Lamine Yamal Berpeluang Tampil Starter Spanyol vs Arab Saudi

Pemain muda Spanyol, Lamine Yamal, semakin besar peluangnya menjadi starter dalam laga melawan Arab Saudi di matchday kedua Grup H Piala Dunia 2026 setelah memberikan kesan positif saat masuk sebagai pengganti pada pertandingan pertama contre Cape Verde.

Aksi Lamine Yamal dalam laga Spanyol vs Tanjung Verde di fase grup Piala Dunia 2026 , Senin (15/6/2026). (AP Photo/Jacob Kupferman) Spanyol akan menghadapi Arab Saudi pada matchday kedua Grup H Piala Dunia 2026 .

Pertandingan tersebut berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, pada Minggu (21/6/2026) pukul 23.00 WIB. Lamine Yamal sebelumnya hanya tampil sebagai pemain pengganti saat Spanyol bermain imbang tanpa gol melawan Cape Verde. Meski hanya bermain selama 17 menit, ia mampu memberikan energi baru bagi lini serang La Roja. Gelandang Timnas Spanyol, Gavi, ditarik keluar dan digantikan oleh Lamine Yamal dalam laga kontra Tanjung Verde di Atlanta Stadium, Georgia, Senin (15/6/2026) malam WIB.

(Buda Mendes/Getty Images/AFP) Laporan Cope mengungkapkan peluang Yamal menjadi starter terus meningkat menjelang laga kontra Arab Saudi. Tim medis Spanyol menilai pemain berusia 18 tahun itu siap bermain selama 45 menit. Meski demikian, masih ada kekhawatiran terkait kemungkinan cedera kambuh. Oleh karena itu, staf pelatih dan tim medis tetap berhati-hati dalam menentukan peran sang pemain pada pertandingan nanti.

Pelatih Luis de la Fuente juga sedang mempertimbangkan sejumlah perubahan setelah hasil kurang memuaskan pada laga pertama. Kebuntuan saat menghadapi Cape Verde membuat Spanyol membutuhkan solusi baru di sektor serang. Kehadiran Yamal sejak awal pertandingan dinilai dapat memberikan variasi serangan yang lebih berbahaya. Kecepatan dan kreativitasnya menjadi salah satu senjata yang bisa membantu Spanyol membongkar pertahanan lawan.

Para pemain Timnas Spanyol berkumpul sebelum pertandingan Grup H Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Cabo Verde di Stadion Atlanta pada 16 Juni 2026 di Atlanta, Georgia. (Justin Setterfield/Getty Images via AFP) Selain Yamal, beberapa nama lain juga berpeluang masuk ke susunan pemain utama. Dani Olmo dan Alex Baena masuk dalam daftar pemain yang sedang dipertimbangkan untuk tampil sejak menit pertama. Perubahan tersebut berpotensi membuat Gavi kehilangan tempat di tim utama.

Keputusan akhir baru akan ditentukan setelah staf pelatih mengevaluasi kondisi seluruh pemain menjelang pertandingan. Sebelumnya, Luis de la Fuente menegaskan kondisi Yamal sangat baik setelah pulih dari cedera. Pelatih Spanyol itu bahkan menyatakan bahwa sang pemain berada dalam kondisi yang siap untuk kembali berkompetisi. Di sisi lain, Barcelona tentu berharap tim nasional tidak mengambil risiko berlebihan terhadap aset berharganya.

Klub asal Catalunya itu ingin proses pemulihan Yamal tetap berjalan dengan aman di tengah padatnya agenda Piala Dunia 2026. Dengan kebutuhan meraih kemenangan pertama di Grup H, peluang Lamine Yamal tampil sebagai starter kini semakin besar. Keputusan Luis de la Fuente akan menjadi salah satu hal yang paling dinantikan menjelang duel Spanyol melawan Arab Saudi. Lihat SelengkapnyaRapor 4 Debutan Piala Dunia 2026 di Laga Pertama, Tanjung Verde Paling Memuka





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