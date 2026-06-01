La Ode Safiul Akbar Temui Bahlil Sebelum Mubes V Kosgoro, Klaim Dukungan 80 Persen

Calon Ketua Umum Kosgoro 1957 La Ode Safiul Akbar akan bertemu Ketum Golkar Bahlil Lahadalia jelang Mubes V di Ancol. Dia melaporkan dukungan solid dari Pimpinan Daerah Kolektif, dengan angka yang diprediksi terus naik setelah dukungan dari tokoh senior Agung Laksono.

Calon Ketua Umum Kosgoro 1957 La Ode Safiul Akbar mengumumkan niatan untuk menemui Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menjelang Musyawarah Besar V Kosgoro di Ancol, Jakarta.

Dalam pertemuan di Jakarta, ia menekankan kesiapan lahir batin untuk maju dalam kontestasi dan melaporkan dukungan kuat dari Pimpinan Daerah Kolektif di seluruh Indonesia. Tim pemenangannya, melalui Zainuddin, mengklaim dukungan dari PDK telah mencapai 80 persen dan terus bertambah, terutama setelah dukungan eksplisit dari tokoh senior Golkar dan Kosgoro 1957, HR Agung Laksono. Dukungan ini dianggap menjadi magnet yang memperkuat soliditas kandidat.

Kehadiran La Ode dinilai dapat merevitalisasi Tri Dharma Kosgoro - Pengabdian, Kerakyatan, dan Solidaritas - serta membawa semangat baru bagi organisasi pendiri Partai Golkar. Mubes V Kosgoro 1957 dinilai krusial untuk menentukan strategi organizasional dalam mengawal agenda politik nasional. Dengan restu dari para petinggi, Mubes diyakini akan berjalan kondusif dan menjadi momentum kebangkitan Kosgoro di bawah kepemimpinan baru





