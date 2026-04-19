Laboratorium Gelap Narkotika Sintetis Terbongkar di Apartemen Jakarta Pusat, Pelaku Mengaku Produksi Rumahan

Unit 2 Subdit 1 berhasil mengungkap laboratorium gelap narkotika jenis tembakau sintetis yang beroperasi di sebuah unit apartemen di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Seorang pelaku berinisial R (25) diamankan beserta barang bukti berupa tembakau sintetis siap edar, ganja, bibit tembakau, dan peralatan produksi. Modus penjualan dilakukan melalui media sosial.

Operasi pemberantasan narkoba kembali membuahkan hasil signifikan. Unit 2 Subdit 1 di bawah kepemimpinan Kompol Indah Hartantiningrum, selaku Kasubdit 1, berhasil membongkar sebuah praktik laboratorium gelap atau clandestine lab yang memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis . Lokasi yang dijadikan markas tersembunyi ini berada di sebuah unit apartemen di kawasan Salemba, Jakarta Pusat . Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Budi, seorang perwakilan kepolisian, penangkapan dilakukan pada Minggu, 19 April 2026, sekitar pukul 22.30 WIB. Petugas bergerak cepat setelah menerima informasi terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil penyelidikan mendalam, tim Unit 2 Subdit 1 berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial R, yang berusia 25 tahun, di sebuah unit apartemen yang telah diubah fungsinya menjadi lokasi produksi narkotika.

Penggeledahan yang dilakukan di dalam apartemen tersebut membuahkan hasil yang mengejutkan. Polisi menemukan berbagai macam barang bukti yang berkaitan erat dengan praktik ilegal tersebut. Di antaranya adalah tembakau sintetis yang sudah siap untuk diedarkan, ganja, bibit tembakau sintetis yang diduga digunakan sebagai bahan baku, serta sejumlah peralatan yang esensial untuk proses produksi. Peralatan tersebut mencakup kompor listrik, bejana, botol alkohol, dan alat semprot. Selain itu, ditemukan pula kemasan siap pakai, plastik klip, dan timbangan digital yang kuat dugaan digunakan untuk menakar dan mendistribusikan hasil produksinya.

Pengungkapan ini menegaskan bahwa peredaran narkoba sintetik terus berkembang dengan berbagai modus operandinya. Praktik produksi narkotika yang dilakukan oleh terduga pelaku ini ternyata dijalankan secara mandiri, layaknya industri rumahan atau home industries, yang memilih lokasi apartemen di pusat kota sebagai basis operasinya. Hal ini menunjukkan semakin canggihnya para pelaku dalam menyembunyikan aktivitas ilegal mereka dari pantauan aparat.

Total barang bukti yang berhasil diamankan dari lokasi kejadian meliputi 235 gram tembakau sintetis, 5 kilogram tembakau produksi, alkohol, botol-botol kaca kemasan, serta kompor listrik yang menjadi salah satu alat utama dalam proses pembuatan tembakau sintetis. Modus penjualan yang digunakan oleh pelaku juga cukup terorganisir, di mana transaksi narkotika jenis tembakau sintetis dilakukan melalui akun media sosial. Akun tersebut berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, memfasilitasi komunikasi dan negosiasi sebelum transaksi dilakukan. Hal ini semakin menyulitkan upaya pelacakan dan penindakan oleh pihak kepolisian, mengingat sifat media sosial yang luas dan sulit dikontrol secara menyeluruh.

Selanjutnya, terduga pelaku beserta seluruh barang bukti yang berhasil disita, telah diamankan dan dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan proses hukum yang berlaku. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap peredaran gelap narkoba, khususnya yang berkedok produksi rumahan dan memanfaatkan teknologi untuk distribusinya.

