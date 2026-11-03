Laba Bersih Bank MNC Internasional Turun 22,78% di Kuartal III 2026

Bank MNC Internasional Tbk mencatat penurunan laba bersih signifikan hingga September 2026 akibat naiknya beban operasional dan turunnya pendapatan bunga bersih dibanding periode sebelumnya.

PT Bank MNC Internasional Tbk mencatatkan kinerja keuangan yang menurun pada periode yang berakhir hingga 30 September 2026 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Data keterbukaan informasi yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, 3 November 2026, mengonfirmasi adanya tekanan signifikan pada profitabilitas bank tersebut akibat struktur biaya yang membengkak.

Detail Penurunan Laba dan Pendapatan Operasional

PT Bank MNC Internasional Tbk melaporkan laba bersih yang merosot tajam sebesar 22,78 persen. Laba bersih periode berjalan tercatat sebesar Rp 46,63 miliar, menurun drastis dari posisi Rp 60,39 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini juga tercermin dalam rasio keuntungan per saham, di mana laba per saham dilusi turun menjadi Rp 1,05 dari Rp 1,25 pada periode sebelumnya.

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Di sisi pendapatan, meskipun total pendapatan bunga menguat secara margin sangat tipis sebesar 0,56 persen menjadi Rp 1,15 triliun, komponen utama pendapatan justru mengalami kontraksi. Pendapatan bunga bersih tercatat turun 11,33 persen menjadi Rp 364,07 miliar, jauh di bawah posisi Rp 410,61 miliar pada September 2025. Sementara itu, total pendapatan bunga sebelum dikurangi beban dana menunjukkan kenaikan minimal sebesar 0,57 persen menjadi Rp 1,12 triliun dari Rp 1,11 triliun.

Provisi dan komisi kredit juga hanya mencatatkan pertumbuhan yang sangat minim, yakni naik 0,41 persen menjadi Rp 36,89 miliar dari Rp 36,74 miliar. Kontribusi pendapatan operasional secara keseluruhan tidak mampu mengimbangi lonjakan biaya yang terjadi dalam periode tiga kuartal pertama tahun 2026 ini, sehingga laba operasional perusahaan anjlok sebesar 25,68 persen menjadi Rp 52,42 miliar dari Rp 70,54 miliar sebelumnya.

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Struktur Beban Operasional dan Biaya Personalia

Penyebab utama dari tekanan laba ini adalah naiknya beban operasional secara signifikan. Perseroan mencatat kenaikan beban umum dan administrasi sebesar 5,03 persen, yang mencapai Rp 203,60 miliar pada kuartal III 2026, dibandingkan dengan Rp 193,34 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Bagian beban tenaga kerja juga mengalami peningkatan yang lebih mencolok dibandingkan biaya administrasi. Beban tenaga kerja naik sebesar 5,72 persen menjadi Rp 177,34 miliar, melonjak dari Rp 167,74 miliar pada periode yang sama di tahun 2025. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam biaya personalia yang harus ditanggung oleh perseroan.

Sementara itu, beban pensiun dan imbalan pasca kerja justru mengalami penurunan sebesar 1,3 persen menjadi Rp 7,1 miliar dari Rp 7,2 miliar. Beban operasional lainnya juga tercatat turun menjadi Rp 36,72 miliar, dibandingkan dengan Rp 37,34 miliar pada September 2025. Namun, penurunan pada item-item ini tidak cukup untuk menutupi kenaikan besar pada beban administrasi dan tenaga kerja.

Posisi Aset, Kredit, dan Kinerja Saham di BEI

Dari sisi neraca, PT Bank MNC Internasional Tbk mencatat penurunan total aset menjadi Rp 18,78 triliun pada 30 September 2026, dibandingkan dengan posisi sebesar Rp 20,27 triliun pada akhir tahun 2025. Sebaliknya, portofolio kredit perseroan justru mengalami perluasan, naik menjadi Rp 12,01 triliun dari Rp 11,61 triliun pada Desember 2025.

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Respon pasar terhadap laporan keuangan ini tampak stagnan pada perdagangan saham sesi pertama. Saham BABP tercatat bergerak datar di harga Rp 21 per saham berdasarkan data Real Time Information dari bursa. Harga saham tersebut berfluktuasi di antara level tertinggi Rp 27 dan terendah Rp 21 per saham sepanjang sesi perdagangan tersebut.

Volume perdagangan menunjukkan aktivitas yang moderat dengan total frekuensi perdagangan sebanyak 1.510 kali dan volume transaksi mencapai 436.212 saham. Nilai transaksi harian tercatat sebesar Rp 1 miliar, mencerminkan ketahanan pasar terhadap volatilitas kinerja keuangan bank pada periode kuartal ketiga tahun 2026 ini.