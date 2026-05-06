Laga Klasik Persija vs Persib Resmi Dipindah ke Samarinda Demi Keamanan Jakarta

PT LIB memutuskan memindahkan pertandingan panas Persija Jakarta melawan Persib Bandung ke Stadion Segiri, Samarinda, guna menghindari risiko keamanan di Jakarta selama agenda May Day.

Pertandingan yang paling dinanti-nantikan dalam kalender sepak bola Indonesia, yakni laga klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung, dipastikan tidak akan berlangsung di Jakarta sebagaimana rencana awal.

Keputusan mengejutkan ini diambil oleh operator kompetisi, PT Liga Indonesia Baru (LIB), yang memutuskan untuk memindahkan lokasi pertandingan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) ke Stadion Segiri di Samarinda. Kabar ini tentu membawa kekecewaan mendalam bagi para pendukung setia Macan Kemayoran, The Jakmania, yang sudah sangat merindukan atmosfer pertandingan kandang di ibu kota. Gubernur Jakarta, Pramono, secara terbuka mengakui rasa kecewanya terhadap situasi ini.

Dalam pernyataannya di Balai Kota pada Rabu, 6 Mei 2026, Pramono menegaskan bahwa dirinya merasakan hal yang sama dengan para suporter. Namun, di sisi lain, ia memilih untuk bersikap legawa dan menerima keputusan tersebut demi kepentingan yang lebih besar, yaitu stabilitas keamanan di wilayah Jakarta. Penjelasan lebih mendalam mengenai alasan pemindahan ini disampaikan oleh Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus. Menurut Ferry, faktor keamanan menjadi pertimbangan utama dan tidak bisa ditawar.

Jakarta pada saat yang bersamaan sedang menghadapi berbagai agenda besar yang diprediksi akan menyedot perhatian dan sumber daya keamanan yang sangat besar, salah satunya adalah peringatan Hari Buruh atau May Day. Adanya potensi konsentrasi massa yang besar dalam berbagai kegiatan di ibu kota memicu kekhawatiran akan adanya gangguan keamanan jika laga dengan tensi tinggi seperti Persija vs Persib tetap dilaksanakan di Jakarta.

PT LIB mengklaim telah berupaya keras mencari opsi stadion alternatif lainnya di Pulau Jawa yang mampu menampung laga ini dengan standar keamanan yang ketat. Namun, setelah melakukan evaluasi mendalam, tidak ada venue yang dinilai benar-benar siap dan aman untuk menggelar pertandingan dengan kehadiran penonton dalam skala besar. Akibat dari situasi tersebut, laga yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 10 Mei, akhirnya dipindahkan jauh ke Kalimantan Timur, tepatnya di Stadion Segiri, Samarinda, dengan jadwal kick-off pukul 15.30 WIB.

Pemindahan ini tentu menciptakan tantangan logistik yang besar bagi kedua tim maupun para pendukung yang ingin menyaksikan laga secara langsung. Namun, bagi Gubernur Pramono, keputusan ini adalah langkah yang paling masuk akal. Ia menekankan bahwa menjaga kondisi Jakarta agar tetap adem, ayem, dan tentrem adalah prioritas utama dibandingkan sekadar menyelenggarakan pertandingan sepak bola. Keamanan warga sipil dan kelancaran agenda nasional di ibu kota jauh lebih berharga daripada gengsi lokasi pertandingan.

Hal ini menunjukkan adanya koordinasi yang erat antara pihak pemerintah daerah, kepolisian, dan operator liga dalam memitigasi risiko konflik yang mungkin terjadi. Atmosfer panas dalam kompetisi Super League 2025/26 semakin terasa menjelang akhir musim. Rivalitas abadi antara Persija dan Persib selalu menjadi magnet tersendiri, bukan hanya bagi pecinta sepak bola, tetapi juga bagi aparat keamanan yang harus bekerja ekstra keras. Pertandingan ini bukan sekadar perebutan tiga poin di klasemen, melainkan soal harga diri dan supremasi di tanah air.

Dengan dipindahkannya laga ke Samarinda, diharapkan tensi persaingan tetap tinggi di lapangan hijau, namun tetap terkendali di luar lapangan. Stadion Segiri diharapkan mampu menjadi saksi bisu pertarungan taktik antara kedua pelatih dalam membawa tim mereka meraih kemenangan penting di sisa musim kompetisi yang semakin mendebarkan. Secara lebih luas, kejadian ini menjadi refleksi bagi pengelolaan kompetisi sepak bola di Indonesia. Ketergantungan pada satu atau dua stadion besar seringkali membuat operator liga terjepit ketika terjadi benturan jadwal dengan agenda nasional lainnya.

Diperlukan perencanaan yang lebih matang dan penyediaan infrastruktur yang merata di berbagai wilayah agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Selain itu, edukasi kepada suporter mengenai pentingnya keamanan dan ketertiban harus terus ditingkatkan agar pertandingan sepak bola dapat dinikmati oleh semua kalangan tanpa rasa takut. Dengan demikian, sepak bola Indonesia dapat tumbuh menjadi industri yang sehat, profesional, dan memberikan dampak positif bagi perkembangan olahraga nasional tanpa harus mengorbankan stabilitas keamanan kota





Persija Gagal Jamu Persib di Jakarta untuk Kelima Kali Berturut-Turut, El Clasico Digelar di SamarindaPersija Jakarta kembali gagal menjamu Persib Bandung di Jakarta untuk kelima kalinya berturut-turut. Izin keamanan tidak keluar, sehingga El Clasico harus digelar di Stadion Segiri, Samarinda. Sejak 2019, Persija belum pernah lagi menjamu Persib di ibu kota. Pertandingan terakhir di Jakarta terjadi pada 10 Juli 2019 di SUGBK dengan skor imbang 1-1. Sejak saat itu, SUGBK tidak lagi menjadi tempat El Clasico digelar. Lebih dari tujuh tahun berlalu, dan The Jakmania tak pernah lagi merasakan atmosfer El Clasico di jantung ibu kota. Musim 2020-2021, laga El Clasico tidak digelar karena kompetisi dihentikan akibat Covid-19. Musim berikutnya, pada 1 Maret 2022, Persija menjamu Persib di Bali dan kalah 2-0. Musim 2022-2023, laga Persija vs Persib yang sedianya digelar pada 4 Maret 2023 terpaksa ditunda karena Persija gagal mendapatkan izin bermain di Stadion Patriot Candrabhaga maupun SUGBK. Setelah penantian panjang, laga tunda itu akhirnya digelar pada 31 Maret 2023 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, dan Persija berhasil menang 2-0.

