Kabupaten Pesawaran menandai sejarah transmigrasi pertama di Indonesia. Rakyat Lampung menyimbolkan pelestarian tanah harapan ini sejak 1905, memengaruhi perkembangan perkebunan di sekitarnya.

Di tahun 1905, Lampung menjadi titik awal transmigrasi nasional ketika pemerintah Hindia Belanda mengirim 155 keluarga dari Karesidenan Kedu, Jawa Tengah, ke Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Pengambilan keputusan ini bermutu kolonial, bernama kolonialisasi, dan bertujuan memperluas lahan perkebunan di luar Jawa.

Program Kolonialisasi dan Pemilihan Lampung

Pemerintah Belanda memfokuskan transmigran pada Lampung karena strategi anti-retur, menghindari kembalinya mereka ke kampung halaman. Karena ini, ribu ribu keluarga Jawa berganti jalur menuju Pelabuhan Tanjung Priok, melanjutkan perjalanan laut hingga berhenti di Teluk Betung, Bandar Lampung.

Also read Kemensos Siagakan Logistik di 800 Titik untuk Antisipasi Bencana Musim Hujan

Setelah sampai, para transmigran excus karya jalan kaki dua hari menuju Desa Bagelen. Tempat ini secara historis dinamai "Bagelen" untuk tetap memelihara rasa rindu budaya Jawa serta memudahkan bunyi istilah yang familiar di kalangan warga. Nama yang serupa dengan wilayah Purworejo membantu transisi psikologis bagi para pendatang.

Peran Museum Nasional Transmigrasi

Di Desa Bagelen terletak Museum Nasional Transmigrasi, yang resmi dibuka pada 12 Desember 2004, hari Bakti Transmigrasi. Museum ini menampilkan artefak konsisten, termasuk bola besi berdiameter 50 cm, yang digunakan para transmigran untuk membuka lahan perkebunan. Setiap koleksi di museum mencerminkan sejarah tanah harapan Lampung.

Advertisement

Kepala Seksi Pelayanan Museum Nasional, Eko Sunu Sutrisno, menyebut bahwa warisan ini masih tampil dalam tayangan museum, membuka konteks visual bagi pengunjung mengenai proses kolonialisasi.

Transmigrasi Pasca Kemerdekaan

Setelah merdeka, program transmigrasi tidak berhenti. Pada 12 Desember 1950, pemerintah Indonesia mengirim 23 keluarga lagi ke Sukadana, Lampung. Di era 1950‑1959, program ini mengalami peningkatan signifikan, judulnya rasa pemanfaatan tenaga kerja serta pembukaan lahan produksi pertanian berkembang.

Pemerintah memberi modal awal berupa rumah dan tanah seluas 5 hektar. Namun, lahan itu masih mati, memerlukan pengolahan intensif. Untuk kemudahan hidup, pemerintah menanggung sembako dalam jangka waktu tertentu, sementara keluarga harus bersiap membudidayakan lahan tersebut.

Pengaruh terhadap Perkebunan Indonesia

Pengaruh transmigrasi pada perkebunan Lampung berdampak hingga pulau-pulau tetangga, termasuk Jawa. Kegiatan menanam komoditas luar sudah menjadi komponen penting di secara nasional. Dengan ladang subur yang diolah, Lampung menjadi pusat distribusi perkebunan, menawarkan diversifikasi inovatif bagi negara.

Advertisement

Hasilnya, kewirausahaan harapan mula enclave di Desa Bagelen terintegrasi dengan jaringan distribusi mencerminkan harmonisasi pengembangan terapan. Transmigrasi memunculkan warisan budaya dan ekonomi yang masih berlangsung pada 2024, tak pernah letih terbuka bagi generasi selanjutnya.