Lalu Lintas Mudik Iduladha 2026:volume Kendaraan Keluar Jabotabek Naik 19,62%

PT Jasa Marga mencatat peningkatan signifikan volume kendaraan keluar Jabotabek selama mudik Iduladha 2026, dengan lonjakan terbesar terjadi di arah Trans Jawa dan Bandung. Call Center 133 siap mengawal kelancaran perjalanan.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk melaporkan volume lalu lintas keluar wilayah Jabotabek selama periode H-1 hingga hari libur Iduladha 1447H (26-27 Mei 2026) mencapai 321.039 kendaraan.

Data tersebut diakumulasi dari empat Gerbang Tol Utama, yaitu Cikampek Utama (arah Trans Jawa), Kalihurip Utama (arah Bandung), Cikupa (arah Merak), dan Ciawi (arah Puncak). Perusahaan menyebut angka tersebut mengalami peningkatan 19,62% dibandingkan dengan lalu lintas normal (268.392 kendaraan). Distibusi kendaraan berdasarkan arah tujuan menunjukkan mayoritas 156.206 kendaraan (48,7%) menuju Timur (Trans Jawa dan Bandung), diikuti 86.786 kendaraan (27,0%) ke Barat (Merak), dan 78.047 kendaraan (24,3%) ke Selatan (Puncak).

Rincian layak tidak: melalui GT Cikampek Utama terdapat 81.030 kendaraan (naik 52,67%), sedangkan via GT Kalihurip Utama tercatat 75.176 kendaraan (naik 35,26%). Kedua rute tersebut secara gabungan mengalami kenaikan 43,76% dibandingkan kondisi normal. Sementara itu,GT Cikupa mencatat 86.786 kendaraan (turun 8,63%) dan GT Ciawi 78.047 kendaraan (naik 20,53%). Untuk hari H (Rabu, 27 Mei), volume keluar Jabotabek tercatat 124.719 kendaraan.

Angka tersebut lebih rendah 8,51% dari lalin normal, namun Jasa Marga tetap mengamati peningkatan mobilitas ke arah Timur (6,85%) dan Selatan (5,90%). Perusahaan juga menegaskan kesiapan Call Center 133 untuk mengatasi gangguan, memberikan informasi rute, dan menangani kondisi darurat dengan cepat. Berdasarkan data yang dihimpun, lonjakan signifikan arus mudik Iduladha 2026 terlihat daricapai 1,48 juta kendaraan hingga H-3, jauh di atas normal, serta pencapaian 459 ribu kendaraan pada H-8 Idul Fitri sebelumnya.

Peningkatan serupa juga tercatat pada libur Natal 2025 dengan 1,5 juta kendaraan meninggalkan Jabotabek. Meski demikian, arus balik diperkirakan membludak pada periode tertentu, yang dibarengi dengan imbauan kepada pemudik untuk mengatur waktu pulang demi menghindari kepadatan. Di luar aktivitas mudik, Jasa Marga juga melakukan pemeliharaan lanjutan pada ruas Tol Cipularang-Padaleunyi untuk memastikan kenyamanan pengguna jalan.

Laporan ini memperlihatkan pola mobilitas masyarakat yang cenderung meningkat selama hari raya, dengan dominasi arah Timur dan Selatan, serta langkah nyata dari operator tol dalam menyiapkan infrastruktur dan layanan darurat





