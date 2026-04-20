Laga PSIM vs Persija Dipindah ke Bali Tanpa Penonton, The Jakmania Kecewa

Duel PSIM Yogyakarta kontra Persija Jakarta resmi dipindahkan ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, dan digelar tanpa penonton karena alasan keamanan serta kapasitas venue.

Keputusan mengejutkan datang dari otoritas liga terkait duel panas antara PSIM Yogyakarta melawan Persija Jakarta yang dijadwalkan berlangsung pada 18 April 2026. Berdasarkan keputusan resmi I.League tertanggal 18 April 2026, lokasi pertandingan yang sebelumnya direncanakan di wilayah Yogyakarta secara mendadak dipindahkan ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali.

Perpindahan venue ini diambil setelah melalui serangkaian koordinasi intensif antara Panitia Pelaksana PSIM, aparat keamanan setempat, serta I.League selaku operator kompetisi. Pertimbangan utama di balik keputusan ini adalah aspek keamanan serta kenyamanan bagi seluruh elemen yang terlibat dalam jalannya laga. Panitia Pelaksana PSIM menjelaskan bahwa tingginya animo suporter yang ingin menyaksikan langsung pertandingan ini menjadi faktor krusial. Venue awal dinilai belum mampu menampung kapasitas penonton secara optimal, sehingga diputuskan untuk mengalihkan laga ke lokasi yang lebih representatif di Bali meski dengan konsekuensi harus diselenggarakan tanpa penonton. Keputusan yang diambil secara mendadak ini memicu gelombang kekecewaan yang mendalam, terutama dari pihak suporter Persija Jakarta, The Jakmania. Melalui akun resmi media sosial X @InfokomJakmania, organisasi suporter tersebut mengeluarkan pernyataan resmi yang mengekspresikan kekesalan mereka atas pemindahan lokasi serta aturan laga tanpa penonton. Bagi The Jakmania, keputusan ini dianggap sangat merugikan banyak pihak, baik dari sisi materiil bagi mereka yang sudah merencanakan perjalanan, maupun sisi emosional karena harus dipisahkan dari tim kebanggaan di saat krusial. Mereka menilai bahwa kebijakan seperti ini secara tidak langsung menjauhkan sepak bola dari akar rumputnya, yaitu suporter itu sendiri. Ketua The Jakmania, Diky Soemarno, menyatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan protes dan kekecewaan tersebut secara langsung kepada pihak operator liga sebagai bentuk transparansi aspirasi mereka. Di tengah situasi yang tidak ideal tersebut, Diky Soemarno tetap mengimbau kepada seluruh anggota The Jakmania untuk tetap menjaga solidaritas dan memberikan dukungan moral kepada tim Macan Kemayoran. Meski tidak bisa hadir langsung di tribun Stadion Kapten I Wayan Dipta, dukungan jarak jauh diharapkan tetap membakar semangat para pemain di lapangan. Diky menekankan pentingnya menjaga kondusivitas dan tetap fokus pada target klub untuk mengakhiri musim dengan catatan prestasi yang gemilang. Persija Jakarta diharapkan mampu menunjukkan performa impresif dalam sisa pertandingan kompetisi musim ini meskipun harus menghadapi kendala teknis terkait perpindahan venue. Pihak klub sendiri belum memberikan pernyataan lebih lanjut mengenai dampak teknis dari perubahan ini terhadap strategi tim, namun komitmen untuk meraih kemenangan tetap menjadi prioritas utama bagi seluruh awak tim dan para pendukung setia yang terus mengawal perjuangan mereka dari berbagai penjuru daerah





