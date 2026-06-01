Lalu Lintas Padat di Kawasan Kalibata Jelang Pemakaman Ryamizard Ryacudu

Kepadatan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Kalibata, Jakarta Selatan, menjelang pemakaman mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di TMP Kalibata pada Senin siang. Personel gabungan dikerahkan untuk mengatur arus kendaraan.

Situasi lalu lintas di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, pada Senin siang 1 Juni 2026, mengalami kepadatan yang signifikan menjelang pemakaman mantan Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu .

Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa kemacetan mulai terasa sejak pukul 10.00 WIB, terutama di Jalan Raya Kalibata di depan pintu masuk utama Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata. Ribuan orang diperkirakan akan hadir dalam prosesi pemakaman secara militer yang dijadwalkan berlangsung setelah waktu Zuhur. Personel gabungan dari Satuan Lalu Lintas Polri dan TNI telah dikerahkan untuk mengatur arus kendaraan dan memastikan kelancaran prosesi.

Sejumlah ruas jalan di sekitar TMP Kalibata juga diberlakukan rekayasa lalu lintas, termasuk pengalihan arus bagi kendaraan yang tidak berkepentingan. Masyarakat diimbau untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan yang diperkirakan berlangsung hingga sore hari. Kepadatan lalu lintas ini dipicu oleh kedatangan para pelayat, termasuk keluarga, kerabat, dan rekan sejawat almarhum, serta sejumlah pejabat tinggi negara. Tampak beberapa kendaraan berpelat dinas dan kendaraan pejabat memasuki area pemakaman.

Selain itu, sejumlah kendaraan roda empat dan roda dua dari masyarakat umum juga turut memadati kawasan tersebut. Banyak dari mereka yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada tokoh militer yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Menteri Pertahanan tersebut. Petugas kepolisian dan TNI terlihat sibuk mengatur parkir dan memastikan tidak ada kendaraan yang menghalangi jalan masuk utama TMP Kalibata.

Beberapa titik parkir tambahan disiapkan untuk menampung kendaraan para pelayat, termasuk di area perkantoran dan lahan kosong di sekitar lokasi. Jenazah Ryamizard Ryacudu dijadwalkan tiba dari kediaman pribadinya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dan akan dimakamkan dengan upacara militer penuh penghormatan. Prosesi pemakaman ini menjadi momen yang mengharukan bagi keluarga dan rekan-rekan seperjuangan. Ryamizard dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan berdedikasi tinggi terhadap bangsa dan negara.

Selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, ia fokus pada penguatan pertahanan negara dan kesejahteraan prajurit. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi institusi TNI dan seluruh rakyat Indonesia. Para pelayat yang hadir tampak khidmat mengikuti rangkaian acara, meskipun harus rela terjebak kemacetan. Pihak penyelenggara berharap prosesi dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti, dan mengingatkan para tamu untuk tetap menjaga ketertiban dan protokol keamanan.

Kepolisian dan TNI terus berkoordinasi untuk memastikan situasi tetap kondusif. Rekayasa lalu lintas akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan arus kendaraan. Bagi masyarakat yang ingin melintas di kawasan Kalibata, disarankan untuk menggunakan transportasi umum atau memilih jalur alternatif seperti Jalan Pahlawan atau Jalan Raya Pasar Minggu. Informasi terkini mengenai kondisi lalu lintas dapat diakses melalui akun media sosial resmi kepolisian atau aplikasi navigasi.

Prosesi pemakaman ini diharapkan menjadi contoh bagaimana TNI dan masyarakat dapat bersatu dalam memberikan penghormatan terakhir kepada pahlawan bangsa, meskipun di tengah tantangan mobilitas perkotaan. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh pengabdiannya menjadi inspirasi bagi generasi mendatang





