Laba Bersih PT Rukun Raharja Naik 82 Persen Capai 43,8 Juta Dolar AS di 9M 2026

PT Rukun Raharja Tbk mencatatkan lonjakan laba bersih 82 persen menjadi 43,8 juta dolar AS pada sembilan bulan pertama 2026 didorong efisiensi dan investasi strategis.

PT Rukun Raharja Tbk secara resmi mengumumkan pencapaian kinerja keuangan yang signifikan pada periode sembilan bulan pertama tahun 2026. Perusahaan berhasil membukukan lonjakan laba bersih sebesar 82 persen dengan total mencapai US$ 43,8 juta. Peningkatan profitabilitas yang gemilang ini menjadi indikator kuat dari keberhasilan strategi perusahaan dalam mengoptimalkan operasional dan ekspansi bisnis.

Dorongan Pertumbuhan Pendapatan Usaha

Sepanjang periode Januari hingga September 2026, PT Rukun Raharja Tbk mencatatkan pendapatan usaha senilai US$ 203,9 juta. Angka ini mencerminkan pertumbuhan stabil sebesar 4 persen dibandingkan dengan posisi pada sembilan bulan pertama tahun 2025 yang sebesar US$ 196,0 juta. Kenaikan top line ini ditopang oleh pengakuan pendapatan penuh dari operasional Sengkang Gas Compressor yang bernilai US$ 8,4 juta. Selain itu, terdapat pula peningkatan pendapatan dari sektor lifting minyak dan gas bumi sebesar US$ 2,7 juta yang berkontribusi pada peningkatan total pendapatan perusahaan.

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Efisiensi Biaya Meningkatkan Margin Laba

Efisiensi biaya turut menopang margin perseroan secara signifikan selama periode pelaporan. Beban pokok pendapatan berhasil ditekan sebesar 5 persen menjadi US$ 132,7 juta. Penurunan ini utamanya dipicu oleh penurunan volume pembelian gas sebagai imbas dari gangguan jaringan pipa di wilayah Sumatera. Optimalisasi biaya ini sukses mengerek laba kotor Perseroan naik 26 persen ke level US$ 71,2 juta. Lebih lanjut, pencapaian laba bersih yang melompat dari US$ 24,1 juta menjadi US$ 43,8 juta turut menghasilkan tingkat marjin laba bersih yang sehat di kisaran 21 persen.

Kontribusi Investasi Strategis dan Diversifikasi

Lonjakan profitabilitas ini merupakan buah dari keberhasilan strategi diversifikasi investasi Perseroan. RAJA mencatatkan kontribusi pendapatan investasi sebesar US$ 13,2 juta dari 20 persen kepemilikan saham di Husky-CNOOC Madura Limited. Hal ini terjadi meskipun bisnis downstream sempat menghadapi gangguan operasional. Disiplin pengelolaan biaya dan kontribusi investasi strategis, termasuk HCML, telah memberikan dampak positif pada tahun pertama investasinya. Selain itu, terdapat peningkatan hasil investasi dari PT Petrogas Jatim Utama Cendana yang terdongkrak oleh tren penguatan harga minyak mentah global.

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Perseroan juga mencatatkan keuntungan pembelian diskon senilai US$ 3,9 juta yang bersumber dari transaksi akuisisi SMS Development Ltd. melalui entitas anak, PT Raharja Energi Cepu Tbk. SMS Development Ltd. memegang 20 persen kepemilikan saham pada Husky-CNOOC Madura Limited selaku operator Wilayah Kerja Madura Strait. Deretan kontribusi positif dari portofolio investasi strategis ini terbukti sukses mengimbangi peningkatan beban keuangan yang timbul dari pendanaan akuisisi tersebut. Direktur Utama PT Rukun Raharja Tbk, Djauhar Maulidi, menegaskan bahwa pencapaian impresif pada tiga kuartal pertama tahun ini memvalidasi keandalan strategi diversifikasi bisnis.

Refinancing dan Penawaran Obligasi Berkelanjutan

Dalam rangka refinancing dan penguatan modal, RAJA saat ini melangsungkan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2026 serta Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2026. Target perolehan dana dari aksi korporasi ini adalah sebesar Rp 1,55 triliun. Aksi ini mendapat sambutan hangat dari pasar, terlihat dari indikasi permintaan investor yang hingga saat ini telah menyentuh angka sekitar Rp 1,20 triliun. Nilai emisi yang dijamin dengan skema kesanggupan penuh mencakup Rp 1,01 triliun untuk instrumen obligasi dan Rp 191,6 miliar untuk instrumen sukuk.

Kedua instrumen pendanaan tersebut ditawarkan dalam dua pilihan seri untuk memenuhi kebutuhan investor yang berbeda. Seri A memiliki tenor 3 tahun dengan tingkat kupon atau imbal hasil sebesar 8,50 persen per tahun. Sementara itu, Seri B bertenor 5 tahun dengan tingkat kupon atau imbal hasil sebesar 9,00 persen per tahun. Kualitas utang Perseroan dinilai sangat baik, dibuktikan dengan disematkannya peringkat idA+ untuk Obligasi dan idA+(sy) untuk Sukuk Wakalah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.

Masa penawaran umum dijadwalkan berlangsung pada rentang 30 Oktober hingga 4 November 2026. Langkah ini akan dilanjutkan dengan pencatatan resmi di Bursa Efek Indonesia pada 11 November 2026. Melalui pencapaian ini, manajemen berkomitmen untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat fundamental bisnis untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham.