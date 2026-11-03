Laba Bersih BNC Tembus Rp430,98 Miliar di Kuartal III 2026

PT Bank Neo Commerce Tbk mencatatkan laba bersih Rp430,98 miliar hingga September 2026. Total aset mencapai Rp17,19 triliun dengan rasio CAR yang sangat kuat di angka 53,40 persen.

PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) secara resmi mengumumkan pencapaian keuangan yang solid untuk periode kuartal ketiga tahun 2026. Perusahaan perbankan ini berhasil membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp430,98 miliar per September 2026. Angka ini merupakan indikator kuat dari kinerja operasional yang terjaga di tengah dinamika ekonomi.

Detail Keuangan dan Pertumbuhan Bisnis

Dari sisi pendapatan, BNC mencatatkan pendapatan bunga bersih sebesar Rp1,69 triliun hingga September 2026. Selain pendapatan bunga, pendapatan berbasis komisi juga mengalami peningkatan signifikan. Hingga September 2026, BNC membukukan pendapatan berbasis komisi sebesar Rp90,55 miliar. Peningkatan ini naik 5,67 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp85,69 miliar.

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Dari sisi neraca, BNC mencatatkan total aset sebesar Rp17,19 triliun per September 2026. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelola oleh perusahaan mencapai Rp11,86 triliun. Sementara itu, total kredit yang disalurkan tercatat sebesar Rp6,73 triliun. BNC mengedepankan pendekatan penyaluran kredit yang lebih selektif dengan berfokus pada kualitas debitur, profil risiko, serta potensi imbal hasil yang berkelanjutan.

Kepatuhan Prinsip Hati-hati dan Efisiensi

"Kami terus mempertahankan profitabilitas, meningkatkan efisiensi, menjaga kualitas aset, serta memastikan bahwa setiap langkah pengembangan bisnis dilakukan secara terukur dan dengan prinsip kehati-hatian," kata Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk Adrian Soewardjo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

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Adrian menambahkan, bahwa BNC akan terus menjaga keseimbangan antara pencapaian profitabilitas, efisiensi operasional, dan kualitas pertumbuhan bisnis. "Strategi pertumbuhan yang kami jalankan saat ini bukan semata-mata mengejar peningkatan skala bisnis, melainkan memastikan bahwa setiap aktivitas usaha memberikan kontribusi yang sehat bagi perseroan," ujarnya.

Peningkatan Rasio Kualitas Aset dan Modal

Dari sisi efisiensi, BNC terus menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan biaya operasional. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) membaik menjadi 81,77 persen pada September 2026, dibandingkan 82,81 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Non-Performing Loan (NPL) Gross juga berhasil membaik menjadi 2,78 persen dibandingkan 2,92 persen pada September 2025. NPL Nett tercatat sebesar 0,27 persen.

Rasio Cok adequacy Ratio (CAR) mencapai 53,40 persen pada September 2026, meningkat dibandingkan 46,73 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, modal inti perseroan meningkat menjadi Rp4,35 triliun atau tumbuh 10,41 persen secara tahunan. Capaian ini mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menjaga margin pendapatan bunga melalui pengelolaan aset produktif dan struktur pendanaan secara terukur, kata Adrian.