La Ode Safiul Akbar Kantongi Dukungan Petinggi Golkar Jelang Mubes V Kosgoro 1957

Zainuddin, ketua tim pemenangan La Ode Safiul Akbar, mengumumkan dukungan dari Agung Laksono dan rencana pertemuan dengan Bahlil Lahadalia. Program unggulan fokus pada penguatan daerah dan koperasi.

Menjelang Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957 , persaingan untuk kursi ketua umum semakin memanas. Kubu La Ode Safiul Akbar , yang diwakili oleh Zainuddin, dipastikan membawa modal politik yang sangat kuat, termasuk restu dari para petinggi Partai Golkar .

Zainuddin, yang akrab disapa dengan nama panggilannya, mengungkapkan bahwa politisi senior sekaligus Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, telah memberikan sinyal dukungan yang jelas kepada La Ode Safiul Akbar. Dengan adanya ungkapan langsung dari Pak Agung Laksono terkait dukungannya kepada La Ode Safiul Akbar, tim pemenangan memastikan bahwa para petinggi Partai Golkar berdiri bersama mendukung visi dan misi La Ode untuk memimpin Kosgoro 1957. Hal ini disampaikan Zainuddin di Markas Kosgoro, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 30 Mei 2026.

Zainuddin juga membeberkan agenda strategis terdekat dari tim pemenangan. Dalam waktu dekat, La Ode Safiul Akbar dijadwalkan akan menggelar pertemuan khusus dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Pertemuan ini dinilai banyak pihak sebagai langkah krusial untuk menyelaraskan gerak Kosgoro 1957 sebagai salah satu organisasi pendiri Partai Golkar. Zainuddin menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan La Ode Safiul Akbar nantinya, orientasi pembangunan organisasi akan difokuskan penuh pada penguatan daerah dan ekonomi kerakyatan.

Salah satu program unggulan yang diusung adalah mengaktifkan jaringan koperasi di setiap wilayah. La Ode berkomitmen untuk turun langsung ke lapangan guna menemui pengurus Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 di seluruh Indonesia. Setelah terpilih nanti, La Ode tidak akan diam di Jakarta. Beliau akan turun langsung ke setiap daerah dari Aceh sampai Papua, menyapa PDK, dan memastikan program kesejahteraan seperti koperasi ini berjalan di tiap wilayah.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kosgoro 1957 yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan, Yan Pieter Pangaribuan, menambahkan bahwa figur La Ode Safiul Akbar adalah jawaban tepat untuk masa depan organisasi periode 2026-2031. Menurut Yan Pieter, salah satu kekuatan utama La Ode terletak pada karakter personalnya yang merakyat dan penuh hormat kepada para senior serta kader di daerah.

Dengan kerendahan hati yang dimiliki La Ode, PDK Kosgoro 1957 di seluruh Indonesia diyakini akan memberikan dukungan penuh dan solid kepada beliau untuk memimpin Kosgoro 1957 periode 2026-2031. Dengan modal dukungan dari tokoh senior, rencana pertemuan dengan Ketum Golkar, serta program kerja yang menyasar kesejahteraan daerah, kubu La Ode Safiul Akbar optimis dapat membawa semangat baru pada Mubes V Kosgoro 1957 mendatang.

Momentum ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat konsolidasi internal dan membangun sinergi dengan seluruh elemen organisasi, sehingga Kosgoro 1957 dapat terus berkontribusi bagi pembangunan nasional serta memperkokoh peranannya sebagai organisasi pendiri Partai Golkar. Dengan dukungan yang solid dari akar rumput hingga pusat, La Ode Safiul Akbar siap untuk mengemban amanah dan membawa Kosgoro 1957 menuju era baru yang lebih produktif dan berdaya saing





