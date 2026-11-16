Laba Bersih Antam Naik 46% Menjadi Rp 9,7 Triliun hingga September 2026

PT Antam Tbk mencatat laba bersih Rp 9,7 triliun pada sembilan bulan pertama 2026, naik 46%, dengan margin laba bersih meningkat dari 9% menjadi 11%.

PT Antam (Persero) Tbk (ANTM) membukukan laba bersih konsolidasian sebesar Rp 9,7 triliun sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2026. Angka tersebut meningkat 46% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 6,6 triliun, dan disampaikan perusahaan dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin, 16 November 2026.

Kenaikan laba itu disertai peningkatan margin laba bersih Antam dari 9% menjadi 11%. Dengan kata lain, perusahaan tambang pelat merah ini mampu mengonversi lebih banyak pendapatan menjadi laba dibandingkan tahun lalu.

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Pendapatan Antam Tumbuh 23 Persen Sepanjang 2026

Pertumbuhan laba bersih Antam ditopang oleh pendapatan periode Januari hingga September 2026 yang mencapai Rp 88,48 triliun. Pendapatan tersebut tumbuh 23% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 72,03 triliun.

Hingga Kuartal III-2026, rata-rata laba bersih bulanan Antam tercatat sekitar Rp 1,07 triliun. Angka ini hampir 20 kali lipat dibandingkan rata-rata bulanan periode 1990-2020 yang sebesar sekitar Rp 54 miliar.

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Dari sisi kontribusi laba usaha (EBIT), ketiga segmen bisnis utama Antam sama-sama mencatatkan kinerja positif hingga Kuartal III-2026. Segmen logam mulia dan pemurnian masih menjadi penyumbang pendapatan terbesar, sedangkan segmen nikel menjadi pendorong utama profitabilitas perusahaan.

Segmen Nikel dan Emas Mendorong Profitabilitas

Segmen nikel, yang mencakup feronikel dan bijih nikel, membukukan pendapatan sekitar Rp 17 triliun atau melonjak 52% secara tahunan. Kinerja tersebut terutama ditopang oleh bisnis bijih nikel.

Produksi bijih nikel Antam tercatat sebesar 12,2 juta wet metric ton (wmt), dengan volume penjualan 10,7 juta wmt. Seluruh volume penjualan bijih nikel tersebut memasok industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Sementara itu, produksi feronikel mencapai sekitar 11,6 ribu ton nikel dalam feronikel (TNi) dengan volume penjualan 14,0 ribu TNi.

Komoditas feronikel dipasarkan ke sejumlah negara tujuan ekspor, antara lain Tiongkok, India, dan Korea Selatan. Di sisi lain, segmen logam mulia dan pemurnian membukukan pendapatan senilai Rp 68,8 triliun, atau sekitar 78% dari total pendapatan perusahaan.

Volume penjualan emas Antam tercatat 25,2 ton dengan nilai Rp 68,4 triliun, naik sekitar 17% secara tahunan. Produksi emas dari aktivitas pertambangan tumbuh 7% menjadi sekitar 634 kilogram. Penjualan emas tersebut turut ditopang optimalisasi jaringan pemasaran melalui Butik Emas Logam Mulia, pelanggan wholesale, serta layanan emas digital BRANKAS.

Arini Kasmira Soroti Disiplin Pengelolaan Keuangan

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Antam, Arini Kasmira, menyatakan bahwa capaian tersebut mencerminkan efektivitas strategi perusahaan dalam mengoptimalkan pendapatan, menjaga efisiensi biaya, serta menerapkan pengelolaan keuangan dan risiko secara disiplin.

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Arini menilai pertumbuhan laba bersih sebesar 46% menunjukkan kemampuan Antam menjaga profitabilitas di tengah dinamika industri pertambangan. Ia juga menyebut peningkatan rata-rata laba bersih bulanan hingga hampir 20 kali lipat dibandingkan periode historis 1990-2020 sebagai cerminan penguatan kapasitas bisnis perusahaan.

Menurut Arini, Antam akan terus memperkuat fundamental keuangan melalui optimalisasi kinerja setiap segmen bisnis, efisiensi operasional, dan pengelolaan risiko yang terukur. Ia menegaskan langkah tersebut bertujuan menjaga pertumbuhan perusahaan tetap sehat dan berkelanjutan.

Aset dan Ekuitas Antam Menguat hingga September 2026

Total aset Antam hingga akhir September 2026 mencapai Rp 59,74 triliun, naik dari Rp 48,08 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Total ekuitas perusahaan juga bertumbuh menjadi Rp 41,22 triliun dari Rp 35,20 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

Posisi kas dan setara kas Antam meningkat menjadi Rp 10,54 triliun, dibandingkan akhir Desember 2025 yang sebesar Rp 8,43 triliun. Kenaikan ini didukung arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp 5,06 triliun, naik dari Rp 4,02 triliun pada periode sama tahun lalu.

Secara trailing twelve months (TTM) hingga September 2026, Return on Assets (ROA) Antam mencapai 18% dan Return on Equity (ROE) tercatat 27%. Kedua indikator tersebut berada di atas rata-rata industri.