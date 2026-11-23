Barcelona mengonfirmasi Lamine Yamal absen dari laga Liga Champions melawan Sabah FK akibat cedera pergelangan kaki. Pemain muda ini dipulihkan untuk menghadapi Deportivo de La Coruna.

FC Barcelona menegaskan bahwa Lamine Yamal tidak akan memperbarui tim saat menghadapi Sabah FK dalam laga Liga Champions pekan ini. Bintang muda tersebut mengalami masalah pada pergelangan kaki kanan dan harus menjalani proses pemulihan medis. Keputusan ini diambil sebagai langkah pencegahan agar kondisi fisik pemain tetap optimal.

Mekanisme Pemulihan Cedera Kaki Kanan

Barcelona menyatakan secara resmi bahwa Lamine Yamal akan melewatkan pertandingan melawan Sabah FK demi menjaga kesehatannya. Klup dari Spanyol tersebut memprioritaskan pencegahan cedera jangka panjang bagi sang bintang muda. Dengan alasan kesehatan, pemain ini diizinkan untuk tidak mengikuti jadwal pertandingan yang padat.

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Menurut informasi yang diterbitkan di laman resmi FC Barcelona pada hari Selasa, Lamine Yamal diharapkan sudah bisa kembali tampil. Klub menetapkan target kembalinya pemain ini pada laga berikutnya yang dijadwalkan pada hari Minggu. Target tersebut adalah pertandingan menghadapi Deportivo de La Coruna di kompetisi domestik.

Langkah istirahat ini juga mencakup larangan bagi Lamine Yamal untuk bergabung dengan rombongan tim. Pemain berusia muda tersebut tidak ikut serta dalam perjalanan tim ke Baku, Azerbaijan. Tujuan perjalanan ini adalah untuk mengikuti laga kontra Sabah FK yang berlangsung pada Kamis, 26 November dini hari WIB.

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Strategi Hansi Flick dan Jadwal Padat

Keputusan mengistirahatkan Lamine Yamal mencerminkan kehati-hatian manajemen Barcelona dalam mengelola kebugaran para pemain utama. Tim yang dipimpin oleh Hansi Flick menghadapi jadwal kompetisi yang sangat padat. Tim harus bersaing di berbagai kompetisi penting baik di level domestik maupun Eropa secara bersamaan.

Barcelona saat ini masih menduduki puncak klasemen Liga Spanyol dengan perolehan poin sebanyak 36 poin. Namun, posisi terdepan tersebut belum sepenuhnya stabil dan masih memiliki risiko. Rival terdekat mereka, Real Madrid, terus mengejar ketertinggalan dari belakang papan peringkat klasemen.

Real Madrid saat ini berada di peringkat kedua dengan total poin sebanyak 33 poin. Ketertinggalan tiga poin tidak terlalu besar dalam skala klasemen Liga Spanyol. Situasi ini menuntut Barcelona untuk mempertahankan performa terbaiknya di setiap kesempatan pertandingan yang tersedia.

Konkurensi Real Madrid dan Langkah Berikutnya

Real Madrid berada dalam tren positif yang mengancam posisi teratas Barcelona. Klub ibu kota Spanyol tersebut berhasil meraih lima kemenangan beruntun di kompetisi Liga Spanyol. Streak kemenangan ini meningkatkan tekanan psikologis dan taktis terhadap Barcelona di puncak klasemen.

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Sebaliknya, Barcelona mengalami sedikit kendala di akhir-akhir pertandingan. Tim sempat kehilangan poin setelah menelan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Kondisi ini membuat konsentrasi tim tidak boleh kendur dalam persaingan memperebutkan gelar juara liga.

Setelah laga melawan Sabah FK selesai, Barcelona akan segera menghadapi Deportivo de La Coruna. Langkah ini menjadi momen penting bagi Lamine Yamal untuk membuktikan kesiapannya kembali ke pitch. Kehadirannya sangat diharapkan untuk membantu tim mempertahankan posisi teratas klasemen liga.

Agenda berikutnya Barcelona mencakup pertemuan dengan Atletico Madrid dalam pertandingan yang diklaim sangat penting. Setelah itu, tim akan menghadapi Celta Vigo sebelum melangkah ke laga terakhir fase liga Liga Champions. Laga penentuan tersebut akan mempertemukan Barcelona dengan Manchester City di kancah Eropa.