PT Bumi Resources Tbk mencatatkan pendapatan USD1.440,3 juta dan laba bersih USD174,6 juta pada sembilan bulan pertama 2026, didorong oleh efisiensi operasional dan produksi batu bara yang meningkat.

PT Bumi Resources Tbk ( Bumi Resources) telah mengumumkan peningkatan kinerja keuangan yang sangat solid untuk periode sembilan bulan pertama tahun 2026. Perusahaan tambang batu bara ini membukukan pendapatan sebesar USD1.440,3 juta sepanjang periode tersebut. Angka ini mencerminkan pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 38,9% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Finansial Tumbuh Signifikan Dibanding 2025

Dibandingkan dengan pendapatan sebesar USD1.037,3 juta yang tercatat pada sembilan bulan pertama tahun 2025, capaian tahun ini menunjukkan kekuatan operasional yang luar biasa. Kemampuan Perseroan dalam mengoptimalkan peluang pasar yang tersedia turut berkontribusi besar terhadap hasil finansial yang impresif ini. Pertumbuhan pendapatan ini menjadi pendorong utama bagi naiknya capaian laba bersih pada bulan September 2026.

Also read Pendaftaran CPNS 2026 Dibuka 27 November, Tertutup Awal Desember 2026

Laba bersih tercatat sebesar USD174,6 juta, yang merupakan lonjakan drastis sebesar 190,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama. Perlu dicatat bahwa sumber teks menyebutkan periode perbandingan sebagai tahun 2026 dengan angka dasar USD60,1 juta, namun konteks logis berita dan perbandingan tahun sebelumnya mengindikasikan angka tersebut merujuk pada data tahun 2025. Secara spesifik, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencatat pertumbuhan yang sangat luar biasa sebesar 404,9%.

Angka laba atribusi pemegang induk meningkat dari USD29,4 juta menjadi USD148,5 juta. Peningkatan dramatis ini menandakan bahwa nilai bagi pemegang saham telah meningkat secara substansial. Hal ini menjadi indikator positif bahwa strategi bisnis yang dijalankan telah berhasil menerjemahkan pendapatan menjadi keuntungan bersih yang lebih besar bagi investornya.

Advertisement

Efisiensi Dorong Margin Laba Membengkak

Anita Bernardus, VP of Corporate Communications & Sustainability, menjelaskan bahwa laju pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan beban pokok mendorong peningkatan laba bruto. Laba bruto meningkat sangat kuat sebesar 77,2% menjadi USD285,9 juta, dibandingkan dengan USD161,3 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Kamis, 26 Oktober 2026.

Di sisi operasional, beban usaha memang mengalami kenaikan sebesar 37,8% menjadi USD106,0 juta. Kenaikan ini wajar dan sejalan dengan pengembangan aktivitas bisnis serta dukungan terhadap pertumbuhan usaha Perseroan. Namun, efisiensi operasional yang terjaga dengan baik berhasil mendorong laba usaha meningkat lebih dari dua kali lipat.

Laba usaha mencatat kenaikan sebesar 113,2%, dari USD84,4 juta menjadi USD179,9 juta. Margin usaha juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 8,1% menjadi 12,5%. Angka-angka ini mencerminkan peningkatan profitabilitas dan efektivitas pengelolaan biaya operasional yang sangat baik. Kinerja keuangan yang kuat tersebut turut mendorong peningkatan laba sebelum pajak sebesar 169,6% menjadi US$238,5 juta dibandingkan US$88,5 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Produksi Batu Bara Tembus 60,8 Juta Ton

Pencapaian finansial ini menunjukkan keberhasilan Perseroan dalam meningkatkan kinerja operasional, memperkuat efisiensi bisnis, serta mengoptimalkan nilai bagi para pemegang saham. Di sisi operasional, kerja keras dan eksekusi yang disiplin di lapangan membuahkan peningkatan pada sebagian besar indikator utama. Produksi batu bara mencapai 60,8 juta ton, naik 11% dari 54,9 juta ton pada sembilan bulan 2025.

Advertisement

Sejalan dengan itu, volume penjualan tumbuh 11% menjadi 60,4 juta ton. Pertumbuhan volume ini mencerminkan permintaan pasar yang tetap kuat serta konsistensi Perseroan dalam menjaga kelancaran rantai pasok dan pengiriman. Dengan capaian produksi dan penjualan tersebut, Bumi Resources tetap melangkah sesuai jalur untuk merealisasikan target finansial dan operasional untuk tahun fiskal 2026.

Strategi Diversifikasi dan Ketahanan Jangka Panjang

Pada saat yang sama, Perseroan terus menjaga disiplin alokasi modal dan memperkuat strategi diversifikasi. Langkah ini termasuk melalui integrasi aset yang baru diakuisisi di Australia. Integrasi aset di Australia merupakan bagian dari langkah strategis untuk membangun ketahanan jangka panjang terhadap siklus komoditas yang fluktuatif.

Dengan mempertahankan disiplin finansial dan operasional, PT Bumi Resources Tbk menempatkan diri sebagai pemain yang tangguh di industri pertambangan. Peningkatan laba bersih dan operasional ini diharapkan dapat berkelanjutan di kuartal-kuartal berikutnya. Strategi diversifikasi dan efisiensi biaya tetap menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika industri yang terus berkembang di masa depan.