Lagu Terkenal Pop yang Ditolak Artis Awal: Kisah Sukses Global

Mengungkap tujuh lagu hits dunia yang awalnya ditawarkan namun ditolak oleh penyanyi tujuan semula, sebelum akhirnya mendunia dan memecahkan rekor grafik musik global.

Ketika industri musik bersandar pada keputusan strategis, penolakan terhadap sebuah karya sering kali menjadi pintu gerbang menuju kesuksesan luar biasa bagi artis lain. Rangkaian lagu populer yang kini mendominasi tangga lagu dunia memiliki sejarah awal yang sama: pernah ditolak oleh artis yang pertama kali menawarinya. Kisah di balik kesuksesan tersebut menyimpan cerita panjang tentang pilihan kreatif, peluang yang hilang, dan keberuntungan dalam ekosistem industri rekaman. Artikel ini mengungkap tujuh lagu legendaris yang sempat ditolak sebelum akhirnya menjadi fenomena global, berdasarkan data dari Liputan6.com pada Minggu, 8 November 2026.

Umbrella: Dari Britney Spears ke Dominasi Rihanna

Lagu "Umbrella" yang dipopulerkan oleh Rihanna pada tahun 2007 pada awalnya diciptakan oleh produser Tricky Stewart bersama The-Dream. Kreator asal Inggris tersebut secara spesifik membayangkan Britney Spears sebagai vokal utama yang akan menyanyikan trek tersebut. Namun, tim manajemen Britney Spears menolak lagu ini bahkan sebelum sang penyanyi sempat mendengarkannya secara pribadi. Penolakan tersebut membuka jalur lain ketika lagu itu ditawarkan kepada Mary J. Blige, yang timnya bahkan sempat mengajukan penawaran serius untuk mendapatkan hak cipta atau rekaman awal.

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Kendala waktu menjadi penghalang utama bagi Mary J. Blige karena jadwalnya yang berbenturan dengan kegiatan Grammy Awards, sehingga ia tidak sempat mendengarkan lagu tersebut. Persetujuan final pun tidak dapat diselesaikan karena memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari artis tersebut. Kesempatan ini akhirnya terbuka lebar bagi Rihanna yang tertarik menjadikan "Umbrella" sebagai singel andalan dari kariernya. Keputusan strategis ini terbukti sangat tepat karena lagu tersebut mendominasi tangga lagu di berbagai negara dan menjadi salah satu hit terbesar sepanjang tahun 2007.

Karya kolaborasi ini tidak hanya sukses secara komersial tetapi juga diakui secara kritik. "Umbrella" bertahan di posisi pertama Billboard Hot 100 selama tujuh pekan berturut-turut, menandai dominasi global yang signifikan. Pada ajang Grammy Awards 2008, lagu ini memenangkan kategori Best Rap/Sung Collaboration bersama Jay-Z dan juga masuk dalam nominasi Record of the Year, mengukuhkan posisi Rihanna sebagai bintang utama industri musik saat itu.

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Hit Me Baby One More Time: Penolakan TLC dan Kebangkitan Britney

Singel debut Britney Spears, "...Baby One More Time", awalnya ditawarkan kepada grup R&B terkenal TLC. Lagu ciptaan produser Swedia Max Martin tersebut tidak dibuat khusus untuk Britney Spears, melainkan sempat ditawarkan kepada grup musik lain sebelum akhirnya sampai ke tangan Britney. TLC akhirnya memutuskan untuk tidak merekam lagu tersebut dengan alasan artistik. T-Boz, salah satu anggota grup legendaris tersebut, menjelaskan bahwa ia menyukai komposisi musiknya, tetapi merasa lirik "Hit me baby one more time" tidak sesuai dengan karakter dan citra musik TLC yang lebih berakar pada soul dan R&B.

Setelah tawaran dari TLC tidak berlanjut, hak cipta dan rekaman lagu itu kemudian diberikan kepada Britney Spears yang saat itu masih merupakan talenta baru. Britney merilis "...Baby One More Time" sebagai singel debutnya pada tahun 1998. Lagu tersebut langsung meraih kesuksesan besar dan menduduki posisi pertama tangga lagu di Amerika Serikat serta Inggris. Popularitas masifnya turut mengukuhkan Britney sebagai salah satu bintang pop besar pada akhir tahun 1990-an, membuktikan bahwa penolakan awal justru menciptakan ruang bagi debutan untuk merebut tahta pop global.

