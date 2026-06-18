Laba Bersih Naik 63 Persen, Perusahaan Digital Infrastructure Targetkan Pendapatan Rp 1,01 Triliun pada 2026

Perusahaan pengembang infrastruktur digital mencatatkan kinerja keuangan yang kuat dengan laba bersih naik 63 persen menjadi Rp 138 miliar. Strategi optimasi aset, perluasan basis pelanggan, dan efisiensi operasional terus mendorong pertumbuhan. Untuk tahun 2026, perusahaan menargetkan pendapatan Rp 1,01 triliun, didukung oleh monetisasi jaringan kabel laut SKKL Rising 8 dan proyek SKKL Median Ring Indonesia (Merindo). Pembangunan SKKL Merino dengan kapasitas tinggi sepanjang 2.360 kilometer dijadwalkan dimulai 2027. Keberhasilan pelayaran pertama kapal penggelar kabel CLV Bentang Bahari membuka peluang proyek eksternal di berbagai wilayah. Perusahaan juga memperkuat tata kelola dengan perubahan dewan komisaris.

Sementara itu, laba bersih Perseroan mencapai Rp 138 miliar atau meningkat 63% dibandingkan tahun 2024. Pencapaian tersebut mencerminkan keberhasilan strategi Perseroan dalam mengoptimalkan aset infrastruktur yang dimiliki, memperluas basis pelanggan, serta menjaga disiplin efisiensi operasional.

Melanjutkan tren pertumbuhan yang positif, Perseroan menargetkan pendapatan sebesar Rp 1,01 triliun pada tahun 2026 atau meningkat sekitar 35% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut diproyeksikan berasal dari optimalisasi penjualan kapasitas pada jaringan kabel laut dan kabel darat yang telah beroperasi, serta monetisasi sejumlah proyek strategis yang tengah dikembangkan, termasuk Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Rising 8 dan SKKL Median Ring Indonesia (Merindo).

Strategi tersebut menegaskan transformasi Perseroan sebagai pengembang infrastruktur digital yang tidak hanya berfokus pada pembangunan jaringan, tetapi juga pada penciptaan aset strategis yang mampu menghasilkan pendapatan berulang (recurring revenue) secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam RUPST, Perseroan menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris sebagai bagian dari upaya memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) serta mendukung akselerasi pertumbuhan bisnis ke depan.

Pada Mei 2026, Perseroan berhasil menyelesaikan penggelaran SKKL Rising 8 Segmen Jakarta-Batam menggunakan kapal penggelar kabel milik Perseroan, Cable Laying Vessel (CLV) Bentang Bahari. Jaringan sepanjang 1.054 kilometer tersebut terdiri atas 11 repeater dan dilengkapi 16 fiber pair dengan kapasitas desain hingga 400 Tbps, menjadikannya salah satu infrastruktur telekomunikasi berkapasitas tinggi yang diharapkan dapat mendukung percepatan transformasi digital Indonesia. Bahkan sebelum proyek selesai dibangun, Perseroan telah memperoleh komitmen dari lima pelanggan.

Hal ini mencerminkan tingginya kebutuhan pasar terhadap kapasitas jaringan berkualitas tinggi sekaligus mempertegas relevansi investasi infrastruktur digital di tengah pertumbuhan trafik data nasional. Keberhasilan pelayaran perdana CLV Bentang Bahari menjadi fondasi penting dalam strategi pengembangan bisnis Perseroan. Dalam rangka mengoptimalkan utilisasi aset tersebut, Perseroan telah menyiapkan sejumlah proyek internal maupun eksternal.

Untuk proyek internal, CLV Bentang Bahari akan digunakan dalam pekerjaan Post Laid Inspection & Burial (PLIB) pada SKKL Rising 8 Jakarta-Batam guna meningkatkan keamanan dan keandalan jaringan, serta diproyeksikan mendukung penggelaran SKKL Median Ring Indonesia (Merindo) pada tahun 2027. Selain itu, CLV Bentang Bahari juga telah memperoleh berbagai peluang pekerjaan dari pelanggan eksternal, termasuk penggelaran dan restorasi kabel laut di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Sulawesi, dan Indonesia Timur.

Sebagian proyek telah memperoleh komitmen, sementara sisanya masih berada dalam tahap diskusi teknis dan negosiasi komersial. Tingginya minat pasar tersebut mencerminkan kebutuhan yang terus meningkat terhadap layanan penggelaran dan pemeliharaan kabel laut, sekaligus memperkuat prospek utilisasi aset strategis Perseroan di masa mendatang. Di sisi lain, Perseroan juga terus mempersiapkan pembangunan proyek strategis SKKL Median Ring Indonesia (Merindo) yang pada tahap awal akan dibangun SKKL dengan panjang jaringan sekitar 2.360 kilometer.

Proyek ini dirancang menggunakan teknologi repeatered submarine cable dengan 16 fiber pair yang mampu menyediakan kapasitas hingga 24 Tbps per fiber pair. Tahap pertama proyek akan menghubungkan Banyuurip-Mataram-Makassar-Labuan Bajo serta Amlapura-Mataram, sementara tahap kedua akan menghubungkan Amlapura-Kawinda Nae-Labuan Bajo. Penggelaran SKKL Merindo ditargetkan dimulai pada kuartal III 2027 dengan target siap beroperasi (Ready For Service/RFS) pada awal tahun 2028.

Saat ini Perseroan telah menyelesaikan kegiatan identifikasi lokasi pendaratan kabel, memperoleh rekomendasi awal dari regulator, mempersiapkan pelaksanaan marine survey, serta menjalankan proses seleksi vendor utama untuk penyediaan sistem kabel dan repeater. Perseroan juga tengah menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah calon pelanggan strategis guna memperoleh komitmen komersial awal sebelum proyek memasuki tahap konstruksi. Perseroan berharap dengan dibangunnya SKKL Merindo nanti, keadilan dan pemerataan koneksi digital di seluruh wilayah Indonesia semakin terwujud





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Infrastruktur Digital Kabel Laut SKKL Rising 8 SKKL Median Ring Indonesia CLV Bentang Bahari

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