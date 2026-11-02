Laba Bersih Samindo Resources Melesat 53 Persen di Kuartal III 2026

Samindo Resources mencatatkan laba bersih kuartal III 2026 mencapai US$ 17,47 juta, melampaui target rencana kerja, didorong optimalisasi armada dan kondisi cuaca tambang yang kondusif.

Samindo Resources Tbk melaporkan lonjakan kinerja keuangan yang signifikan pada kuartal ketiga tahun 2026. Perusahaan tambang ini berhasil mencetak laba bersih bersih yang meningkat tajam hingga lima puluh tiga persen, menandai pencapaian prestasi luar biasa dalam operasional usaha pertambangan mereka selama periode tersebut.

Pencapaian Laba Bersih di Kuartal III 2026

Laba bersih Perseroan pada kuartal III 2026 melesat lima puluh tiga persen, mencapai US$ 17,47 juta. Angka ini mengalami peningkatan drastis dibandingkan US$ 11,42 juta yang tercatat pada periode yang sama tahun lalu. Raihan kinerja finansial ini sekaligus melampaui target laba rencana kerja sebesar US$ 14,89 juta, yang berarti pencapaian aktual berada tujuh belas persen di atas target yang ditetapkan oleh manajemen.

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Performa operasional di lapangan berdampak langsung pada pertumbuhan top-line dan bottom-line Perseroan. Sepanjang kuartal III 2026, Samindo Resources membukukan pendapatan konsolidasi sebesar US$ 133,05 juta. Pendapatan ini meningkat sembilan persen dibandingkan US$ 122,20 juta pada sembilan bulan tahun ini, sekaligus melampaui target rencana kerja yang telah direncanakan sebelumnya.

Diskon Pendapatan dan Efisiensi Operasional

Kontributor utama kenaikan pendapatan berasal dari segmen pemindahan batuan penutup dan produksi batubara yang melesat dua puluh dua persen menjadi US$ 79,98 juta. Angka ini melonjak signifikan dari US$ 65,56 juta di kuartal III 2025. Segmen ini menjadi motor penggerak utama dalam peningkatan kinerja pendapatan keseluruhan perusahaan selama periode pelaporan.

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Segmen pengangkutan batubara juga turut berkontribusi positif dengan tumbuh menjadi US$ 32,86 juta. Selain itu, jasa pengeboran, eksplorasi, dan layanan lainnya mencatatkan peningkatan sebesar lima belas persen menjadi US$ 1,68 juta. Kombinasi dari pertumbuhan di ketiga segmen layanan ini menciptakan fondasi yang kuat bagi stabilitas pendapatan perusahaan.

Efisiensi jarak angkut dan pengendalian biaya perawatan armada pada segmen pengangkutan batubara, serta turunnya beban segmen sewa kendaraan, membuat beban pokok pendapatan berhasil ditekan. Beban pokok ini turun dua persen menjadi US$ 98,60 juta dari US$ 100,57 juta pada sembilan bulan 2025. Penurunan beban operasional ini secara langsung meningkatkan margin keuntungan perusahaan.

Pertumbuhan Operasional Melampaui Target

Perolehan kinerja selama sembilan bulan pertama tahun ini ditopang oleh pertumbuhan produktivitas pada seluruh lini jasa pertambangan utama Perseroan. Lini layanan ini mencakup pemindahan batuan penutup, produksi batubara, hingga pengangkutan batubara yang secara konsisten melampaui target rencana kerja tahun berjalan. Hal ini menunjukkan kemampuan eksekusi tim yang sangat disiplin.

Hingga September 2026, realisasi pemindahan batuan penutup Perseroan mencapai 28,32 juta meter kubik bank. Angka ini melonjak dua puluh tiga persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 23,04 juta meter kubik. Pencapaian ini juga melampaui target rencana kerja sebesar 25,59 juta meter kubik, yang berarti aktualitas kerja berada sebelas persen di atas target.

Sejalan dengan pertumbuhan pemindahan batuan penutup, volume produksi batubara juga tumbuh sebelas persen menjadi 4,20 juta ton. Jumlah ini meningkat dari 3,76 juta ton pada sembilan bulan 2025. Target rencana kerja untuk segmen ini adalah 3,73 juta ton, sehingga kinerja aktual berada thirteen persen di atas target yang ditetapkan. Tren positif ini turut diikuti segmen pengangkutan batubara.

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Segmen pengangkutan batubara mencatatkan volume angkut sebesar 18,24 juta ton. Volume ini tumbuh dari realisasi 17,71 juta ton pada periode tahun sebelumnya. Pencapaian ini juga berhasil melampaui target rencana kerja yang telah ditetapkan. Kondisi operasional yang solid ini didukung oleh faktor-faktor pendukung yang kuat di lapangan.

Kondisi Tambang dan Prospek Keuangan

Fundamental neraca Perseroan juga semakin kokoh dengan posisi kas dan deposito berjangka yang meningkat menjadi US$ 101,68 juta. Peningkatan likuiditas ini diiringi penurunan total liabilitas sebesar dua belas persen menjadi US$ 38,94 juta. Struktur keuangan yang sehat ini memberikan ruang manuver yang lebih luas bagi perusahaan.

Corporate Secretary Perseroan, Ahmad Zaki Natsir, menyampaikan bahwa lonjakan laba bersih sebesar lima puluh tiga persen hingga Kuartal III 2026 mencerminkan disiplin eksekusi yang kuat. Seluruh tim telah bekerja mengoptimalkan kesiapan alat berat, memaksimalkan cuaca kerja yang kondusif, serta menjaga efisiensi biaya operasional di lapangan secara ketat.

Capaian operasional di atas target ini didukung oleh kondisi cuaca tambang yang lebih kondusif dengan jam hujan yang lebih rendah. Optimalisasi jarak angkut di pit tambang yang lebih pendek juga turut membantu efisiensi. Peningkatan ketersediaan armada alat berat serta keberhasilan mempertahankan zero fatality menjadi kunci kesuksesan operasional.

Dengan beroperasinya tambahan unit truck dumping berat baru serta adanya tambahan volume kontrak kerja, optimisme perusahaan semakin tinggi. Kontrak tambahan mencakup 1 juta meter kubik bank untuk pemindahan batuan penutup dan 1 juta ton untuk batubara dari klien utama. Tren pertumbuhan positif ini diyakini akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan oleh Natsir di Jakarta pada Senin dua November 2026. Kinerja konsisten ini menegaskan posisi kuat Samindo Resources di industri pertambangan nasional.