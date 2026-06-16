Lamine Yamal Kembali ke Lapangan dan Kirim Pesan Optimis untuk Spanyol setelah Imbang di Piala Dunia 2026

Lamine Yamal kembali beraksi sebagai pemain pengganti setelah cedera, memberikan ritme serangan krusial dan menyampaikan pesan optimis kepada pendukung Spanyol meski timnya hanya hasilkan imbang 0-0 melawan Cape Verde dalam laga pembuka Grup H Piala Dunia 2026. Kembalinya bintang muda Barcelona ini menimbulkan kekhawatiran terkait ketergantungan berlebihan pada dirinya, sementara timnas perlu segera menemukan alternatif kreativitas sebelum melawan Arab Saudi.

Lamine Yamal telah menyampaikan pesan yang penuh tekad kepada para pendukung Spanyol setelah timnya harus puas dengan hasil imbang tanpa gol yang mengecewakan melawan Cape Verde dalam laga pembuka Piala Dunia 2026 .

Pemain muda Barcelona itu kembali beraksi-sesuai ekspektasi-setelah absen selama dua bulan akibat cedera, masuk sebagai pemain pengganti, dan berhasil menyuntikkan ritme serangan yang krusial ke dalam tim yang kekurangan kreativitas. Ia tetap optimis menjelang turnamen ini. Yamal absen selama hampir dua bulan setelah mengalami cedera pada bulan April. Akibatnya, timnas Spanyol bersikap sangat hati-hati.

Alih-alih langsung menempatkannya sebagai starter, staf pelatih memasukkan pemenang Golden Boy 2024 itu dari bangku cadangan untuk 20 menit terakhir di hadapan 67.640 penonton. Meskipun mendominasi penguasaan bola, Spanyol kesulitan menembus pertahanan Cape Verde dan berakhir imbang 0-0. Setelah sebelumnya membawa negaranya meraih gelar juara di Euro 2024 dan Barcelona meraih gelar Liga pada musim 2025-26, dengan menyumbang enam gol dan 12 assist dalam 26 penampilan, dampaknya tak terbantahkan.

Tim nasional kurang memiliki unsur kejutan hingga sang bintang muda itu masuk ke lapangan, yang langsung mengubah dinamika serangan mereka. Meskipun kehilangan satu poin dalam laga pembuka Grup H, Yamal menyampaikan pesan optimis kepada para pendukung. Melalui media sosial, ia menulis: Ini adalah pertandingan Piala Dunia pertama kami dan kami berhasil meraih satu poin.

Kami tahu ini adalah kompetisi yang panjang dan tujuan kami masih jauh di depan, tetapi kami akan terus bekerja keras dan semuanya akan berjalan sesuai harapan kami - jangan ragu akan hal itu. Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan karena telah mengizinkan saya bermain lagi setelah cedera, dan juga kepada keluarga saya yang selalu berada di sisi saya, mendukung saya, dan menemani saya di setiap langkah.

Hal ini menunjukkan kedewasaan seorang pemain yang menempati peringkat kedua dalam daftar Ballon d'Or 2025. Meskipun kembalinya dia merupakan hal yang sangat positif, pertandingan tersebut menyoroti kekhawatiran yang semakin meningkat terkait ketergantungan yang berlebihan. Selama beberapa tahun terakhir, Barcelona sangat bergantung pada kehebatannya. Dalam total 151 penampilan, pemain sayap ini telah mencetak 49 gol dan 52 assist, serta baru-baru ini membantu timnya meraih gelar juara Spanyol ketiganya.

Timnas Spanyol tampaknya juga telah mengembangkan ketergantungan yang sama terhadap pemain yang dua kali dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini tersebut. Setiap kali lawan bermain bertahan dalam, La Roja tampak kekurangan alternatif taktis untuk menciptakan ancaman tanpa kehadiran bintang andalan mereka. Staf pelatih harus segera menemukan solusi agar tidak menumpukan seluruh beban kreativitas pada seorang remaja yang baru saja pulih dari cedera parah. Ke depan, Spanyol harus segera memulihkan diri menjelang pertandingan kedua mereka melawan Arab Saudi pada hari Minggu.

Setelah hasil imbang 1-1 antara Uruguay dan Arab Saudi, keempat tim di Grup H saat ini sama-sama mengoleksi satu poin. La Roja sangat membutuhkan kemenangan akhir pekan ini sebelum menghadapi Uruguay pada 27 Juni, guna memastikan impian mereka di Piala Dunia tetap berada di jalur yang tepat





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lamine Yamal Spanyol Piala Dunia 2026 Cape Verde Barcelona Euro 2024 Golden Boy Ballon D'or Grup H Arab Saudi Uruguay Imbang 0-0 Kembali Dari Cedera Ketergantungan Kreativitas Serangan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lamine Yamal Siap Tampil untuk Spanyol di Piala Dunia 2026Pelatih Spanyol Luis de la Fuente memastikan bahwa winger muda Lamine Yamal dalam kondisi fisik yang baik dan siap bermain untuk timnas pada Piala Dunia 2026. Yamal yang sebelumnya cedera hamstring telah melalui pemulihan sesuai target tim medis. Meski belum bisa bertanding 90 menit penuh, dia dianggap siap berkontribusi sesuai kebutuhan tim.

Read more »

4 Sorotan Besar Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal hingga Beban Ekspektasi JuaraSpanyol menjadi salah satu favorit juara Piala Dunia 2026. Berikut empat sorotan utama yang bisa menentukan perjalanan La Roja di turnamen.

Read more »

Pernyataan Mengejutkan Pelatih Spanyol soal Lamine Yamal Jelang Laga Perdana Piala Dunia 2026Pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengungkapkan kabar mengejutkan soal pemain bintangnya, Lamine Yamal jelang laga perdana Piala Dunia 2026. Wonderkid Barcelona itu bel

Read more »

Spanyol vs Tanjung Verde: Aura Lamine Yamal Tak Bisa Selamatkan SpanyolLaros dan Deroy Duarte mengungkap rahasia Tanjung Verde menahan imbang Spanyol di Piala Dunia 2026. Mereka juga berbagi momen emosional bersama keluarga.Tanjun

Read more »