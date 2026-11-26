Provinsi Lampung mengembangkan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi pusat kluster pengolahan hasil perikanan. Pemerintah menargetkan 5.000 KNMP nasional hingga 2029 untuk meningkatkan rantai nilai ikan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Bani Isprianto, mengkonfirmasi bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih hub di wilayah Lampung dirancang khusus untuk berfungsi sebagai pusat pengolahan hasil perikanan. Model kluster ini secara strategis menghubungkan unit induk dengan unit penyangga di seluruh daerah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur perikanan nasional yang terintegrasi.

Mekanisme Kluster Hub Dan Penyangga

Kampung Nelayan Merah Putih hub akan menjadi lokasi utama pelaksanaan konsolidasi serta pusat pengolahan hasil perikanan. Fasilitas ini menerima dan mengolah produk dari Kampung Nelayan Merah Putih penyangga yang sedang dalam proses pembangunan. Sistem ini memastikan efisiensi distribusi produk perikanan dari sumber tangkapan hingga ke pasar.

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Untuk tahun 2025, semua Kampung Nelayan Merah Putih yang dibangun di Provinsi Lampung berstatus sebagai induk atau hub. Sedangkan untuk tahun 2026, terdapat campuran antara unit hub dan unit penyangga. Perbedaan ini didasarkan pada skala luas tanah yang dibutuhkan untuk operasional masing-masing unit.

Kampung Nelayan Merah Putih penyangga memiliki luas tanah sekitar 500 hingga 1.000 meter persegi. Sebaliknya, unit hub atau induk memiliki luas tanah yang lebih besar, yaitu kurang lebih 5.000 hingga 10.000 meter persegi. Perbedaan ukuran ini mencerminkan fungsinya sebagai pusat penanganan volume hasil perikanan yang lebih besar.

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Contoh Lokasi Dan Fasilitas Strategis

Desa Kunjir di Kabupaten Lampung Selatan menjadi contoh konkret Kampung Nelayan Merah Putih hub. Lokasi ini secara langsung berhadapan dengan laut untuk mempermudah pengolahan produk perikanan. Pemisahan akses laut ini mempercepat penyalurkan produk dari unit penyangga ke pusat pengolahan utama.

Fasilitas pendukung operasional pengelolaan perikanan di unit hub mencakup pabrik es, docking kapal, dan SPBN. Unit ini juga menyediakan lokasi pelelangan ikan serta tempat pengelolaan ikan dan sandar kapal. Fasilitas lengkap ini memastikan standar kebersihan dan efisiensi rantai dingin terjaga.

Untuk unit penyangga yang sedang dibangun, salah satunya berlokasi di Desa Teladas tepatnya di muara sungai. Pemilihan lokasi ini bertujuan mempermudah pengumpulan hasil tangkapan dan penyediaan fasilitas rantai dingin awal. Lalulintas air melalui sungai diprediksi lebih cepat untuk mengumpulkan hasil tangkapan dari nelayan.

Data Operasional Dan Target Nasional 2029

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, uji coba operasional secara nasional mencatat 65 Kampung Nelayan Merah Putih tahap I. Pengiriman hasil perikanan mencapai 273,6 ton dengan nilai Rp11,10 miliar hingga 14 Agustus 2026. Angka ini menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan dari program ini.

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Hasil perikanan tersebut berasal dari berbagai Kampung Nelayan Merah Putih di Provinsi Lampung, Sumbawa, Pandeglang, Sinjai, Lombok Tengah, Gorontalo, Tual, Konawe, dan Merauke. Komoditas unggulan meliputi tuna, cumi, gurita, tongkol, dan berbagai produk laut lainnya. Diversifikasi komoditas ini memperluas pasar nasional.

Pemerintah menargetkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat mencapai 5.000 unit hingga akhir 2029. Di Provinsi Lampung, empat unit telah beroperasi dari pembangunan tahun 2025. Empat unit lainnya dari tahun 2026 telah selesai dan sebagian sudah beroperasi.

Rencana pembangunan di Provinsi Lampung untuk tahun 2027 menetapkan target 24 titik Kampung Nelayan Merah Putih baru. Angka ini menunjukkan komitmen daerah untuk meningkatkan kapasitas pengolahan hasil perikanan. Implementasi program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.