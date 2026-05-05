Lamine Yamal Kembali Berlatih Setelah Cedera, Harapan Baru untuk Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026

Penyerang Barcelona, Lamine Yamal, menunjukkan kemajuan positif dalam pemulihan cederanya dan telah kembali berlatih ringan. Kembalinya Yamal menjadi angin segar bagi timnas Spanyol dalam persiapan menghadapi Piala Dunia 2026, di mana ia diharapkan menjadi pemain kunci di bawah asuhan Luis de la Fuente.

Penyerang muda Barcelona , Lamine Yamal , sempat membutuhkan penanganan medis setelah berhasil mencetak gol pembuka melalui tendangan penalti dalam pertandingan Liga Spanyol yang mempertemukan FC Barcelona melawan RC Celta de Vigo di stadion Camp Nou , Barcelona , pada tanggal 22 April 2026.

Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran bagi para penggemar dan tim, mengingat pentingnya peran Yamal dalam skuad baik di level klub maupun tim nasional. Namun, kabar baiknya, Yamal telah menunjukkan kemajuan positif dalam proses pemulihannya. Ia dilaporkan telah kembali berlatih ringan di kompleks latihan Barcelona setelah menjalani serangkaian perawatan di pusat kebugaran klub sebagai bagian awal dari program rehabilitasi.

Kembalinya Yamal ke sesi latihan, meskipun masih dalam intensitas rendah, memberikan harapan besar bagi timnas Spanyol, terutama dalam persiapan menghadapi Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, telah menegaskan bahwa Lamine Yamal akan menjadi pemain kunci dalam skuadnya untuk Piala Dunia 2026. De la Fuente sangat menghargai dampak yang dapat diberikan Yamal dalam pertandingan-pertandingan penting.

Ia menekankan bahwa kehadiran Yamal sangat krusial, tidak hanya dalam melewati fase penyisihan grup, tetapi juga dalam menghadapi tantangan yang lebih berat di babak-babak selanjutnya, seperti babak 32 besar, babak 16 besar, dan perempat final. De la Fuente menyatakan bahwa tim pelatih akan terus memantau kondisi setiap pemain secara cermat, dengan tujuan utama memastikan semua pemain berada dalam kondisi terbaik menjelang final yang dijadwalkan pada tanggal 19 Juli.

Pengalaman pahit di Piala Eropa 2024 menjadi pelajaran berharga bagi De la Fuente, di mana ia hampir kehilangan Dani Olmo akibat cedera sebelum turnamen dimulai. Namun, Olmo justru tampil gemilang dan menjadi salah satu pemain kunci dalam keberhasilan Spanyol meraih gelar juara. De la Fuente mengakui bahwa ia mengambil pendekatan yang sangat hati-hati terkait cedera yang dialami Lamine Yamal. Hal ini didasarkan pada pengalaman kurang menyenangkan yang pernah dialami timnas Spanyol terkait cedera pemain.

Ia mengingat kembali situasi Dani Olmo menjelang Piala Eropa 2024, di mana Olmo datang ke pemusatan latihan dengan kondisi cedera yang hampir membuatnya tidak dapat berpartisipasi. Namun, Olmo berhasil pulih dan menjadi pencetak gol terbanyak bagi Spanyol, memberikan assist penting, dan bahkan menyelamatkan gawang dari kebobolan. De la Fuente menjelaskan bahwa kondisi Olmo saat itu sangat tidak pasti, dan ia hampir dipulangkan karena masalah pada betisnya.

Pengalaman ini mengajarkan De la Fuente untuk selalu berhati-hati dan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi pemain yang mengalami cedera, serta memastikan mereka mendapatkan perawatan yang tepat dan waktu pemulihan yang cukup sebelum kembali ke lapangan. Ia berharap Lamine Yamal dapat mengikuti jejak Olmo dan kembali dengan performa terbaik untuk membantu timnas Spanyol meraih kesuksesan di Piala Dunia 2026.





