Laba RMKO Capai Rp48,6 Miliar di Kuartal III 2026

PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk mencatatkan laba bersih sebesar Rp48,6 miliar pada kuartal III 2026. Pendapatan usaha tumbuh 32,8 persen.

PT Royaltama Mulia Kontraktor indo Tbk atau RMKO membukukan laba bersih sebesar Rp48,6 miliar pada kuartal III tahun 2026. Pencapaian ini menandai perbaikan signifikan pada kinerja keuangan perusahaan penyedia jasa pendukung sektor pertambangan.

Laporan kinerja resmi yang diterbitkan pada Senin, 2 November 2026, mengungkapkan peningkatan fundamental yang kuat. Perusahaan mencatat pendapatan usaha sebesar Rp164,1 miliar pada periode kuartal ketiga tahun 2026. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 32,8 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

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Rincian Pertumbuhan Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha secara kumulatif selama sembilan bulan pertama tahun 2026 mencapai Rp345,3 miliar. Angka ini meningkat pesat sebesar 57,4 persen secara tahunan atau year-on-year. Pertumbuhan pendapatan ini didukung oleh peningkatan kinerja di seluruh segmen bisnis utama yang dijalankan oleh perusahaan.

Segmen konstruksi mencatatkan pertumbuhan tertinggi di antara seluruh lini bisnis. Pendapatan dari segmen ini tumbuh drastis sebesar 130,9 persen secara tahunan menjadi Rp143,7 miliar. Kontribusi segmen konstruksi terhadap total pendapatan perusahaan mencapai 41,6 persen yang didorong oleh progres pembangunan fasilitas pendukung di Sumatera Selatan.

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Segmen jasa rental juga mencatatkan pertumbuhan yang sangat positif. Pendapatan dari layanan rental meningkat sebesar 50,1 persen menjadi Rp98,8 miliar. Pangsa pasar segmen ini terhadap total pendapatan mencapai 28,6 persen. Peningkatan ini ditopang oleh lonjakan volume aktivitas train loading yang dilakukan oleh armada perusahaan.

Ekspansi Volume Operasional Hauling

Segmen jasa lain mencatatkan pendapatan sebesar Rp102,8 miliar dengan pertumbuhan 12,5 persen secara tahunan. Segmen ini menyumbang 29,8 persen terhadap total pendapatan perusahaan. Kinerja segmen ini didukung secara langsung oleh peningkatan volume hauling yang masif di lapangan.

Volume hauling pada kuartal III 2026 meningkat tajam sebesar 138,5 persen secara tahunan. Volume mencapai 578,7 ribu ton selama tiga bulan tersebut. Secara kumulatif selama sembilan bulan pertama 2026, volume hauling mencapai 1,1 juta ton. Angka ini tumbuh 122,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.

Lonjakan Volume Train Loading

Volume train loading juga mengalami ekspansi yang signifikan selama periode kuartal ketiga tahun 2026. Volume operasional naik sebesar 77,9 persen secara tahunan menjadi 994,8 ribu ton. Peningkatan ini menunjukkan efisiensi operasional yang tinggi di sektor transportasi pertambangan.

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Secara kumulatif sepanjang sembilan bulan pertama 2026, volume train loading mencapai 2,3 juta ton. Angka tersebut meningkat 155,9 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Ekspansi volume ini menjadi faktor kunci dalam peningkatan profitabilitas perusahaan.

Dampak pada Profitabilitas Perusahaan

Perbaikan kinerja operasional tercermin jelas pada profitabilitas perusahaan. Pada kuartal III 2026, rasio EBITDA menunjukkan konsistensi positif. Peningkatan volume hauling dan train loading secara langsung mendukung margin laba bersih perusahaan. Data ini mengonfirmasi tren positif dalam sektor jasa pendukung pertambangan di Indonesia.