Lamine Yamal Kenakan Nomor 10 Spanyol Lawan Inggris

Luis de la Fuente mengumumkan skuad final Spanyol untuk Nations League. Lamine Yamal terpilih mengenakan jersey nomor 10 ikonik untuk laga krusial melawan Inggris.

Luis de la Fuente, pelatih kepala Timnas Spanyol, telah secara resmi menyerahkan daftar final berisi dua puluh tiga pemain kepada Asosiasi Sepak Bola Eropa. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan matang untuk menghadapi laga krusial melawan Inggris. Pertandingan penting ini akan menentukan tim yang menduduki puncak grup di UEFA Nations League.

Hasil pertandingan juga akan menentukan timnas mana yang akan tampil di babak perempat final sebagai pemegang posisi kedua. Tim yang menempati posisi tersebut akan memainkan laga leg kedua di luar kandang. Kepastian skuad final ini sangat krusial untuk strategi taktis yang akan diterapkan oleh Luis de la Fuente dalam menghadapi saingan berat dari Inggris.

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Mekanisme Seleksi dan Perubahan Pemain

Luis de la Fuente terpaksa mencoret empat pemain dari daftar awal yang terdiri dari dua puluh delapan orang. Para pemain tersebut mengikuti pemusatan latihan timnas di kota Las Rozas. Keempat pemain yang tidak terpilih adalah Alvaro Carreras, Jacobo Ramon, De Frutos, dan Roberto Fernandez.

Salah satu penyebab perubahan skuad ini adalah masalah kesehatan. Alejandro Grimaldo meninggalkan pemusatan latihan pada malam hari sebelumnya akibat infeksi virus. Virus ini juga menjangkiti sejumlah pemain Timnas Spanyol sepanjang minggu ini. Keempat pemain yang dicoret akan menyaksikan pertandingan dari tribun Stadion Riyadh Air Metropolitano.

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Alvaro Carreras merupakan kiper keempat yang dipanggil akibat masalah yang dihadapi Raya untuk bergabung dengan pemusatan sejak awal. Jacobo Ramon adalah bek tengah yang bermain bersama Como. Sementara itu, De Frutos dan Roberto Fernandez adalah penyerang yang mendapatkan menit bermain pada pertandingan melawan Praha.

Posisi Stakeholder dan Kontroversi Nomor Punggung

Hal paling menonjol dari daftar final ini adalah pemilihan nomor punggung. Dengan kembalinya Mikel Oyarzabal dan Lamine Yamal, muncul pertanyaan apakah penyerang Barcelona itu akan melepas jersey nomor sembilan belas. Mikel Oyarzabal biasa mengenakan nomor tersebut bersama timnas, namun kini ia dipertanyakan untuk nomor sepuluh.

Nomor sepuluh menjadi kosong akibat cedera Dani Olmo. Luis de la Fuente memutuskan untuk memberikan jersey nomor sepuluh kepada Lamine Yamal dalam laga melawan Inggris. Nomor ini dianggap sebagai nomor ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Nomor ini pernah dikenakan oleh legenda-legenda besar seperti Pele, Maradona, Messi, Platini, Modric, Zidane dari Prancis, dan Zico.

Lamine Yamal bukan kali pertama memilih mengenakan jersey nomor sepuluh. Ia pernah mendapatkannya pada Oktober dua ribu dua puluh empat ketika Timnas Spanyol mengalami banyak absennya pemain. Salah satu pemain yang absen saat itu adalah Dani Olmo. Keputusan ini menunjukkan kepercayaan penuh dari Luis de la Fuente terhadap kemampuan Lamine Yamal.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Lamine Yamal mengenakan nomor sepuluh dalam laga melawan Denmark di kota Murcia. Laga tersebut berakhir dengan kemenangan Spanyol satu sampai nol. Gol kemenangan dicetak oleh Zubimendi. Tiga hari kemudian, pemain itu absen dari laga melawan Serbia di Cordoba.

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Laga melawan Serbia di Cordoba berakhir dengan kemenangan Spanyol tiga sampai nol. Lamine Yamal absen dari laga tersebut akibat mengalami masalah otot. Rodrigo Riquelme mendapatkan jersey nomor sepuluh sebagai penggantinya dalam laga tersebut. Hal ini menunjukkan dinamika penggunaan nomor punggung yang sangat fleksibel.

Jersey nomor sepuluh dalam sejarah Timnas Spanyol sangat erat kaitannya dengan nama Cesc Fabregas. Ia mengenakannya selama era keemasan pertama timnas antara tahun dua ribu delapan sampai dua ribu dua belas. Sejak kepergian Fabregas, jumlah besar pemain silih berganti mengenakan nomor ini. Julen Lopetegui mengambil alih tanggung jawab pada September dua ribu satu enam.

Thiago Alcantara adalah orang pertama yang mengenakan jersey nomor sepuluh setelah Fabregas. Ia tetap mempertahankannya selama periode bermain di bawah kepemimpinan Luis Enrique. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan sejumlah besar pemain mengenakan nomor ini. Marco Asensio memakainya selama Piala Dunia di Qatar.

Pemain lain yang pernah mengenakan nomor sepuluh antara lain Sergio Canales, Carlos Soler, Sergi Roberto, Pedri, dan Dani Ceballos. Dani Ceballos merupakan orang pertama yang mendapatkannya di bawah kepemimpinan Luis de la Fuente. Yeremy Pino juga mengenakan nomor ini setelah bergabung mendadak pada September dua ribu tiga. Bryan Zaragoza juga mendapatkannya setelah menggantikan pemain yang cedera. Nico Williams, Dani Olmo, Pepelu, Lamine Yamal, Riquelme, Jesus Rodriguez, dan Victor Munoz juga tercatat dalam daftar pemakai nomor ini.