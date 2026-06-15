Lamine Yamal Berjuang Mengembalikan Kebugaran di Grup H Piala Dunia 2026

Pemulihan hamstring Lamine Yamal menjadi fokus utama Spanyol menjelang laga melawan Cape Verde. Meskipun masuk di menit ke-71, pemain muda itu masih mencari ritme setelah absen lama, sementara pelatih De la Fuente menekankan pentingnya timing dan dampak psikologis dalam keputusan taktis.

Aksi Lamine Yamal dalam laga Spanyol melawan Cape Verde di fase grup Piala Dunia 2026 menjadi sorotan utama publik. Pemain berusia 18 tahun itu sempat diragukan untuk tampil setelah mengalami cedera hamstring pada akhir musim bersama Barcelona, yang membuatnya absen dalam enam pertandingan terakhir klub dan dua laga uji coba timnas Spanyol menjelang turnamen.

Tim medis Spanyol mengambil pendekatan konservatif, mengingat risiko kambuh yang tinggi bila hamstring dipaksa kembali terlalu cepat. Jadwal Grup H yang menunda pertandingan utama Spanyol hingga hari kelima memberikan Yamal tambahan waktu untuk memulihkan kebugaran secara optimal, sehingga harapan pemulihan maksimal tetap terjaga menjelang debut di panggung dunia. Namun, realita di lapangan tidak sepenuhnya sesuai harapan. Cape Verde tampil lebih tangguh dari perkiraan, menjaga pertahanan rapat dan menahan serangan-serangan Spanyol.

Yamal akhirnya dipanggil masuk pada menit ke-71, ketika timnya masih mencari cara untuk menembus kebuntuan. Kedatangan pemain muda itu tidak memberikan tekanan yang diharapkan; justru ia harus berjuang keras dalam kondisi belum sepenuhnya kembali ke ritme pertandingan setelah hampir dua bulan tidak bermain. Meski menunjukkan kilasan kualitas-seperti kecepatan di sisi kanan dan kemampuan mengoper yang tajam-kekurangan jam menesuaikan diri masih terasa. Penampilan Yamal tampak terhambat oleh kekurangan kebugaran fisik serta kepercayaan diri yang masih dalam proses pemulihan.

Usai laga, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menjelaskan keputusan taktisnya. Menurutnya, baik Yamal maupun rekan satu timnya Nico Williams berada dalam kondisi baik, namun pelatih menunggu momen yang tepat untuk memberi mereka kesempatan berkontribusi.

"Kami yakin Lamine dan Nico baik-baik saja. Kami hanya ingin menunggu waktu yang tepat. Pertandingan membutuhkan kehadiran mereka, bukan hanya karena kontribusi teknis, tetapi juga karena dampak psikologis yang dapat menekan lawan," kata De la Fuente. Pendekatan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebugaran fisik dan kesiapan mental dalam turnamen bergengsi.

Kegagalan Spanyol untuk membuka skor lebih awal menambah tekanan pada manajemen tim, yang kini harus menyesuaikan strategi pada sisa dua laga grup. Sementara itu, Yamal masih harus membuktikan dirinya di panggung internasional, mengatasi rasa takut akan cedera ulang, dan menyalurkan bakatnya yang menjanjikan untuk menjadi salah satu bintang masa depan sepak bola dunia





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Lamine Yamal Piala Dunia 2026 Spanyol Vs Cape Verde Cedera Hamstring Luis De La Fuente

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