Telephone: Kolaborasi Tak Terwujud antara Lady Gaga dan Britney Spears

Lagu "Telephone" awalnya ditulis oleh Lady Gaga untuk Britney Spears agar dimasukkan ke dalam album Circus. Saat itu, Gaga masih dikenal sebagai penulis lagu yang menciptakan materi untuk sejumlah penyanyi pop mainstream. Britney Spears bahkan sempat merekam lagu tersebut dan berencana memasukkannya ke dalam albumnya. Namun, rencana strategis itu tidak berlanjut karena pihak manajemen Britney menilai album Circus sudah memiliki lagu lain dengan tema telepon, sehingga keberadaan "Telephone" dianggap berlebihan dan tidak perlu.

Setelah lagu tersebut ditolak secara efektif, Lady Gaga memutuskan untuk menyimpannya dan tidak menawarkannya kepada penyanyi lain. Ia juga sempat berupaya agar Britney tetap bisa tampil sebagai kolaborator, tetapi negosiasi dengan pihak manajemen tidak membuahkan hasil. Gaga akhirnya memasukkan "Telephone" ke dalam album The Fame Monster, yang dirilis pada tahun 2009 sebagai edisi ulang album debutnya, The Fame. Lagu tersebut kemudian direkam sebagai duet bersama Beyoncé dan mendapat sambutan positif dari kritikus musik. Kolaborasi keduanya pun menjadi salah satu karya populer dalam perjalanan karier Lady Gaga, sementara Britney kehilangan kesempatan untuk fitur tersebut.

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Happy: Dari CeeLo Green Menjadi Fenomena Global Pharrell Williams

Lagu "Happy" awalnya ditulis oleh Pharrell Williams pada tahun 2012 untuk CeeLo Green. Pharrell merasa lagu bernuansa ceria tersebut cocok dengan karakter vokal CeeLo yang dikenal soulful dan kuat. CeeLo Green kemudian merekam versinya dan hasilnya disebut sangat bagus oleh pihak studio. Namun, pihak label CeeLo memutuskan untuk tidak merilis rekaman tersebut karena ingin memprioritaskan proyek album bertema liburan yang dianggap lebih strategis secara komersial pada periode tersebut.

Lagu itu akhirnya kembali kepada Pharrell Williams, yang kemudian memutuskan untuk merekamnya sendiri sebagai upaya akhir. "Happy" dirilis pada tahun 2013 sebagai bagian dari soundtrack film Despicable Me 2. Lagu ini segera menjadi fenomena musik internasional pada tahun 2014, menjadikannya salah satu lagu paling banyak diputar di seluruh dunia. Lagu ini bertahan selama sepuluh pekan di posisi pertama Billboard Hot 100, memecahkan berbagai rekor durasi puncak. Pada Grammy Awards 2015, Pharrell memenangkan penghargaan Best Pop Solo Performance melalui lagu tersebut, sementara video musiknya juga meraih penghargaan Best Music Video.

Pelajaran Industri Musik tentang Kesempatan dan Keberuntungan

Beberapa kasus lain juga mencatatkan nama-nama besar yang melewatkan peluang. Contoh lain termasuk lagu milik Michael Jackson. Namun, Jackson tidak mengambil lagu tersebut sehingga The Neptunes kemudian menawarkan materi itu kepada penyanyi lain. Keputusan penolakan tersebut membawa hasil besar bagi penerima lagu tersebut, meskipun detail spesifik mengenai lagu ketiga ini tidak sepenuhnya dirinci dalam sumber awal, namun polanya jelas konsisten.

Kisah-kisah ini menggarisbawahi betapa subjektifnya proses kreatif dalam industri musik. Sebuah lagu bisa saja dianggap tidak cocok karena alasan citra artis, jadwal yang padat, atau strategi album yang sudah terlanjur ditetapkan. Namun, ketika lagu-lagu tersebut jatuh ke tangan artis lain yang memiliki visi berbeda, mereka bisa berkembang menjadi karya seni yang mendefinisikan era. Mulai dari "Umbrella" milik Rihanna hingga "Happy" yang dipopulerkan Pharrell Williams, masing-masing punya kisah tersendiri sebelum akhirnya mendunia. Keputusan untuk melewatkan sebuah lagu pun terkadang menjadi awal dari kesuksesan besar bagi penyanyi lain, mengingat tidak ada jaminan kesuksesan bagi yang menolaknya dan tidak ada jaminan kegagalan bagi yang menerimanya.