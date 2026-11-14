Label Elite World Athletics Diberikan ke Empat Event Lari Maraton Indonesia

World Athletics resmi menetapkan empat marathon Indonesia sebagai event bergengsi dengan label Elite. Daftar ini mencakup Bank Jateng Borobudur Marathon dan event lainnya.

Organisasi global World Athletics telah resmi menetapkan empat ajang lari maraton di Indonesia untuk menerima predikat Label Elite. Keputusan ini mengakui tingginya standar kompetisi dan dampak positif yang diberikan oleh setiap penyelenggara terhadap perkembangan atletik di tanah air.

Keputusan tersebut merupakan pencapaian signifikan bagi industri lari di Indonesia karena membuka akses lebih luas bagi para pelari lokal dan internasional. Label ini menandakan bahwa event-event tersebut memenuhi persyaratan regulasi yang ketat dari badan pengatur atletik dunia.

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Kriteria Penghargaan Elite World Athletics Dijelaskan

World Athletics menetapkan standar ketat untuk klasifikasi ajang lari jalan raya seperti maraton agar kualitas kompetisi tetap terjaga secara konsisten. Tidak semua ajang dapat memperoleh gelar prestisius ini karena diperlukan pemenuhan regulasi yang sangat spesifik dan ketat mengenai fasilitas serta keamanan.

Dalam hierarki pengakuan global, World Marathon Majors yang diselenggarakan di tujuh kota besar dunia semuanya mendapatkan predikat Platinum. Selain itu, terdapat enam ajang lari lain yang juga memperoleh label Platinum namun tidak masuk dalam kelompok World Marathon Majors.

Label Elite berada dalam kategori yang sangat bergengsi dan hanya diberikan kepada empat event maraton terbaik di Indonesia saat ini. Pengakuan ini menegaskan bahwa event-event pilihan di Indonesia memiliki kapabilitas operasional yang setara dengan standar internasional.

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Empat Event Marathon Indonesia Raih Pengakuan Internasional

Daftar keempat event marathon di Indonesia yang menerima label Elite terdiri dari BTN Jakarta International Marathon yang berlokasi di Jakarta. Event ini merupakan salah satu dari empat ajang maraton terbaik yang telah terverifikasi memenuhi standar World Athletics untuk kategori Elite.

Maybank Marathon di Bali menjadi entitas kedua dalam daftar penghargaan bergengsi dari asosiasi atletik internasional tersebut. Kehadirannya menunjukkan variasi geografis event maraton berkualitas tinggi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Bank Jateng Borobudur Marathon yang berlokasi di Magelang juga masuk dalam kategori ini setelah memasuki penyelenggaraan ke-10 atau berusia satu dekade. Sejak penyelenggaraan ke-9, BJBM telah mengantongi label Elite untuk kategori yang diakui secara resmi oleh otoritas dunia.

Pertamina ECO Runfest di Jakarta menutup daftar empat event maraton Indonesia dengan predikat Elite yang diakui secara global. Keempat event ini mewakili ekosistem lari jalan raya yang berkembang pesat dengan dukungan infrastruktur yang semakin matang.

Dampak Ekonomi dan Sejarah Lari Marathon di Dunia

Berdasarkan tujuh ajang lari maraton utama dunia, event lari maraton dapat memiliki nilai ekonomi yang sangat besar bagi kota penyelenggara. Dampak ini mencakup sektor transportasi, hotel, restoran, ritel, hingga berbagai jenis bisnis lokal yang tumbuh seiring antusiasme peserta.

Sejarah lari maraton terinspirasi dari kisah Yunani kuno tentang Pheidippides, seorang pembawa pesan yang berlari sejauh 40 kilometer dari Marathon ke Athena. Tujuannya adalah untuk mengabarkan kemenangan Yunani atas Persia dalam perang Marathon yang terjadi pada tahun 490 SM.

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Sayangnya, begitu Pheidippides tiba di Athena dan mengabarkan kemenangan, dia jatuh dan meninggal akibat kelelahan fisik yang ekstrem. Menurut para ahli sejarah Yunani, Pheidippides sebenarnya berlari dari Athena ke Sparta lalu kembali ke Athena dalam perjalanan misinya.

Legenda modern mengatakan, dia hanya berlari dari Marathon ke Athena yang dikaitkan dengan utusan lain dalam catatan sejarah Yunani Kuno. Kisah ini menjadi fondasi simbolis bagi pengembangan lomba lari maraton sebagai olahraga global yang dikomodifikasi memiliki daya jual tinggi.

Dalam satu ajang lari maraton, dapat diadakan lebih dari satu kategori berdasarkan jarak tempuh yang berbeda-beda. Sebagai contoh dalam Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 digelar kategori 10K untuk melayani berbagai tingkat keahlian peserta lari.

Perkembangan pesat ini membuat lomba lari maraton dikomodifikasi menjadi sesuatu yang memiliki daya jual dengan perputaran uang yang tidak sedikit. Industri ini terus menarik animo orang dari berbagai latar belakang untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga yang menyehatkan.

Perkembangan industri lari jarak jauh ini dimulai sejak asosiasi federasi atletik internasional didirikan pada tahun 1921. Belakangan ajang lari jarak jauh berkembang pesat dan banyak menarik animo orang dari berbagai negara di dunia.

Perlengkapan standar bagi pelari adalah jersei dan celana lari yang nyaman, serta tentunya yang paling penting adalah sepatu lari. Kesiapan fisik dan perlengkapan yang tepat menjadi faktor krusial bagi setiap peserta yang ingin menikmati pengalaman lari marathon secara aman.