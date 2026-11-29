Lady Nayoan mengakui minyak kemiri memicu bruntusan pada anaknya. Founder GRÉATEL Care Vierly Aprillia Montolalu membagikan solusi perawatan kulit bayi aman tanpa bahan kimia berbahaya.

Grand Public Relations Expert Lady Nayoan secara terbuka berbagi pengalaman pribadi tentang reaksi kulit negatif yang dialami anaknya saat menggunakan perawatan tradisional minyak kemiri. Cerita ini disampaikan oleh penyanyi dan aktivis tersebut saat memperkenalkan produk perawatan anak barunya di Indonesia Mom, Baby & Kids Expo.

Peristiwa awal yang menandai perubahannya terjadi saat anak pertamanya masih berupa bayi. Lady Nayoan menceritakan bahwa ia mencoba mengikuti saran orang tua untuk memakaikan minyak kemiri alami pada rambut sang buah hati. Tujuannya adalah untuk menghitamkan dan menebalkan rambut, sebuah praktik yang selama ini dianggap aman dan umum dilakukan secara turun-temurun.

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Reaksi Kulit Anak Pasca Penggunaan Minyak Kemiri

Namun, hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Lady Nayoan mengungkapkan bahwa penggunaan minyak kemiri tersebut justru memicu munculnya bruntusan yang menyebar hampir di seluruh bagian kulit kepala anaknya. Kondisi tersebut menyerupai biang keringat dan membuat sang ibu merasa sangat kaget serta terkejut dengan situasi tersebut.

Kejadian ini terjadi di kawasan Jalan Kapten P Tendean, Jakarta Selatan, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, saat Lady ditanya mengenai pengalamannya. Ia menjelaskan bahwa bruntusan tersebut sangat terasa tidak nyaman bagi bayi karena mereka belum bisa berkomunikasi untuk mengungkapkan rasa gatal atau sakit yang dialaminya.

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Pendekatan Founder GRÉATEL Care Terhadap Kulit Sensitif

Pengalaman pahit ini menjadi salah satu pemicu utama bagi Vierly Aprillia Montolalu, pendiri dan CEO dari merek GRÉATEL Care, untuk memikirkan kembali standar perawatan kulit anak. Vierly adalah seorang ibu dari dua anak yang memiliki kulit sangat sensitif, sehingga ia sangat memahami perlunya perhatian ekstra dalam memilih produk yang tepat untuk kulit mereka.

Ia menjelaskan bahwa kesalahan dalam memilih produk perawatan kulit dapat menyebabkan kemerahan dan kondisi kulit yang kering pada anak. Oleh karena itu, pendekatan yang diusung oleh GRÉATEL Care adalah penggunaan bahan alami dengan formulasi yang benar-benar bebas dari Sodium Lauryl Sulfate (SLS), paraben, dan sulfat untuk meminimalisir risiko iritasi.

Ketersediaan dan Rekomendasi Penggunaan Produk Perawatan

Kabarnya, sebanyak lima produk yang tersedia dalam rangkaian GRÉATEL Care diklaim aman untuk digunakan bahkan sejak bayi baru lahir atau newborn. Sementara itu, produk sunscreen dari merek yang sama lebih direkomendasikan untuk digunakan oleh bayi yang telah mencapai usia enam bulan agar perlindungan lebih optimal.

SLS, SLES, dan paraben merupakan bahan kimia yang sering menjadi perhatian utama dalam pemilihan produk perawatan kulit, khususnya bagi anak-anak. Kulit bayi dan anak, terutama mereka yang memiliki kondisi eksim atau dermatitis atopik, cenderung lebih rentan kehilangan kelembapan alami sehingga lebih mudah mengalami iritasi akibat paparan bahan tertentu.

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Sharing session ini berlangsung di Jakarta International Convention Center, Jakarta Pusat, pada hari Jumat tanggal 27 November 2026. Lady Nayoan menegaskan bahwa praktik perawatan tradisional tidak selalu cocok untuk semua anak karena kondisi kulit setiap individu memang berbeda-beda, sehingga perlu keseriusan dalam memilih produk yang sesuai.

Pesannya kepada para orang tua lainnya adalah untuk tidak ragu mengubah cara pandang terhadap perawatan anak. Musim dan lingkungan yang berbeda saat ini juga mempengaruhi kondisi kulit, sehingga kehati-hatian dalam memilih produk yang lembut dan aman menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan kulit anak.