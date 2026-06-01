Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

La Ode Safiul Akbar Temui Bahlil Sebelum Mubes V Kosgoro, Klaim Dukungan 80 Persen

Politik News

La Ode Safiul Akbar Temui Bahlil Sebelum Mubes V Kosgoro, Klaim Dukungan 80 Persen
Kosgoro 1957La Ode Safiul AkbarBahlil Lahadalia
📆01/06/2026 08:19:00
📰antaranews
45 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 38% · Publisher: 78%

Calon Ketua Umum Kosgoro 1957 La Ode Safiul Akbar akan bertemu Ketum Golkar Bahlil Lahadalia jelang Mubes V di Ancol. Dia melaporkan dukungan solid dari Pimpinan Daerah Kolektif, dengan angka yang diprediksi terus naik setelah dukungan dari tokoh senior Agung Laksono.

Calon Ketua Umum Kosgoro 1957 La Ode Safiul Akbar mengumumkan niatan untuk menemui Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menjelang Musyawarah Besar V Kosgoro di Ancol, Jakarta.

Dalam pertemuan di Jakarta, ia menekankan kesiapan lahir batin untuk maju dalam kontestasi dan melaporkan dukungan kuat dari Pimpinan Daerah Kolektif di seluruh Indonesia. Tim pemenangannya, melalui Zainuddin, mengklaim dukungan dari PDK telah mencapai 80 persen dan terus bertambah, terutama setelah dukungan eksplisit dari tokoh senior Golkar dan Kosgoro 1957, HR Agung Laksono. Dukungan ini dianggap menjadi magnet yang memperkuat soliditas kandidat.

Kehadiran La Ode dinilai dapat merevitalisasi Tri Dharma Kosgoro - Pengabdian, Kerakyatan, dan Solidaritas - serta membawa semangat baru bagi organisasi pendiri Partai Golkar. Mubes V Kosgoro 1957 dinilai krusial untuk menentukan strategi organizasional dalam mengawal agenda politik nasional. Dengan restu dari para petinggi, Mubes diyakini akan berjalan kondusif dan menjadi momentum kebangkitan Kosgoro di bawah kepemimpinan baru

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

antaranews /  🏆 6. in İD

Kosgoro 1957 La Ode Safiul Akbar Bahlil Lahadalia Mubes V Kosgoro Agung Laksono

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bahlil Ingin Bertemu Pencipta Lagu 'Mas Bahlil Ganteng'Bahlil Ingin Bertemu Pencipta Lagu 'Mas Bahlil Ganteng'Hal itu terungkap dalam video yang diunggah Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
Read more »

Bahlil Minta Raffi Ahmad Cari Pencipta Lagu Viral 'MBG Mas Bahlil Ganteng'Bahlil Minta Raffi Ahmad Cari Pencipta Lagu Viral 'MBG Mas Bahlil Ganteng'Bahlil Minta Raffi Ahmad Cari Pencipta Lagu Viral 'MBG Mas Bahlil Ganteng'
Read more »

MUI Ingatkan Bahlil Berhati-hati Sampaikan Hukum BerkurbanMUI Ingatkan Bahlil Berhati-hati Sampaikan Hukum BerkurbanPerbedaan pendapat mengenai hukum ibadah kurban merupakan hal yang wajar dalam khazanah fikih Islam dan tidak semestinya menjadi polemik.Hal itu
Read more »

Bahlil Respons Lagu MBG Mas Bahlil Ganteng yang Viral, Mengaku Penasaran Siapa PenciptanyaBahlil Respons Lagu MBG Mas Bahlil Ganteng yang Viral, Mengaku Penasaran Siapa PenciptanyaLagu MBG Viral di TikTok, Bahlil Lahadalia Ingin Bertemu Penciptanya
Read more »



Render Time: 2026-06-02 16:57:11