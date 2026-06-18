Lamine Yamal Diprediksi Jadi Starter Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026

Tim medis Spanyol memastikan Lamine Yamal siap bermain 45 menit, meningkatkan peluangnya menjadi starter melawan Arab Saudi di Grup H Piala Dunia 2026. Pelatih Luis de la Fuente mempertimbangkan perubahan lini serang setelah hasil imbang tanpa gol melawan Cape Verde.

Pemain muda Spanyol, Lamine Yamal , berpotensi menjadi starter dalam pertandingan Grup H Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi. Berdasarkan laporan, tim medis nasional Spanyol menyatakan bahwa Yamal, yang berusia 18 tahun, sudah siap untuk bermain selama 45 menit.

Potensi penguatan ini muncul setelah Yamal hanya turun sebagai pemain pengganti dalam laga pertama melawan Cape Verde, di mana ia hanya bermain 17 menit namun berhasil menambahkan energi baru di lini serang La Roja. Pertandingan antara Spanyol dan Arab Saudi dijadwalkan pada matchday kedua Grup H di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Minggu 21 Juni 2026 pukul 23.00 WIB. Meskipun kondisi fisiknya cukup baik, tim medis dan staf pelatih tetap berhati-hati terhadap risiko cedera berulang yang mungkin timbul.

Pelatih Luis de la Fuente mempertimbangkan beberapa perubahan strategis, terutama setelah hasil kebuntuan tanpa gol melawan Cape Verde. Kehadiran Yamal di penggal awal pertandingan diharapkan dapat memberikan variasi serangan yang lebih efektif berkat kecepatan dan kreativitasnya dalam membongkar pertahanan lawan. Selain Yamal, Dani Olmo dan Alex Baena juga menjadi kandidat kuat untuk dimasukkan ke dalam susunan pemain utama, yang berpotensi menggeser Gavi dari posisi inti. Keputusan akhir akan ditentukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap kondisi seluruh pemain.

De la Fuente telah menegaskan bahwa Yamal dalam kondisi prima setelah pulih dari cedera, namun Barcelona sebagai klubnya mendesak agar risikoTaken terhadap puluhan ini tidak berlebihan mengingat jadwal padat Piala Dunia. Adanya kebutuhan mendesak Spanyol untuk meraih kemenangan pertama di Grup H semakin memperbesar peluang Yamal tampil dari menit awal, menjadikan keputusan pelatih sebagai salah satu fokus utama menjelang duel krusial tersebut





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