Kasus ini menyoroti sejumlah isu penting terkait pemberantasan narkoba di Indonesia. Pertama, keberadaan laboratorium gelap yang beroperasi di lingkungan perkotaan, bahkan di fasilitas mewah seperti apartemen, menunjukkan bahwa pelaku semakin berani dan kreatif dalam menyembunyikan aktivitas mereka. Penggunaan apartemen sebagai lokasi produksi rumahan bukan hanya alasan kepraktisan, tetapi juga strategi untuk meminimalisir risiko terdeteksi oleh pihak berwenang, mengingat keamanan dan privasi yang cenderung lebih terjaga di lingkungan semacam itu. Kedua, tembakau sintetis atau yang sering disebut sebagai ganja sintetis, terus menjadi ancaman serius. Zat ini seringkali lebih kuat dan lebih berbahaya daripada ganja alami, dan produksinya relatif lebih mudah serta murah, menjadikannya pilihan menarik bagi para pengedar narkoba. Kemudahan dalam memproduksi bahan kimia ini juga berarti bahwa potensi penyebarannya bisa menjadi semakin luas jika tidak segera ditindak. Ketiga, modus penjualan melalui media sosial menunjukkan bagaimana teknologi informasi turut berperan dalam memfasilitasi kejahatan narkoba. Akun media sosial menjadi platform yang efektif untuk menjangkau target pasar yang luas, melakukan promosi terselubung, dan bahkan melangsungkan transaksi secara diam-diam. Hal ini memerlukan strategi penindakan yang lebih canggih dari pihak kepolisian, termasuk peningkatan kemampuan dalam cyber patroli dan investigasi digital. Keempat, peran serta masyarakat dalam memberikan informasi menjadi sangat krusial, seperti yang terbukti dalam kasus ini. Laporan dari masyarakat merupakan mata dan telinga tambahan bagi aparat penegak hukum, memungkinkan mereka untuk bertindak cepat sebelum dampak buruk penyalahgunaan narkoba semakin meluas. Oleh karena itu, edukasi publik mengenai pentingnya melaporkan aktivitas mencurigakan dan cara melakukannya menjadi elemen penting dalam upaya pencegahan. Terakhir, penindakan tegas terhadap pelaku, seperti yang dilakukan oleh Unit 2 Subdit 1, menjadi bukti komitmen aparat dalam memerangi narkoba. Vonis berat yang dijatuhkan kepada bos laboratorium narkoba di Batam sebelumnya, meskipun bukan bagian langsung dari kasus ini, mengindikasikan bahwa hukum di Indonesia akan terus memberikan sanksi tegas bagi para pelaku kejahatan narkoba. Upaya pemberantasan harus terus dilakukan secara komprehensif, melibatkan penindakan, pencegahan, dan rehabilitasi, serta kerjasama lintas sektoral dan internasional





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Laboratorium Gelap Tembakau Sintetis Narkotika Apartemen Jakarta Pusat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Proliga: Jakarta Bhayangkara Presisi menang 3-0 atas Jakarta Garuda JayaProliga: Jakarta Bhayangkara Presisi menang 3-0 atas Jakarta Garuda Jaya. Pevoli Jakarta Bhayangkara Presisi Agil Angga Anggara (kanan) melepaskan smes yang diadang dua pevoli Jakarta Garuda ...

Read more »

Berkedok Toko Ikan Hias di Jakarta Pusat, Polisi Bongkar Penjualan Obat Terlarang, Satu Pelaku DitangkapBerita Berkedok Toko Ikan Hias di Jakarta Pusat, Polisi Bongkar Penjualan Obat Terlarang, Satu Pelaku Ditangkap terbaru hari ini 2026-04-17 20:49:07 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Berkedok Toko Ikan Hias, Penjual Obat Keras Ilegal Dibekuk Polisi di Jakarta PusatPolres Metro Jakarta Pusat berhasil menangkap seorang pemuda berinisial JH (22) yang diduga menjual obat keras ilegal dengan modus operandi toko ikan hias. Ratusan butir obat terlarang seperti tramadol, trihexyphenidyl, dan eximer berhasil disita.

Read more »

Jadwal Live Streaming Proliga 2026: Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina EnduroJakarta Popsivo Polwan akan ditantang oleh Jakarta Pertamina Enduro dalam lanjutan babak Final Four Proliga 2026 yang akan digelar pada Jumat, 17 April 2026.

Read more »

Jakarta Popsivo Polwan menang atas Jakarta Electric PLNJakarta Popsivo Polwan menang atas Jakarta Electric PLN. Tangan pevoli Jakarta Popsivo Polwan Amalia Fajrina Nabila (kiri) dan Chelsa Berliana Nurtomo (kanan) mengadang smes ...

Read more »

Lima Pengedar Obat Keras Ilegal di Jakarta Pusat Berhasil Ditangkap, Barang Bukti 31.997 Butir DiamankanBerita Lima Pengedar Obat Keras Ilegal di Jakarta Pusat Berhasil Ditangkap, Barang Bukti 31.997 Butir Diamankan terbaru hari ini 2026-04-19 12:18:20 dari sumber yang terpercaya

Read more »