini.