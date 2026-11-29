Kecelakaan lalu lintas di Tol Jagorawi arah Bogor menabrak tujuh orang, termasuk anak 10 tahun. Mobil Toyota Kijang terbakar dan ditabrak Fortuner saat berhenti di bahu jalan.

Terjadi kecelakaan lalu lintas berat yang menelan tujuh korban luka di Kilometer 18,200 Jalan Tol Jagorawi arah Bogor pada Minggu pagi, 11 Agustus 2024. Insiden pelibatan dua kendaraan tersebut terjadi sekitar pukul 08.31 WIB dan menyebabkan terhentinya sebagian arus lalu lintas di kawasan tersebut. Ketujuh korban, yang terdiri dari pengemudi dan penumpang kedua mobil, segera dievakuasi ke Rumah Sakit (RS) Paragon untuk mendapatkan pertolongan medis.

Mekanisme Kecelakaan di Bahu Jalan Tol Jagorawi

Akhmad Jajuli , Kepala Induk Patroli Jalan Raya (PJR) Tol Jagorawi, menerangkan bahwa insiden bermula ketika pengemudi Toyota Kijang bernomor polisi B 1680 GVE yang berinisial SR, berusia 37 tahun, mendeteksi bau terbakar dari kendaraannya. Setelah merasakan indikasi tersebut, SR memutuskan untuk berpindah dari lajur satu menuju bahu jalan untuk memarkir mobilnya agar menghentikan pergerakan kendaraan.

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Kejadian tragis pun terjadi sesaat setelah Kijang tersebut berhasil berhenti di bahu jalan. Saat itu, sebuah Toyota Fortuner bernomor polisi B 1895 TJM dikemudikan oleh pria berinisial BP, 36 tahun, melaju dengan kecepatan tinggi di area bahu jalan. Pengemudi Fortuner tersebut dinilai kurang antisipasi terhadap kendaraan yang sedang berhenti di depannya, sehingga menabrak bagian belakang Toyota Kijang dengan keras.

Kekuatan benturan yang signifikan mendorong Toyota Kijang hingga terbalik dan berhenti di posisi keempat rodanya menghadap ke atas di lajur satu dengan arah ke timur. Sementara itu, Toyota Fortuner yang menabrak juga sempat terdampak keras hingga terbalik dan berputar beberapa kali sebelum akhirnya berhenti dengan posisi normal di antara lajur dua dan tiga dengan arah menghadap ke selatan.

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Identitas Korban dan Kondisi Luka Akibat Tabrakan

Kompol Akhmad Jajuli memberikan rincian detail mengenai kondisi kesehatan para korban yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Dari tujuh orang yang mengalami luka-luka, enam orang di antaranya dilaporkan mengalami luka ringan. Namun, satu korban anak-anak berusia 10 tahun yang berada di dalam kendaraan mengalami luka berat akibat kekuatan tabrakan.

Kedua kendaraan yang terlibat, Toyota Kijang dan Toyota Fortuner, diketahui melaju dari arah Jakarta menuju Bogor sebelum insiden terjadi. Seluruh korban, termasuk anak berusia 10 tahun tersebut, langsung dievakuasi ke Rumah Sakit (RS) Paragon untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Evakuasi korban ini dilakukan dengan cepat untuk memastikan keselamatan nyawa mereka di tempat kejadian.

Tindak Lanjut Hukum dan Pengelolaan Arus Lalu Lintas

Setelah insiden terjadi, petugas bersama pengelola jalan tol segera mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan dan mengevakuasi kedua kendaraan yang terlibat. Langkah ini diambil agar bangkai kendaraan tidak menghambat kelancaran arus lalu lintas di kawasan Tol Jagorawi. Evakuasi kendaraan dilakukan dengan prosedur khusus untuk membersihkan jalan dari puing-puing kecelakaan.

Penanganan perkara kecelakaan tersebut secara hukum selanjutnya diserahkan kepada Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) Polres Metro Depok. Kompol Akhmad Jajuli menegaskan bahwa penyelidikan awal menyoroti faktor kecepatan tinggi dan kurangnya antisipasi dari pengemudi Fortuner sebagai pemicu utama tabrakan di bahu jalan.