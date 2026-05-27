Lalin Trans Jawa Lancar, JTT Siapkan Operasi Lengkap Libur Idul Adha

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melaporkan kondisi lalu lintas di trans Jawa tetap normal dan lancar selama libur Idul Adha 1447 H/2026. Perusahaan mengoperasikan gardu tambahan di Gerbang Tol Cikampek Utama serta menempatkan petugas dan armada layanan untuk menjaga kelancaran dan keselamatan. Meski demikian, mereka mengingatkan pengguna jalan untuk berhati-hati. Sementara itu, divisi Jasamarga mencatat peningkatan signifikan volume kendaraan di ruas tol Jabodetabek dan Jawa Barat, dengan tren pergi-pulang menuju bandara, merak, dan kawasan wisata.

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memastikan kesiapan layanan operasional di wilayah Jalan Tol Trans Jawa selama libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026. Hingga Rabu, kondisi lalu lintas di Trans Jawa tetap normal dan lancar.

Di Gerbang Tol Cikampek Utama, JTT mengoperasikan 18 gardu arah Trans Jawa dan 12 gardu arah Jakarta untuk menjaga kelancaran transaksi. Selain itu, disiapkan pula petugas operasional, armada layanan lalu lintas, serta pemantauan kondisi jalan. Meski arus lalu lintas di ruas Jakarta-Cikampek masih lancar, JTT mengingatkan pengguna jalan untuk berhati-hati, memastikan kendaraan dalam kondisi prima, dan memiliki saldo uang elektronik yang cukup.

Sementara itu, Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division mencatat peningkatan volume lalu lintas di sejumlah ruas tol Jabodetabek dan Jawa Barat. Peningkatan terjadi seiring mobilitas masyarakat yang memanfaatkan libur untuk wisata atau mudik lokal. Untuk kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek ke Bandara Soekarno-Hatta, Merak, dan Puncak Bogor tercatat 208.453 kendaraan, naik 15,30% dari normalnya 180.316 kendaraan. Di Jawa Barat, kendaraan menuju Bandung, Rancaekek, Garut, dan sekitarnya tercatat 85.701 kendaraan, naik 32,95% dari normalnya 64.459 kendaraan.

Untuk kendaraan yang meninggalkan Bandung menuju Jakarta tercatat 65.135 kendaraan, naik 17,61% dari normalnya 55.396 kendaraan





