Lahan Tanah Abang Milik Negara, Pemerintah Lanjutkan Pembangunan Rusun Subsidi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa lahan di Tanah Abang adalah milik negara dan pemerintah akan melanjutkan pembangunan rumah susun bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pernyataan ini menyusul perdebatan mengenai kepemilikan lahan dan penegasan dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait , yang akrab disapa Ara, menegaskan bahwa lahan di kawasan Tanah Abang , Jakarta, adalah milik negara. Pernyataan ini disampaikan Ara setelah melakukan konfirmasi langsung kepada Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasydin, dan Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria. Ia meyakinkan bahwa hasil konfirmasi resmi tersebut menjadi landasan pemerintah dalam menyikapi klaim kepemilikan lahan oleh pihak lain.

Ara menekankan pentingnya pemanfaatan aset negara sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, salah satunya melalui pembangunan rumah susun (rusun) bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, rencana pembangunan ini telah melalui kajian mendalam sehingga tidak ada alasan untuk menghentikannya. Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program penyediaan hunian layak ini di Tanah Abang maupun di kota-kota besar lainnya yang memiliki lahan strategis. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengadakan rapat terbatas di Istana Kepresidenan yang dihadiri oleh sejumlah menteri dan pimpinan BUMN, termasuk Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin. Rapat tersebut secara khusus membahas rencana pembangunan hunian di bantaran rel kereta api, termasuk di area strategis seperti Tanah Abang, Bandung, dan Medan. Ara menyatakan bahwa lahan negara yang sangat strategis di lokasi-lokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan negara harus hadir memberikan solusi hunian. Ia juga mengungkapkan telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang dimaksud di Tanah Abang dan Bandung, didampingi pihak KAI. Tujuannya adalah untuk memberikan tempat tinggal yang lebih layak dan aman bagi masyarakat, khususnya mereka yang saat ini tinggal di area bantaran rel. Pemerintah bertekad untuk mengambil kembali aset negara yang selama ini dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk di kawasan Tanah Abang. Langkah ini dianggap krusial untuk mempercepat penyediaan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah. Ara menambahkan bahwa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sangat dibutuhkan agar program pembangunan hunian ini dapat terlaksana secara efisien dan tepat sasaran. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung program ini melalui kajian ilmiah dan riset teknologi. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan hunian yang efisien, modern, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama di kawasan perkotaan yang padat seperti Tanah Abang. Kepastian ini diperkuat dengan adanya kegiatan groundbreaking yang telah dilaksanakan di Depo Stasiun Tanah Abang, menandai dimulainya pembangunan hunian di lokasi tersebut





Maruarar Sirait Tanah Abang Lahan Negara Rumah Susun Proyek Pemerintah

