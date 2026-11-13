Lampung Pusat Peternakan Nasional dengan Populasi Ternak Terbesar di Sumatera

Lampung memimpin produksi ternak di Sumatera dan berposisi tinggi nasional, mendukung program swasembada protein hewani dan kesejahteraan peternak melalui kebijakan Kementerian Pertanian.

Provinsi Lampung ditetapkan sebagai lokomotif utama dalam pembangunan sektor peternakan nasional oleh Kementerian Pertanian, dengan peran strategis dalam mendukung program swasembada pangan di Indonesia. Direktur Pakan Ditjen PKH Tri Melasari menegaskan bahwa Lampung telah bertransformasi menjadi lumbung ternak nasional yang menjadi penopang ketersediaan pangan, khususnya pada subsektor peternakan dan kesehatan hewan di tingkat daerah maupun nasional.

Data Populasi Ternak Dominan di Sumatera

Provinsi Lampung memegang posisi pertama sebagai provinsi dengan populasi sapi terbesar di Pulau Sumatera, dengan jumlah mencapai 905.000 ekor yang menempatkannya di peringkat keempat secara nasional. Angka ini menunjukkan kontribusi signifikan Lampung dalam memenuhi kebutuhan daging hewani bagi masyarakat Indonesia.

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Ketertiban populasi terus ditunjukkan oleh sektor kambing yang mencapai 1,9 juta ekor dan menduduki peringkat pertama di Sumatera serta peringkat ketiga di tingkat nasional. Data statistik ini mengukuhkan Lampung sebagai pusat produksi daging kambing yang sangat vital untuk pasokan protein di wilayah barat Indonesia.

Pada sektor unggas, Lampung mencatat populasi ayam pedaging sebesar 94,8 juta ekor yang menempati posisi ketiga di Sumatera dan kesembilan secara nasional. Sementara itu, populasi ayam ras petelur mencapai 14,8 juta ekor dengan posisi keempat di Sumatera dan kesepuluh di Indonesia, menandakan ketahanan pasokan telur yang solid.

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Komitmen Pemerintah dan Dukungan Gubernur Lampung

Dalam peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 yang mengusung tema "Dari Lampung untuk Indonesia: Protein Hewani Melimpah, Peternak Sejahtera", Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal hadir sebagai simbol dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program nasional. Kehadiran Wakil Gubernur Jihan Nurlela juga menunjukkan konsistensi kebijakan dalam mempercepat pembangunan sektor peternakan yang berkualitas.

Apa yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui Tri Melasari adalah bentuk apresiasi nyata atas komitmen keras Lampung dalam menjaga ekosistem ekonomi desa. Program Desa Ku Maju yang digagas sebagai strategi terpadu dianggap berhasil membangun ekosistem ekonomi dari hulu hingga hilir yang berkelanjutan.

Fasilitas Infrastruktur Kesehatan Hewan Modern

Pemerintah Provinsi Lampung meresmikan empat fasilitas pelayanan peternakan dan kesehatan hewan canggih pada hari itu untuk meningkatkan standar layanan veteriner. Keempat fasilitas tersebut adalah UPTD Rumah Sakit Hewan, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta UPTD Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan Provinsi Lampung.

Peresmian fasilitas di UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Laboratorium Pakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung ini bertujuan untuk memperkuat pelayanan kesehatan hewan di seluruh wilayah Lampung. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka kematian ternak dan meningkatkan kualitas produksi daging dan susu.

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Program Ketahanan Pangan Keluarga Petani

Kementerian Pertanian menyalurkan 40.000 ekor DOC ayam KUB ke delapan lokasi yang menargetkan masyarakat di desil satu sampai empat. Penyaluran ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga dan meningkatkan pemenuhan nutrisi swasembada protein hewani bagi masyarakat miskin.

Program ini juga didukung dengan berbagai kegiatan pendampingan seperti bazar produk peternakan dan UMKM, pemeriksaan kesehatan, donor darah, serta vaksinasi rabies. Kampanye gizi melalui gerakan makan telur dan minum susu juga digencarkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan asupan protein yang seimbang.