Laga Persija vs Persis Solo Terancam Sunyi, Gairah Suporter Merosot

Laga krusial antara Persija Jakarta dan Persis Solo pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/2026 terancam sunyi di tribune. Dua faktor utama, yaitu kekecewaan atas hasil imbang sebelumnya dan jadwal pertandingan di hari kerja, membuat gairah suporter merosot. Ketua Panpel Persija Ferry Tauhid Indrasjarief mengungkapkan bahwa jumlah penonton diperkirakan hanya 15 ribu, jauh di bawah rencana awal 25 ribu. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat juga mempengaruhi keputusan para suporter untuk tidak hadir. Meskipun demikian, kedua tim tetap bersiap untuk memberikan pertandingan yang menarik.

Laga krusial antara Persija Jakarta melawan Persis Solo pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/2026 terancam sunyi di tribune. Duel yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (27/4/2026), diprediksi jauh dari kata penuh, bahkan hanya diisi seperlima kapasitas stadion.

Dari total sekitar 77 ribu kursi yang tersedia, jumlah penonton yang hadir diperkirakan mentok di angka 15 ribu saja. Angka ini anjlok drastis dari rencana awal panitia yang mengajukan izin hingga 25 ribu penonton. Ketua Panpel Persija Ferry Tauhid Indrasjarief mengungkapkan realita pahit tersebut. Dia menyebut angin dukungan tiba-tiba mereda menjelang laga penting ini.

Awalnya kami ajukan 25 ribu penonton, baik ke pihak GBK maupun kepolisian. Namun perkembangan terakhir, kemungkinan paling banyak hanya 15 ribu yang datang, ungkap Ferry. Penurunan drastis ini bukan tanpa sebab. Ferry membeberkan beberapa faktor yang membuat gairah suporter Persija merosot.

Salah satunya ialah kekecewaan akibat hasil imbang yang diraih Macan Kemayoran sebelumnya. Selain itu, jadwal pertandingan di hari kerja juga disebut menjadi penghalang besar bagi para pendukung. Namun, ada alasan lain yang tak kalah kuat, yakni banyak suporter memilih menabung energi untuk laga yang lebih bergengsi, yakni duel panas melawan Persib di kandang berikutnya. Tak hanya itu, Ferry juga mengakui bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang semakin ketat turut mempengaruhi keputusan para suporter untuk tidak hadir.

Banyak dari mereka yang lebih memilih menghemat uang untuk kebutuhan pokok daripada menonton pertandingan. Hal ini menjadi tantangan bagi manajemen Persija untuk terus mencari strategi agar tetap bisa menggarap dukungan dari para pendukung setianya. Sementara itu, pihak kepolisian juga telah menyiapkan skema keamanan yang ketat untuk mengantisipasi kemungkinan kerusuhan, meskipun jumlah penonton diperkirakan tidak terlalu banyak. Di sisi lain, Persis Solo sendiri juga menghadapi tantangan serupa, dengan jumlah suporter yang datang diperkirakan tidak akan melebihi 5 ribu orang.

Hal ini membuat atmosfer pertandingan diperkirakan akan jauh lebih tenang dibandingkan dengan laga-laga sebelumnya. Namun, kedua tim tetap bersiap untuk memberikan pertandingan yang menarik, meskipun tanpa dukungan penuh dari para suporter. Menurut analis sepak bola, laga ini akan menjadi ujian bagi kedua tim untuk membuktikan kualitas mereka di lapangan, tanpa bergantung pada dukungan dari luar. Mereka harus mampu memainkan permainan yang cerdas dan efektif untuk meraih kemenangan.

Dengan demikian, pertandingan ini tidak hanya menjadi pertempuran di lapangan, tetapi juga menjadi ajang untuk membuktikan profesionalisme dan dedikasi para pemain. Di tengah semua tantangan ini, kedua tim tetap optimis untuk memberikan performa terbaik mereka, meskipun tanpa dukungan penuh dari para suporter





jpnncom / 🏆 25. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Persija Jakarta Persis Solo BRI Super League Suporter Stadion GBK

United States Latest News, United States Headlines

